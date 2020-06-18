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Сергей Жорин: Общественность повлияла на приговор Мамаеву и Кокорину, то же самое будет с Ефремовым
18 июня 10:23
автор: Григорьевская Юлия

Сергей Жорин: Общественность повлияла на приговор Мамаеву и Кокорину, то же самое будет с Ефремовым

Известный адвокат прокомментировал «Советскому спорту» развитие судебной саги футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и провел параллели с делом актера и болельщика «Спартака» Михаила Ефремова.

- В мае кассационная инстанция отменила приговор Кокорину и Мамаеву, по которому они провели за решеткой почти год. 17 июня дело должен был заново рассмотреть Мосгорсуд, но из-за неявки футболистов заседание перенесли на июль. Вы верите в то, что Кокорина и Мамаева пост-фактум оправдают?
- Лучше спрашивать об этом их адвокатов. Но я считаю, шансы достаточно велики.

- Общественное мнение может повлиять на отмену приговора? Многие считают наказание Мамаева и Кокорина слишком жестоким.
- Безусловно, общественное мнение может повлиять. Так часто происходит. Именно общественность в 2019 году способствовала тому, чтобы ребята получили реальные сроки. Сейчас мы видим обратную картину. Все понимают, что с футболистами поступили излишне сурово.

- Каким образом общественность может повлиять на развитие дела Ефремова, ставшего виновником смертельного ДТП?
- Повторюсь: общественное мнение зачастую серьезно влияет. Если в отношении Ефремова оно не изменится, то наказание, вероятно, будет суровое. В этом плане аналогия с делом Мамаева и Кокорина напрашивается. Хотя, в целом, ничего общего между этими двумя случаями нет. Разве что участие в них публичных людей.

- Ефремову, в отличие от футболистов, сразу угодивших в СИЗО, избрали мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста...
- Думаю, вмешалась пандемия. ФСИН неоднократно обращалась к судебному сообществу с просьбой, по возможности, не помещать людей под стражу, пока продолжается борьба с коронавирусом. Впрочем, не исключено, что меру пресечения для Ефремова изменят и он окажется в СИЗО. С учетом некоторых нарушений.

Сергей Жорин

- Имеете в виду использование Ефремовым соцсетей?
- В том числе. А что касается Кокорина и Мамаева, то я и в 2018 году говорил, что заключение ребят под стражу было чрезмерным наказанием. Это причиняло им моральные страдания до признания вины и создавало массу проблем из-за невозможности продолжать полноценно тренироваться. Но футболисты с честью выдержали все испытания. Я лицо незаинтересованное и далек от спорта. Но был очень рад, кода Мамаев и Кокорин продолжили профессиональную карьеру.

- Может ли Ефремов получить условный срок?
- С юридической точки зрения, это вполне реально: Уголовный кодекс в некоторых случаях предусматривает наказания ниже нижнего предела. Опять же, решающее значение может иметь общественное мнение. Как это ни дико звучит, если общество простит Ефремова, мнение родственников будет не так важно. Хотя, эти вещи, конечно, взаимосвязаны: прощение семьей погибшего и обществом.

В настоящий момент Ефремов огребает вдвойне. Заслуженно или нет, но в его отношении ведется травля. Изменить общий настрой может только вмешательство известных людей, которые встают на его защиту.

- Но ведь публичные люди просили и за Мамаева с Кокориным, однако на суд это не повлияло.
- К сожалению. Вероятно, тогда было принято какое-то принципиальное решение на самом верху. Понимаете, каждый публичный человек – это две стороны медали. У одних он вызывает любовь и восхищение, у других – ненависть и зависть. Основная претензия к российским футболистам – их чрезмерно роскошная жизнь, развязное поведение. По сути, Кокорин и Мамаев ответили не за себя, а за весь футбол. Они приняли на себя негатив в отношении богатых спортсменов вообще. Сейчас вектор уже другой. Они скорее вызывают сострадание. И их действительно могут оправдать. Посмотрим, каким в итоге окажется вектор в отношении Ефремова.

P.S. На 19 июня в РПЛ был назначен матч 23-го тура «Сочи» - «Ростов». Однако новая встреча Кокорина и Мамаева на футбольном поле, скорее всего, не состоится из-за массового заажения коронавирусом в рядах ростовского клуба.

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