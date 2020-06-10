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Алана Мамаева: Я сама выбираю позицию. Скоро премьера «Нефутбольных историй»
10 июня 19:07
автор: Иванов Сергей

Алана Мамаева: Я сама выбираю позицию. Скоро премьера «Нефутбольных историй»

«Матч ТВ» покажет многосерийный документальный фильм «Нефутбольные истории» о жизни жен футболистов в России. Цель проекта – показать различия между реальным положением дел и стереотипом, сложившимся о них в обществе.

Насколько разными могут быть истории девушек в рамках одного образа? Отнюдь не все они домохозяйки и светские львицы. Многие проявляют завидную активность в обществе, развивая социально значимые проекты.

Авторами фильма выступили Наталья Игнашевич (супруга футболиста Сергея Игнашевича), известная по работе на канале «НТВ-Плюс», и писатель, сценарист Мария Павлович. Съемки проходили в нескольких городах в течение 6 месяцев, на более чем 10 объектах. Зрители «Матч ТВ» получат возможность наблюдать героинь в кругу семьи, на работе, в гуще светской жизни. Неожиданные откровения, смешные байки, конфликтные моменты и, конечно, блеск роскоши, являющийся неотъемлемой частью их жизни. В сериале использованы эксклюзивные домашние видео и фото архивы.

- Мы снимаем проект, максимально близкий к реальности. Хотите понять, что за мужчина перед вами? Познакомьтесь с его супругой! – рассказывает Наталья Игнашевич. - Женщины более чуткие и внимательные к деталям. Они могут рассказать такие подробности, которых муж сам про себя не понимает. Для меня важно «любить» героя в процессе работы над фильмом. Девушки, которых я приглашаю в проект, очень разные, иногда со сложным характером, с особым взглядом на жизнь, но все они — личности. Именно это и хочется донести с помощью «Нефутбольных историй».

Героиней первого выпуска станет Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева. До недавнего времени его фамилия не сходила с первых полос газет и светилась в заголовках интернет-новостей. Алана стала настоящей звездой за время скандальной истории, которая привела к тюремному заключению футболиста. Как они смогли пережить скандал, в какой момент Павел испытал счастье, будучи за решеткой, чего им стоила адаптация в Ростове, зачем Алана завела канал в YouTube? Ответы на эти вопросы и не только в первой серии «Нефутбольных историй». А также набор инструментов, лошади, бульдоги, «Руки-базуки», говорящие попугаи…

- Женщина сама выбирает то, какой она будет, - рассказывает Алана. - В отношениях с мужчиной, на работе, или еще где-то… Она самостоятельно выбирает позицию: либо слабая, либо сильная. Почему одних бьют, а других любят и носят на руках? Я всегда чувствовала себя выше других. Умнее, красивее, сильнее. Меня еще в детстве пытались постоянно задевать, и я зарабатывала авторитет силой. Самоуверенность всегда мне помогала. Если ты идешь с короной на голове, окружающие смотрят и думают: а может она реально королева? И тебя начинают уважать. С Пашей мы даже деремся, но для нас это нормально. Такие приколы. Он своеобразно выражает чувства. Если ему нравится, как я выгляжу, то специально подходит, толкает меня и смеется.

- Наши отношения с Аланой стали крепче после известных событий, - добавляет сам Павел. - Мы перешли на новый этап отношений. Как будто стали чище. Сейчас я кайфую от футбола. Когда находился в тюрьме, ко мне вдруг вернулось чувство счастья из детства, когда дают мяч и возможность выйти на спортивную площадку. Ты играешь не потому, что у тебя есть контракт, зарплата, или тренировка по расписанию, а просто потому, что нравится. Я наслаждаюсь тем, что у меня есть в настоящий момент.

Премьерный выпуск выйдет в эфир 12 июня в 16:20 по московскому времени.

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Алана Мамаева: Я сама выбираю позицию. Скоро премьера «Нефутбольных историй»
Алана Мамаева: Я сама выбираю позицию. Скоро премьера «Нефутбольных историй»
«Матч ТВ» покажет многосерийный документальный фильм «Нефутбольные истории» о жизни жен футболистов в России. Цель проекта – показать различия между реальным положением дел и стереотипом, сложившимся о них в обществе.
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