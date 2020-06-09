Рай для гастарбайтеров. Что сулит «особый статус» в РФ футболистов Армении, Киргизии и Казахстана

ПО СТОПАМ ЕВРОСОЮЗА
Решение, закрепленное 9 июня на исполкоме РФС, читалось давно. Еще в феврале 2019 года на встрече президентов России и Белоруссии тогдашний министр спорта РФ Павел Колобков объявил об отмене статуса легионера в РПЛ для белорусских футболистов. А в январе 2020-го был опубликован приказ о вступлении с 1 июля той же нормы для представителей других членов Евразийского экономического союза – Армении, Казахстана и Киргизии. Иначе говоря, РФС оставалось подчиниться указанию сверху.
И это решение - не какое-то российское ноу-хау. В Евросоюзе давно действуют аналогичные правила для футболистов из государств ЕС. В европейских топ-чемпионатах такие игроки не считаются иностранцами. А лимит действует для представителей других стран. Скажем, в испанской примере их количество в заявке ограничивается тремя игроками.
РАДОСТЬ ДЛЯ «СОЧИ» И «УРАЛА»
Если бы норма распространялась уже на заключительные восемь туров РПЛ-2019/20, к революции это не привело бы. Футболистов из Казахстана в нашем чемпионате всего трое, из Армении – двое, а киргизов нет вообще. Для сравнения: бразильцев-легионеров в клубах премьер-лиги десять человек.
Как бы то ни было, главным выгодоприобретателем становится «Сочи», за который играют Александр Карапетян (17 матчей в сезоне-2019/20) и Акмал Бахтияров (2). Наверняка рады изменениям в «Урале», где не первый год максимально выработан лимит на легионеров. Новый статус защитника Вараздата Арояна (17) с августа будет как нельзя кстати. А в «Ростове» больше шансов закрепиться в основе получит полузащитник Бахтиер Зайнутдинов (12).
Намного проще будет найти новую команду защитнику сборной Киргизии (33 матча) Валерию Кичину, проведшему в России почти всю карьеру. Последние полгода он был на контракте у «Торпедо» в надежде вернуться в РПЛ, но 30 июня срок соглашения истекает, и он становится свободным агентом. Теперь за 27-летним Кичиным должна выстроиться очередь из клубов нижней половины таблицы РПЛ. Ну а кого из «еаэсовцев» приглашать в премьер-лигу? Генрих Мхитарян к нам вряд ли поедет.
Иностранцы из стран ЕАЭС в клубах РПЛ-2019/20
ОПАСНОСТЬ – В ТРАНЗИТЕ ЛАТИНОАМЕРИКАНЦЕВ
На примере белорусов мы не увидели взрывного наплыва «подлимитных» соседей в РПЛ. Скорее увеличения «новых русских» можно ждать в подэлитных дивизионах – ФНЛ и ПФЛ, хотя... В нынешнем сезоне ФНЛ не выступает ни одного гражданина Белоруссии! И в этом есть логика: им лучше играть в родной стране в высшем дивизионе и бороться за возможность показать себя в еврокубках, чем болтаться на дне российского футбола.
Возможно, больше стоит опасаться «транзита» южноамериканцев через сопредельные государства. В Европе эта практика широко известна. Бразильцы без проблем получают паспорта в Испании, аргентинцы – в Италии, африканцы – во Франции, и перестают считаться легионерами на всей территории ЕС. Впрочем, ни в Киргизии, ни в Армении, ни в Казахстане, на первый взгляд, обилия натурализованных игроков не наблюдается. Но ведь ситуация может измениться уже летом.
Напомним, кстати, о новом лимите, который вступает в силу с сезона-2020/21. Теперь в заявку можно будет включать не более 8 иностранцев (из стран вне ЕАЭС). А до конца чемпионата-2019/20 работает прежнее правило: не более шести «гастарбайтеров» одновременно на поле.
Лучшие представители Армении, Киргизии и Казахстана за пределами России
РИСК СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ «СПАС» АХМЕТОВА ДЛЯ ЧЕРЧЕСОВА
Не исключено, нас ждет усиление обратного эффекта – отток россиян, не имеющих возможности пробиться в РПЛ. Куда такие игроки поедут? Прежде всего, в чемпионат Казахстана. Показателен пример Белоруссии. В 2018 году в местной высшей лиге играли 22 россиянина (второе место после украинцев – 31), однако уже на следующий сезон их было большинство (52). Так почему бы «ручейку» не устремиться в Казахстан, где наши люди теперь тоже не подпадают ни под какие лимиты?
Впрочем, гораздо опаснее возможные потери для сборной России. Показателен пример уроженца Бишкека Ильзата Ахметова. Главный тренер сборной Киргизии Александр Крестинин рассказывал, что когда-то очень хотел вызвать армейца в национальную команду, но тот не мог согласиться, поскольку, сыграв за сборную, приобрел бы статус легионера, который усложнил бы ему развитие карьеры в России. Теперь же такой механизм работать уже не будет. И в новых реалиях Станислав Черчесов вполне мог бы потерять перспективного кандидата в нашу национальную команду.
Зато можно ждать натурализованных футболистов из России в сборных Армении, Казахстана и Киргизии. Ранее, получая предложения присоединиться к кому-нибудь из соседей, они нередко отказывались, чтобы не считаться легионерами в РПЛ. Теперь такой преграды для них нет.
Президент РФС Александр Дюков - о полуфинале «Зенит» - «Спартак», легионерах ЕАЭС и других итогах исполкома