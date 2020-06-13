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ЦСКА и «Зенит» cыграли секретные матчи, а деньги за Головина перевели непонятно кому
13 июня 08:00
автор: Чикирис Олег

ЦСКА и «Зенит» cыграли секретные матчи, а деньги за Головина перевели непонятно кому

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

«ЗЕНИТ» И ЦСКА ПРОВЕЛИ ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ

По официально не подтвержденным данным, ЦСКА и «Зенит» в среду провели контрольные матчи, информацию о которых оба клуба решили держать в тайне. Тем не менее, вчера информация просочилась в СМИ. Чуть больше чем за неделю до очной встречи в рамках первого после возобновления чемпионата тура РПЛ «Зенит» в Санкт-Петербурге принял «Оренбург», а ЦСКА в столице сыграл с клубом ПФЛ «Родина». Лидер РПЛ провел два тайма разными составами и одержал победу со счетом 5:3. Хет-трик на счету Малкома, который сыграл в первом тайме. Что касается армейцев, то они легко разгромили соперника, однако точный счет неизвестен.

ДЕНЬГИ ЗА ГОЛОВИНА ПЕРЕВЕЛИ «НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ»

По крайней мере так в интервью «Совтескому спорту» заявил Сергей Васютин, тренировавший футболиста «Монако» и сборной России в Училище олимпийского резерва в Ленинске-Кузнецком. Тема отчислений за трансфер футболиста, который обошелся клубу из княжества в 30 миллионов евро, всплыла достаточно неожиданно несколько месяцев назад. По регламенту ФИФА, часть средств должна была достаться школам, воспитавшим игрока, однако этого сделано не было. После заметок в СМИ, деньги все-таки были переведены, их получили: МБУДО ДЮСШ города Осинники и МБОУ ДОД ДЮСШ города Ленинск-Кузнецкий. Однако, по словам Васютина, к Осинникам Головин вообще никакого отношения не имеет (»пару раз сыграл за них в мини-футбол»), как, впрочем, и к комплексной школе в Ленинске-Кузнецком. Те же, кто реально воспитал игрока сборной России, ничего не получили. Ждем развития истории.

ФАНАТЫ «ВЕСТ ХЭМА» ИЗБИЛИ УЧАСТНИКОВ ДВИЖЕНИЯ «BLACK LIVES MATTER»

Вчера английская премьер-лига приняла решение заменить фамилии на футболках игроков хэштегом #BLACKLIVESMATTER. Эта надпись будет красоваться на одежде футболистов на протяжении 12 туров. Напомним, что движение «BLACK LIVES MATTER» возникло в Америке после того, как 25 мая афроамериканец Джордж Флойд погиб в Миннеаполисе в результате задержания его белыми полицейскими. С тех пор в США не утихают акции протеста, то и дело выходящие из берегов и превращающиеся в хулиганство и мародерство. Движение перекинулось и на другие страны, на Англию в том числе. В Лондоне прошли акции, наподобие американских, во время которых протестующие вели себя излишне буйно. Это не понравилось фанатам «Вест Хэма», и они с помощью кулаков и всего, что попалось под руку, быстро доказали манифестантам, что имеют значение не только жизни чернокожих, но и всех остальных тоже.

ДЖОШУА И ФЬЮРИ СТАНУТ МУЛЬТИМИЛЛИОНЕРАМИ

Еще одна новость с британских островов - получил травму местный чемпион мира по боксу по версиям IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа. Он повредил колено и не сможет тренироваться на протяжении месяца. В это время он может заняться математикой, и подсчитать сколько получит за бои с чемпионом WBC в тяжелом весе Тайсоном Фьюри. Контракт на два боя между ними был подписан 10 июня, а вчера промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен дал прогноз о возможных гонорарах боксеров: за первый бой - по 60-70 миллионов долларов, за реванш - вдвое больше.

Кстати, в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов за прошедший год, который опубликовал журнал Forbes, оба бойца входят в Топ-20. Тайсон Фьюри - на 11-м месте ($57 млн), Энтони Джошуа - 19-й ($47 млн).

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