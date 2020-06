Теперь Роналду не пришлось мазать пенальти. «Наполи» выиграл Кубок Италии

ТРУДЫ БУФФОНА И РАССЛАБУХА КРИШТИАНУ

Такое впечатние, что Гаттузо позаимствовал конспекты Стефано Пиоли. Матч против «Наполи» стал для «Ювентуса» полноценным продолжением упомянутой ответной полуфинальной встречи с «Миланом». Все то же территориальное преимущество, абсолютное непонимание, что делать с мячом, низкие скорости, высокий прессинг и вареный Криштиану Роналду, который, напомним, в той игре (0:0) не реализовал пенальти. Разница заключалась в том, что теперь у «Юве» и Дибала растворился на поле, а соперник не остался в дебюте в меньшинстве.

Неаполитанцы хотя и редко добирались до ворот Джануиджи Буффона, делали это намного острее, чем фавориты. Два опасных удара в первом тайме нанесли именно южане. В первом случае Инсинье со штрафного закрутил мяч в ближнюю штангу, а во втором чудом продравшийся через частокол ног Диего Демме с близкого расстрояния (и острого угла) не смог переиграть Буффона.

Еще в одном эпизоде вратарь-ветеран в красивом прыжке парировал удар все того же Инсинье из-за пределов штрафной, но, кажется, мяч летел мимо ближнего угла.

«ЮВЕ» ТАК НИЧЕГО И НЕ ПРИДУМАЛ

После перерыва стало больше борьбы, столкновений и падений. Неаполитанцы начали встречать соперника выше и регулярно навязывать активный прессинг. А туринцы катастрофически плохо использовали фланги, совершенно не растягивая оборону соперника. Уже на 65-й минуте Сарри заменил отрезанного от мяча Дугласа Косту на Данило и поднял Куадрадо выше. Лучше не стало...

Второй подряд матч провалил Миралем Пьянич. Сложно поверить, что после такого уныния боснийца возьмут в «Барселону»... Самый же реальный момент во втором тайме получил вышедший на замену Милик. Однако пробил поляк из выгодной позиции неудачно – выше ворот. А в компенсированное время Буффон сначала начудил, а потом сам же спас «Юве» от гола. К счастью, регламент не предполагал овертайма. И от весьма скучного зрелища мы перешли к послематчевым пенальти.

