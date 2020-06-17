Мусаев готов бороться с «Зенитом» за золото и понял главную проблему посткарантинного футбола

Напомним, 36-летний Мусаев возглавил краснодарскую команду в 2018 году. Из-за отсутствия лицензии Pro он не мог полноценно исполнять свои функции: на матчи его заявляли как старшего тренера. Однако после того, как Мусаев сдал вступительные экзамены и был зачислен в Академию тренерского мастерства, он, наконец, получил возможность работать без всяких ограничений. В заключительных 8 турах РПЛ-2019/20 специалист будет главным тренером «Краснодара», о чем 16 июня рапортовал официальный твиттер клуба.

ОБ ОБЩЕНИИ С КОМАНДОЙ ВО ВРЕМЯ САМОИЗОЛЯЦИИ

- 1 апреля команда ушла в отпуск. Пять иностранцев улетели за границу, девять человек разъехалось по России. Те, кто оставался в Краснодаре, приезжали на базу, тренировались и общались на расстоянии 10 метров. С остальными была телефонная связь. Задания варьировались в зависимости от условий для тренировок дома у того или иного футболиста. Например, Сергей Петров под Питером мог совершат пробежки на открытом воздухе. А Дмитрий Стоцкий в Калининграде работал на беговой дорожке... У всех ребят были датчики, информация с которых поступала для анализа тренеру по физподготовке. Мы разослали всем видеоролики, как можно работать с мячом на лестничной площадке. А вот командных видеоконференций не было.

О ГЛАВНОЙ СЛОЖНОСТИ ПОСЛЕ ВЫХОДА ИЗ КАРАНТИНА

- У всех ребят было слишком большое желание вернуться в обычный ритм. Все куда-то сразу понеслись. Причем быстрее, чем нужно. А мышцы-то к нагрузкам не готовы. Риск получить травму увеличился в разы… И все равно: новость о возобновлении чемпионата России стала для всех праздником. Мы счастливы, что футбол возвращается.

О КЛАССОНЕ

- Сейчас все уже занимаются в общей группе. Присоединившиеся позже добирают ту нагрузку, которую получили те, кто не покидал Краснодар и начал тренироваться раньше. Но есть, конечно, и травмированные. Восстановление Виктора Классона после полученной год назад травмы проходит тяжело. Швед рвется в бой, но шансы увидеть его на поле в этом сезоне невелики.

О ФЕРНАНДЕШЕ

- Мы продлили контракты до конца чемпионата-2019/20 со всеми, у кого соглашения истекали летом. В том числе с Мануэлом Фернандешем. Он вернулся из Португалии, работает. Думаю, Ману поможет нам в оставшихся восьми матчах.