Сергей Жорин: Общественность повлияла на приговор Мамаеву и Кокорину, то же самое будет с Ефремовым

- В мае кассационная инстанция отменила приговор Кокорину и Мамаеву, по которому они провели за решеткой почти год. 17 июня дело должен был заново рассмотреть Мосгорсуд, но из-за неявки футболистов заседание перенесли на июль. Вы верите в то, что Кокорина и Мамаева пост-фактум оправдают?

- Лучше спрашивать об этом их адвокатов. Но я считаю, шансы достаточно велики.

- Общественное мнение может повлиять на отмену приговора? Многие считают наказание Мамаева и Кокорина слишком жестоким.

- Безусловно, общественное мнение может повлиять. Так часто происходит. Именно общественность в 2019 году способствовала тому, чтобы ребята получили реальные сроки. Сейчас мы видим обратную картину. Все понимают, что с футболистами поступили излишне сурово.

- Каким образом общественность может повлиять на развитие дела Ефремова, ставшего виновником смертельного ДТП?

- Повторюсь: общественное мнение зачастую серьезно влияет. Если в отношении Ефремова оно не изменится, то наказание, вероятно, будет суровое. В этом плане аналогия с делом Мамаева и Кокорина напрашивается. Хотя, в целом, ничего общего между этими двумя случаями нет. Разве что участие в них публичных людей.

- Ефремову, в отличие от футболистов, сразу угодивших в СИЗО, избрали мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста...

- Думаю, вмешалась пандемия. ФСИН неоднократно обращалась к судебному сообществу с просьбой, по возможности, не помещать людей под стражу, пока продолжается борьба с коронавирусом. Впрочем, не исключено, что меру пресечения для Ефремова изменят и он окажется в СИЗО. С учетом некоторых нарушений.