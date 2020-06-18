Президент «Ростова» призывает Ротенберга к совести. А есть ли она у него самого?

Клуб, в котором накануне сообщили о шести случаях коронавируса у игроков и 42 отправленных на двухнедельный карантин, призывает к совести команду, которая, непонятно в чем, может быть виновна. Разве в том, что не хочет нести ответственность за ростовское разгильдяйство.
Никак иначе не получается назвать коронавирусное ЧП накануне рестарта футбольного сезона, за который столько бились руководители РФС, РПЛ и ряда клубов. Это вам не невинная ангина в «Сочи», спровоцировавшая перенос на весну игры дебютантов премьер-лиги против «Оренбурга». «Ростов» создал реальную угрозу полной и окончательной остановки турнира, очевидно, нарушив протокол по безопасности. Чем еще объяснить, что игроки и персонал клуба, которые в конце мая прошли тестирование и должны были изолироваться на базе от внешнего мира, подверглись массовому заражению? Это вина клуба, прежде всего. Но посмотрите на тон заявления Арутюнянца.
«Мы обратились в РПЛ и РФС с просьбой перенести один матч на резервную дату. РФС поддержал наше предложение при условии, что «Сочи» не будет против. Мы не хотим комментировать и давать оценку решению «Сочи». Пусть это будет на их совести. Для нас здоровье наших игроков и игроков соперника важнее, чем три очка».
Ну раз важнее, что абсолютно правильно, тогда получите то, что заслужили сполна – техническое поражение, если не в состоянии выставить здоровую команду на игру. И сидите дома в надежде, что до 27 июня, когда «Ростову» предстоит на своем поле принимать тульский «Арсенал», ситуация с заболевшими и изолированными если не рассосется окончательно, то хотя бы позволит наскрести для заявки на матч полноценный состав.
Кто виноват, что «Ростову» вздумалось в момент пандемии устраивать рискованный во всех отношениях спарринг со своей молодежкой, что в итоге и привело к тотальной изоляции на 14 дней почти всех игроков структуры клуба? «Ростов», и никто другой. В противном случае в Сочи можно было послать молодежную команду. А теперь только и остается, что взывать к совести соперника. А оно ему надо?
«Сочи» не соглашается на перенос матча, и правильно делает. Единственное окно (скорее даже форточка) в перегруженном доигровочном календаре – 19 июля. В этот день проводятся полуфиналы Кубка России, и больше переносить матч просто некуда. Но если «пляжный» клуб, которым владеет Борис Ротенберг и который ведет борьбу за выживание в премьер-лиге, сейчас согласится на отложенную игру, то во второй половине июля команда будет играть в режиме три матча за семь дней. При условии, что два плановых матча у «Сочи» с соперниками по выживанию: 16 июля с «Тамбовом» в гостях и 22-го также на выезде с «Крыльями». Если между ними вклинить домашнюю встречу с «Ростовом», который борется за место в Лиге чемпионов, то мало сочинцам не покажется.Владелец ФК «Сочи» Борис Ротенберг.
Команда не имеет хорошей скамейки (в отличие, кстати, от «Ростова»), хотя приход в аренду Александра Кокорина, конечно, серьезно усилил коллектив. Но после долгой паузы физическое состояние может стать ключевым фактором для успешной концовки чемпионата. Ротенберг не враг своему клубу, потому и прислушивается к тренерам, которые категорически не хотят переносить игру, устраивая себе концовку в сумасшедшем ритме.
Есть еще один риск для «Сочи», как, впрочем, и для остальных участников чемпионата. Сегодня они могут пойти на уступки и отфутболить свой матч с «Ростовом» на 19 июля. Но где гарантия того, что завтра коронавирус не доберется до команды Владимира Федотова? Нет ее. А куда, если того потребуют обстоятельства, будут переносить свой матч, если единственная резервная дата потрачена уже до старта чемпионата? Как ни крути, но «Сочи» нельзя соглашаться на перенос.
Удивительно, почему РФС с РПЛ не включили изначально в регламент доигровки пункт, по которому в подобных ростовскому случаях клубу автоматом засчитывали бы поражения, если у него не набирается игроков для заявки на матч. Это надо было обязательно предусмотреть и не гадать сегодня, как поступит в этой ситуации Борис Ротенберг. В очередной раз устраивая для публики шоу, которое чем-то отдаленно напоминает дело Михаила Ефремова. Когда «преступник» очевиден, а ответственности очень хочется избежать.