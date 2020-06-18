ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Теперь Роналду не пришлось мазать пенальти. «Наполи» выиграл Кубок Италии
18 июня 00:20
автор: Зибрак Артем

Теперь Роналду не пришлось мазать пенальти. «Наполи» выиграл Кубок Италии

В финальном матче неаполитанцы взяли верх над туринским суперклубом в серии 11-метровых.

САРРИ ПРОТИВ СВОИХ

Накануне первый европейский трофей после карантина выиграла «Бавария», досрочно став чемпионом Германии. А в Риме мы стали свидетелями первого посткарантинного финала... Интересно, что наставники «Ювентуса» и «Наполи» подошли к этому матчу без единого тренерского трофея, завоеванного на внутренней арене. Особенно удивлял этот факт применительно к многоопытному Маурицио Сарри. Для него игра была особенной. Ведь громкое имя себе Сарри сделал как раз у руля неаполитанцев, в составе которых по-прежнему полно его бывших подопечных...

Сарри и Дженнаро Гаттузо не стали удивлять друг друга тактически, выбрав расстановку 4-3-3 (у «Наполи» без мяча она трансформировалась в 4-1-4-1). На правом фланге обороны туринцев с первых минут вышел любитель повозиться с мячом Хуан Куадрадо, заканчивавший недавний полуфинал с «Миланом». Таким образом, Сарри дал понять, что настроен много атаковать. А Гаттузо оставил в запасе основного центрфорварда Аркадиуша Милика, которого на острие заменил Дрис Мертенс. С Хосе Кальехоном и Лоренцо Инсинье бельгиец составил мобильную контратакующую тройку.

ТРУДЫ БУФФОНА И РАССЛАБУХА КРИШТИАНУ

Такое впечатние, что Гаттузо позаимствовал конспекты Стефано Пиоли. Матч против «Наполи» стал для «Ювентуса» полноценным продолжением упомянутой ответной полуфинальной встречи с «Миланом». Все то же территориальное преимущество, абсолютное непонимание, что делать с мячом, низкие скорости, высокий прессинг и вареный Криштиану Роналду, который, напомним, в той игре (0:0) не реализовал пенальти. Разница заключалась в том, что теперь у «Юве» и Дибала растворился на поле, а соперник не остался в дебюте в меньшинстве.

Неаполитанцы хотя и редко добирались до ворот Джануиджи Буффона, делали это намного острее, чем фавориты. Два опасных удара в первом тайме нанесли именно южане. В первом случае Инсинье со штрафного закрутил мяч в ближнюю штангу, а во втором чудом продравшийся через частокол ног Диего Демме с близкого расстрояния (и острого угла) не смог переиграть Буффона.

Еще в одном эпизоде вратарь-ветеран в красивом прыжке парировал удар все того же Инсинье из-за пределов штрафной, но, кажется, мяч летел мимо ближнего угла.

«ЮВЕ» ТАК НИЧЕГО И НЕ ПРИДУМАЛ

После перерыва стало больше борьбы, столкновений и падений. Неаполитанцы начали встречать соперника выше и регулярно навязывать активный прессинг. А туринцы катастрофически плохо использовали фланги, совершенно не растягивая оборону соперника. Уже на 65-й минуте Сарри заменил отрезанного от мяча Дугласа Косту на Данило и поднял Куадрадо выше. Лучше не стало...

Второй подряд матч провалил Миралем Пьянич. Сложно поверить, что после такого уныния боснийца возьмут в «Барселону»... Самый же реальный момент во втором тайме получил вышедший на замену Милик. Однако пробил поляк из выгодной позиции неудачно – выше ворот. А в компенсированное время Буффон сначала начудил, а потом сам же спас «Юве» от гола. К счастью, регламент не предполагал овертайма. И от весьма скучного зрелища мы перешли к послематчевым пенальти.

ПЕРВЫЙ ТИТУЛ ГАТТУЗО ПРИНЕС МЕРЕТ

Кто-то надеялся, что героем серии станет Роналду, исправившись за свой промах в полуфинале с «Миланом». Однако Сарри поставил португальца бить пятым по счету. И в итоге до 11-метрового Криштиану дело не дошло. «Наполи» обеспечил победу раньше...

Алекс Мерет с первой же попытки вытащил удар в угол от Дибалы, а со второй вынудил пробить выше пижона Данило. Эти два удара и решили исход финала, подарив «Наполи» шестой в истории Кубок Италии, а Гаттузо - дебютный тренерский титул.

«Юве» же, не забив ни разу в двух матчах после пандемии, откровенно разочаровал. Сарри проиграл второй из двух трофеев нынешнего сезона (до этого было поражение от «Лацио» в Суперкубке). Остается надеяться на скудетто и Лигу чемпионов. Но в первом случае придется выдержать сверхконкуренцию со стороны того же «Лацио», а во втором... Напомним, туринцы отдали первый матч 1/8 финала ЛЧ «Лиону» со счетом 0:1. С нынешней игрой отыграть даже минимальную фору им будет проблематично.

Так что Сарри всерьез рискует быть уволенным. А ведь в его тренерской карьере по-прежнему один титул - с «Челси» в Лиге Европы-2018/19.

