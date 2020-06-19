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Ау, Самара! Почему болельщики без масок? Где социальная дистанция?
19 июня 19:27
автор: Сергеев Иван

Ау, Самара! Почему болельщики без масок? Где социальная дистанция?

Первый же матч после возобновления российского футбольного сезона породил сомнения в правильности решения допустить зрителей на трибуны стадионов.

Если во всех ведущих европейских футбольных чемпионатах матчи сейчас проводятся при пустых трибунах, то в России, напомним, разрешено заполнять арены на 10 процентов от вместимости. Именно поэтому первую после карантина игру 23-го тура «Крылья Советов» - «Ахмат» вживую смогли увидеть почти 4500 человек.

В соответствии с регламентом, на трибуны в РПЛ не допускаются люди с температурой выше 37 градусов. При этом каждый зритель должен надеть защитную маску и перчатки и соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. За выполнение последнего условия отвечает принимающая сторона, которая распределяет билеты по секторам. А любые нарушения обязаны на корню пресекать работающие на стадионе секьюрити.

Что ж, уже в ходе первого тайма матча «Крыльев» против «Ахмата», возникли серьезные сомнения в возможности выполнения перечисленных условий. Крупные планы выхватывали лица болельщиков без масок и перчаток. Но самое страшное - если на центральных трибунах зрители действительно были рассажены равномерно, на приличном расстоянии друг от друга, то в секторе за воротами «Ахмата» мы увидели очень плотные скопления фанатов, которые: а) смотрели игру стоя; б) регулярно контактировали друг с другом.

Ни о каком соблюдении социальной дистанции речи не шло. И в ходе всей 45-минутки не было заметно, чтобы работники стадиона пытались как-то вмешаться. Жизнь на фанатском секторе кипела, как в обычной, докоронавирусной жизни.

Ну и в чем смысл регламентов, которые соблюдаются с подобными »погрешностями»? Ведь правила надо либо соблюдать всем, либо никому. Иначе эффект будет нулевым - как в случае с «Ростовом», где вся команда пострадала из-за халатности Хорена Байрамяна, отлучившегося во время карантина к родственикам и подцепивщего там заразу.

Может, РПЛ еще не поздно одуматься и отменить эту затею с «реальными болельщиками»? Вон, в Испании активно используют «виртуальных» - и ничего, смотрится вполне симпатично. А главное - безопасно для всех участников процесса.

Если же мы такие смелые, так давайте установим по-настоящему жесткий контроль за регламентом не на словах, а на деле. Чтобы потом опять не вляпаться в какую-нибудь очень нехорошую историю. Сколько можно рассчитывать на авось? Неужели ростовский пример ничему не научил?..

«Самара Арене» надо экстренно проводить работу над ошибками. А другим стадионам - делать выводы из увиденного в первом же тайме 23-го тура РПЛ.

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