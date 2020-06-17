Сергей Кирьяков: Восьмое подряд чемпионство «Баварии» – это нонсенс

- Титул «Бавария» оформила в гостевом матче с «Вердером», одержав будничную победу 1:0. Допускали хоть какую-то интригу?

- Да какая интрига? До удаления у «Баварии» это было жалкое зрелище. Уровень чемпиона таков, что мюнхенцы в матчах с такими соперниками полностью доминируют. И мне жалко видеть настолько слабый «Вердер». В мое время бременцы боролись за самые высокие места, даже чемпионами становились… Сейчас между «Вердером» и «Баварией» - пропасть. И так можно сказать о большинстве команд бундеслиги.

- После рестарта команда Ханса-Дитера Флика, с учетом четвертьфинала Кубка Германии, одержала восемь побед из восьми…

- У мюнхенцев и так было огромное преимущество, а тут добавился фактор пустых трибун. Свои болельщики обычно придают сил соперникам «Баварии». А когда стадион пуст, разница в классе становится еще более очевидной. По сути, с чемпионством все стало понятно еще несколько туров назад, когда «Бавария» победила в гостях дортмундскую «Боруссию». И даже во встрече с ближайшим преследователем ей не пришлось выкладываться по максимуму. Эти три очка тоже были заработаны «на классе».

- Удивились, что на «Баварию» не повлиял длительный перерыв в сезоне?

- При таком подборе исполнителей, при такой длине скамейки ничто помешать не может. Даже если бы перерыв длился год, «Бавария» все равно спокойно довела бы дело до чемпионства.

- Каким образом характеризует бундеслигу восьмое подряд чемпионство «Баварии»?

- Для меня это нонсенс. Повторюсь, в мое время такого разрыва в бундеслиге не было. Все решалось на тоненького. И в этом была прелесть немецкого чемпионата. А сейчас разница в классе между «Баварией» и всеми остальными кошмарная. Если финансы позволяют набирать такой состав, то и тренер не нужен. Флик сколько был ассистентом? А сейчас стал главным – и бьет рекорды всех предшественников. И Пепа Гвардиолы, и Юппа Хайнкеса. Получается, задача главного тренера нынешней «Баварии» просто не мешать мастерам играть. Они сами все сделают. И делают.

- Однако при Нико Коваче из обоймы выпал Томас Мюллер, которого Флик вернул на былой уровень. Также он реанимировал Жерома Боатенга. Удивлены, что тот так заиграл?

- Боатенг просто взялся за голову. И я не собираюсь недооценивать роль Флика в создании внутрикомандной атмосферы. Он, безусловно, проделал хорошую работу. Но с другой стороны, поймите: когда рядом нет достойных конкурентов и по-настоящему напрячься тебя могут заставить две-три команды, то проявлять лучшие качества гораздо проще. Было бы интересно посмотреть на того же Боатенга в мясорубке бундеслиги 90-х. А сейчас матчи «Баварии» просто неинтересно смотреть. Трансляцию из Бремена хотелось выключить после первого тайма. Это не футбол, а усиленная тренировка.