Кубок Италии. Финал. Рим
«Наполи» – «Ювентус» – 0:0 (пенальти - 4:2)
Серия пенальти: Дибала – 0:0 (вратарь). Инсинье – 1:0. Данило – 0:0 (мимо). Политано – 2:0. Бонуччи – 2:1. Максимович – 3:1. Де Лигт – 3:2. Милик – 4:2.
«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Руй (Хюсай, 81), Руис (Аллан, 80), Демме, Зелиньски (Элмас, 88), Кальехон (Политано, 66), Инсинье, Мертенс (Милик, 67).
«Ювентус»: Буффон, Куадрадо (Рэмси, 85), Де Лигт, Бонуччи, Сандро, Бентанкур, Пьянич (Бернардески, 74), Матюиди, Диего Коста (Данило, 66), Роналду, Дибала.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Hyundai объявила дату появления новой CretaВ Петербурге открылись онлайн-продажи автомобилей VolkswagenЛа Лига. «Реал» в погоне за «Барселоной»Погибла чемпионка мира по скалолазаньюТутберидзе коротким словом прокомментировала назначение ПлющенкоЛипницкая призналась, что беременна и назвала отца ребенка
Теперь Роналду не пришлось мазать пенальти. «Наполи» выиграл Кубок Италии
Теперь Роналду не пришлось мазать пенальти. «Наполи» выиграл Кубок Италии
В финальном матче неаполитанцы взяли верх над туринским суперклубом в серии 11-метровых.
18.06.2020 00:20
Футбол
автор: Зибрак Артем
Чемпионат России надо срочно отменять. Колонка Яременко
Чемпионат России надо срочно отменять. Колонка Яременко
Главный редактор «Советского спорта» в своей полемической колонке настаивает, что внутреннее футбольное первенство проводить категорически опасно.
17.06.2020 20:30
Футбол
автор: Яременко Николай
Червиченко об эпидемии в «Ростове»: Людей наказывать нельзя, этот мир никак не победит коронавирус
Червиченко об эпидемии в «Ростове»: Людей наказывать нельзя, этот мир никак не победит коронавирус
Уроженец Ростова-на-Дону и бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал вспышку COVID-19 в команде Карпина.
17.06.2020 19:30
Футбол
автор: Григорьевская Юлия
Финал Лиги чемпионов в Питере все-таки перенесли на 2022 год, ЛЧ-2020 доиграют в Португалии
Финал Лиги чемпионов в Питере все-таки перенесли на 2022 год, ЛЧ-2020 доиграют в Португалии
Основные итоги заседания исполнительного комитета УЕФА, который утвердил формат решающей стадии еврокубков-2019/20.
17.06.2020 17:30
Футбол
автор: Сергеев Иван
Владислав Радимов: Был бы игроком «Локомотива» – тоже был бы против доигровки сезона
Владислав Радимов: Был бы игроком «Локомотива» – тоже был бы против доигровки сезона
«Зенит-2» вышел из отпуска и начал подготовку к новому сезону в ПФЛ. Обозреватель «Советского спорта» пообщался с главным тренером петербуржцев.
17.06.2020 16:00
Футбол
автор: Андронов Алексей
«Мамаеву зачесть легкий вред, Кокорина – оправдать». Мосгорсуд отложил новый приговор футболистам
«Мамаеву зачесть легкий вред, Кокорина – оправдать». Мосгорсуд отложил новый приговор футболистам
Новое заседание запланировано на 6 июля. С просьбой о переносе рассмотрения жалоб на приговор Кокорина и Мамаева выступили их адвокаты.
17.06.2020 12:00
Футбол
автор: Григорьевская Юлия
Сергей Кирьяков: Восьмое подряд чемпионство «Баварии» – это нонсенс
Сергей Кирьяков: Восьмое подряд чемпионство «Баварии» – это нонсенс
Бывший форвард сборной России и нескольких команд бундеслиги поделился с «Советским спортом» мнением об очередном триумфе мюнхенского суперклуба в чемпионате Германии.
17.06.2020 10:00
Футбол
автор: Григорьевская Юлия
Мусаев готов бороться с «Зенитом» за золото и понял главную проблему посткарантинного футбола
Мусаев готов бороться с «Зенитом» за золото и понял главную проблему посткарантинного футбола
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев – теперь и де-юре – поделился ожиданиями от возобновляющегося чемпионата РПЛ в программе «Футбол России».
17.06.2020 09:00
Футбол
автор: Григорьевская Юлия
Чемпионство без салатницы и пива. «Бавария» – снова лучшая в Германии
Чемпионство без салатницы и пива. «Бавария» – снова лучшая в Германии
Мюнхенский суперклуб досрочно завоевал 30-й титул победителя бундеслиги, обыграв в Бремене «Вердер».
16.06.2020 23:45
Футбол
автор: Зибрак Артем
«Бавария» прибыла в Бремен за рекордным титулом и кучей голов. Расписание 32-го тура бундеслиги
«Бавария» прибыла в Бремен за рекордным титулом и кучей голов. Расписание 32-го тура бундеслиги
Представляем очередные девять матчей футбольного чемпионата Германии, победитель которого может определиться 16 июня.
16.06.2020 15:00
Футбол
автор: Зибрак Артем
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика