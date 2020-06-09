Шел «Спартак» по кукурузе… Парадоксы Ефремова и Джорджа Флойда

НАДЕЖДА - НА АМНИСТИЮ?

Михаил Ефремов, известный актер, натворил бед. Пьянющий в хлам сел за руль, не справился с управлением, вылетел на встречку и угробил человека. От полученных ран потерпевший через несколько часов скончался в больнице.

На кадрах с места ДТП видно, как Ефремов еле пытается держать равновесие — не от испуга и не от шока, от водки. Протрезвев, признал вину. Но кому от этого легче? Человека не вернешь, свою жизнь, очевидно, придется резко поменять.

За ДТП со смертельным исходом в таком состоянии условным сроком не отделаешься. Остается разве что надеяться на помилование со стороны президента, которого все последние годы актер разносил в пух и прах. Не один ехидный стишок, оскорбительный для Путина, с чувством, толком и расстановкой прочитал на концертах, где выступал, как правило, так же под градусом. Иногда доставалось и тандему. Чего стоил только «Шел мужик по кукурузе»...

ПРИ ЧЕМ ТУТ КЛУБ?

Впрочем, политические взгляды — исключительно личное дело самого Ефремова. Не будем в них углубляться, хотя свою широкую известность Михаил Олегович приобрел благодаря антипрезидентскому творчеству, а не чему-то еще. Меня же эта история поражает своим спортивным поворотом. Заголовки спортивных сайтов сегодня пестрят упоминаниями о жуткой аварии со ссылкой на то, что виновник ДТП был фанатом «Спартака».

Да, был, ну и что? Большая часть мужского населения наверняка имеет свои пристрастия в спорте. Кого-то можно назвать активным фанатом, кто-то болеет по-тихому. При чем тут славный футбольный клуб, который невольно сегодня упоминается в негативном контексте. Хотят этого авторы заметок про Ефремова или нет. Так можно любую новость повернуть на футбол, хоккей или другой вид спорта.

Самого актера костерят последними словами, он того, вероятно, заслужил. Не один год шел к своей главной неудачи в жизни, погружаясь в стакан все больше и больше. Его жалко. Но, как знать, может, для него этот крутой поворот будет шагом к спасению? А как быть в такой ситуации клубу? Ведь «Спартак» невольно ассоциируется с подобным пьяным персонажем только по той причине, что его к этой команде сегодня решили прилепить. Не обращать на это внимание? Наверное, это единственный выход. Потому что если ввяжешься в разъяснительную работу, будешь измазан в грязи. А законом, которые могли бы пресекать подобные ассоциации, общество пока, славу богу, не придумало.

Спортивные СМИ все больше погружаются в околоспортивную тематику. Тенденция не нова, ей уже порядком лет. Выбрав всю спортивную аудиторию, в поисках путей увеличения трафика журналисты ищут малейшую зацепку, чтобы прицепить громкую новость к спорту. Коронавирус и остановка соревнований лишь ускорили процесс, сделав его тотальным и, похоже, необратимым.

Клубный имидж, получается, становится заложником своих болельщиков. Надежда остается на самих журналистов. На их понимание того, что должна быть черта, которую все-таки желательно не переходить, чтобы не страдала репутации того, кто не виноват. Хотя держать себя в рамках все труднее. Тем более что спорт все больше политизируется. Вот и упоминание Ефремова из той же оперы. Он знаменит не как актер, как оппозиционер, чего уж там.

О «ПРАВИЛЬНЫХ» ЗАГОЛОВКАХ

При желании за спортивную тематику можно зацепиться в большинстве новостей. Например, в сегодняшней американской трагедии тоже. США продолжает штормить после гибели темнокожего Джорджа Флойда при задержании его полицейскими. Народ бесчинствует, улицы горят, магазины разграблены. Граждане сходят потихоньку с ума, видя расизм уже даже там, где на это нет ни малейшего намека. Между тем мы постепенно узнаем все новые подробности из жизни погибшего, а там много чего любопытного.

О том, что Флойд был шесть раз судим, всем хорошо известно. Три его привода были за наркоту, к которой он пристрастился еще в университете. Джордж пытался учиться, но дважды завязывал с этим благим делом. Очевидно, все из-за тех же наркотиков. А еще Флойд играл в баскетбол в университетской команде и в американский футбол. Близкие называли его добрым великаном из-за высокого роста и атлетического телосложения. Чем не заголовочная фактура для спортивного СМИ.

Это же находка. И не надо хвататься за любое высказывание очередной спортивной звезды, поддержавшей модный нынче тренд против расизма и в поддержку темнокожих граждан. Флойд, не хуже Ефремова, может быть при желании абсолютно спортивным заголовком. Смотрите:

«Убийство баскетболиста в США привело к массовым беспорядкам».

«Бывший игрок в американский футбол стал жертвой расовой дискриминации».

«Отомстим за жизнь спортсмена! Протестующие не простят властям США насилие над афроамериканцем».

«Гибель двухметрового атлета не позволит Трампу переизбраться на новый срок».

Чем это хуже новостей, что болельщику «Спартака» Ефремову грозит тюрьма? Да ничем. Из той же «спортивной» оперы.