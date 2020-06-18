Президент «Ростова» призывает Ротенберга к совести. А есть ли она у него самого?

Клуб, в котором накануне сообщили о шести случаях коронавируса у игроков и 42 отправленных на двухнедельный карантин, призывает к совести команду, которая, непонятно в чем, может быть виновна. Разве в том, что не хочет нести ответственность за ростовское разгильдяйство.

Никак иначе не получается назвать коронавирусное ЧП накануне рестарта футбольного сезона, за который столько бились руководители РФС, РПЛ и ряда клубов. Это вам не невинная ангина в «Сочи», спровоцировавшая перенос на весну игры дебютантов премьер-лиги против «Оренбурга». «Ростов» создал реальную угрозу полной и окончательной остановки турнира, очевидно, нарушив протокол по безопасности. Чем еще объяснить, что игроки и персонал клуба, которые в конце мая прошли тестирование и должны были изолироваться на базе от внешнего мира, подверглись массовому заражению? Это вина клуба, прежде всего. Но посмотрите на тон заявления Арутюнянца.

«Мы обратились в РПЛ и РФС с просьбой перенести один матч на резервную дату. РФС поддержал наше предложение при условии, что «Сочи» не будет против. Мы не хотим комментировать и давать оценку решению «Сочи». Пусть это будет на их совести. Для нас здоровье наших игроков и игроков соперника важнее, чем три очка».

Ну раз важнее, что абсолютно правильно, тогда получите то, что заслужили сполна – техническое поражение, если не в состоянии выставить здоровую команду на игру. И сидите дома в надежде, что до 27 июня, когда «Ростову» предстоит на своем поле принимать тульский «Арсенал», ситуация с заболевшими и изолированными если не рассосется окончательно, то хотя бы позволит наскрести для заявки на матч полноценный состав.

Кто виноват, что «Ростову» вздумалось в момент пандемии устраивать рискованный во всех отношениях спарринг со своей молодежкой, что в итоге и привело к тотальной изоляции на 14 дней почти всех игроков структуры клуба? «Ростов», и никто другой. В противном случае в Сочи можно было послать молодежную команду. А теперь только и остается, что взывать к совести соперника. А оно ему надо?