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Мусаев готов бороться с «Зенитом» за золото и понял главную проблему посткарантинного футбола
17 июня 08:54
автор: Григорьевская Юлия

Мусаев готов бороться с «Зенитом» за золото и понял главную проблему посткарантинного футбола

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев – теперь не только де-факто, но и де-юре – поделился ожиданиями от возобновляющегося 19 июня чемпионата РПЛ в телепередаче «Футбол России».

Напомним, 36-летний Мусаев возглавил краснодарскую команду в 2018 году. Из-за отсутствия лицензии Pro он не мог полноценно исполнять свои функции: на матчи его заявляли как старшего тренера. Однако после того, как Мусаев сдал вступительные экзамены и был зачислен в Академию тренерского мастерства, он, наконец, получил возможность работать без всяких ограничений. В заключительных 8 турах РПЛ-2019/20 специалист будет главным тренером «Краснодара», о чем 16 июня рапортовал официальный твиттер клуба.

ОБ ОБЩЕНИИ С КОМАНДОЙ ВО ВРЕМЯ САМОИЗОЛЯЦИИ
- 1 апреля команда ушла в отпуск. Пять иностранцев улетели за границу, девять человек разъехалось по России. Те, кто оставался в Краснодаре, приезжали на базу, тренировались и общались на расстоянии 10 метров. С остальными была телефонная связь. Задания варьировались в зависимости от условий для тренировок дома у того или иного футболиста. Например, Сергей Петров под Питером мог совершат пробежки на открытом воздухе. А Дмитрий Стоцкий в Калининграде работал на беговой дорожке... У всех ребят были датчики, информация с которых поступала для анализа тренеру по физподготовке. Мы разослали всем видеоролики, как можно работать с мячом на лестничной площадке. А вот командных видеоконференций не было.

О ГЛАВНОЙ СЛОЖНОСТИ ПОСЛЕ ВЫХОДА ИЗ КАРАНТИНА
- У всех ребят было слишком большое желание вернуться в обычный ритм. Все куда-то сразу понеслись. Причем быстрее, чем нужно. А мышцы-то к нагрузкам не готовы. Риск получить травму увеличился в разы… И все равно: новость о возобновлении чемпионата России стала для всех праздником. Мы счастливы, что футбол возвращается.

О КЛАССОНЕ
- Сейчас все уже занимаются в общей группе. Присоединившиеся позже добирают ту нагрузку, которую получили те, кто не покидал Краснодар и начал тренироваться раньше. Но есть, конечно, и травмированные. Восстановление Виктора Классона после полученной год назад травмы проходит тяжело. Швед рвется в бой, но шансы увидеть его на поле в этом сезоне невелики.

О ФЕРНАНДЕШЕ
- Мы продлили контракты до конца чемпионата-2019/20 со всеми, у кого соглашения истекали летом. В том числе с Мануэлом Фернандешем. Он вернулся из Португалии, работает. Думаю, Ману поможет нам в оставшихся восьми матчах.

О ТРАНСФЕРАХ
- Это летнее трансферное окно будет очень длинным, но пауза между сезонами составит всего десять дней, так что вносить серьезные изменения в состав без ущерба результату проблематично. Понятно, что из 11 иностранцев придется оставить 8. Ведь вступает в силу новый формат лимита на легионеров. Новичков будет максимум двое.

ОБ ИТАЛЬЯНСКОМ ФУТБОЛЕ
- Я приверженец атакующего, зрелищного футбола – «Краснодар» не собирается отказываться от своей философии. Эталоном для меня всегда была игра лучших нападающих серии А 90-х – 2000-х. Имею в виду Франческо Тотти, Кристиана Вьери, Алессандро Дель Пьеро, Филиппо Индзаги.

О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ЕВРОПЕЙСКИХ ТОП-ЧЕМПИОНАТОВ
- Многим не хватает эмоций в матчах без зрителей. Но я же смотрю футбол глазами тренера, поэтому получаю такое же удовольствие от игры лучших европейских клубов, как и раньше. Нравится, что делает в «Баварии» Ханс-Дитер Флик. Несколько раз пересмотрел встречу мюнхенцев с дортмундской «Боруссией». И в целом то, что сейчас происходит в бундеслиге, мне нравится.

О ТРЕНЕРСКИХ ПРАКТИКАХ
- Я бы хотел пообщаться с Маурицио Сарри, с тем же Фликом, с Пепом Гвардиолой, с Марсело Бьелсой. То, что делает аргентинец, – очень необычно. Хотя бы микроцикл увидеть, было бы большой удачей.

О КОНЦОВКЕ РОССИЙСКОГО СЕЗОНА
- Разговаривал с Леонидом Слуцким. Он сказал, что за три года его отсутствия все команды РПЛ закрылись. Даже один мяч забить очень сложно. Вы же видели, что «Зенит» дважды не справился с «Уфой». Мы потеряли очки дома с «Тамбовом», а «Ахмату», который сейчас стоит последним в таблице, вообще уступили. Поэтому анализировать календарь заключительных 8 туров бессмысленно. Легко ни с кем не будет. Сейчас все мысли только о ближайшей встрече с «Динамо». И «Краснодар» не боится трудностей. При том, что, как я уже сказал, Классон травмирован, Ари тоже не сыграет до конца чемпионата, у Уроша Спайича была неудачная операция, Реми Кабелля пока не на сто процентов готов…

ОБ ИСХОДЕ РПЛ-2019/20
- Если сохраним третью строчку, будет хорошо. Но нас интересуют и более высокие места. Мы идем вровень с «Локомотивом» и постараемся подняться выше. Можно ли бороться с «Зенитом» за чемпионство? Конечно, можно.

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