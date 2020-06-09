Рай для гастарбайтеров. Что сулит «особый статус» в РФ футболистов Армении, Киргизии и Казахстана

ПО СТОПАМ ЕВРОСОЮЗА

Решение, закрепленное 9 июня на исполкоме РФС, читалось давно. Еще в феврале 2019 года на встрече президентов России и Белоруссии тогдашний министр спорта РФ Павел Колобков объявил об отмене статуса легионера в РПЛ для белорусских футболистов. А в январе 2020-го был опубликован приказ о вступлении с 1 июля той же нормы для представителей других членов Евразийского экономического союза – Армении, Казахстана и Киргизии. Иначе говоря, РФС оставалось подчиниться указанию сверху.

И это решение - не какое-то российское ноу-хау. В Евросоюзе давно действуют аналогичные правила для футболистов из государств ЕС. В европейских топ-чемпионатах такие игроки не считаются иностранцами. А лимит действует для представителей других стран. Скажем, в испанской примере их количество в заявке ограничивается тремя игроками.

РАДОСТЬ ДЛЯ «СОЧИ» И «УРАЛА»

Если бы норма распространялась уже на заключительные восемь туров РПЛ-2019/20, к революции это не привело бы. Футболистов из Казахстана в нашем чемпионате всего трое, из Армении – двое, а киргизов нет вообще. Для сравнения: бразильцев-легионеров в клубах премьер-лиги десять человек.

Как бы то ни было, главным выгодоприобретателем становится «Сочи», за который играют Александр Карапетян (17 матчей в сезоне-2019/20) и Акмал Бахтияров (2). Наверняка рады изменениям в «Урале», где не первый год максимально выработан лимит на легионеров. Новый статус защитника Вараздата Арояна (17) с августа будет как нельзя кстати. А в «Ростове» больше шансов закрепиться в основе получит полузащитник Бахтиер Зайнутдинов (12).

Намного проще будет найти новую команду защитнику сборной Киргизии (33 матча) Валерию Кичину, проведшему в России почти всю карьеру. Последние полгода он был на контракте у «Торпедо» в надежде вернуться в РПЛ, но 30 июня срок соглашения истекает, и он становится свободным агентом. Теперь за 27-летним Кичиным должна выстроиться очередь из клубов нижней половины таблицы РПЛ. Ну а кого из «еаэсовцев» приглашать в премьер-лигу? Генрих Мхитарян к нам вряд ли поедет.

Иностранцы из стран ЕАЭС в клубах РПЛ-2019/20

ОПАСНОСТЬ – В ТРАНЗИТЕ ЛАТИНОАМЕРИКАНЦЕВ