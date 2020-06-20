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«Зенит» впервые в истории чемпионатов страны разгромил ЦСКА в Москве (видео)
20 июня 21:00
автор: Зибрак Артем

«Зенит» впервые в истории чемпионатов страны разгромил ЦСКА в Москве (видео)

Питерский клуб упрочил лидерство в чемпионате-2019/20 благодаря первой за пять лет выездной победе над армейцами в РПЛ. И сразу – крупной!

УСЕЧЕННАЯ ЗАЯВКА АРМЕЙЦЕВ

Первый же после рестарта тур РПЛ подарил нам одно из главных противостояний последнего десятилетия. Армейцам пауза пошла на пользу. Весной они в трех матчах чемпионата набрали только два очка. Зенитовцы тоже не в лучшей форме вышли с зимних каникул, потеряв четыре очка в матчах с «Локомотивом» и «Уфой». Да, игра с «Уралом» (7:1) получилась феерической, но команда Дмитрия Парфенова выбрала тогда уж слишком атакующий стиль на «Газпром Арене»...

Питерцы начали тренировки перед рестартом намного раньше красно-синих, еще в середине мая. Поэтому ожидалось, что они находятся в лучшей физической форме. И матч это подтвердил. ЦСКА не уступал оппонентам в движении, но вчистую проиграл в борьбе.

Виктору Гончаренко, конечно, очень тяжело. Мало того, что у него очень молодые игроки, так еще и заполнить заявку не удается. В матче с «Зенитом» не смогли принять участие Ильзат Ахметов (он выбыл до конца сезона) и Алан Дзагоев. В итоге на скамейке оказалось всего восемь футболистов из 12 возможных. Сергею Семаку в этом отношении намного проще – заявка питерцев была заполнена полностью. Более того, состав команды настолько хорош, что каждый запасной сине-бело-голубых был бы в ЦСКА в основе. Из-за травмы не смог сыграть только Эммануэль Маммана.

Пара слов не о футболе. На 20-й минуте на трибунах была объявлена минута благодарности врачам, борющимся с эпидемией коронавируса, но это не новость – такое происходит в каждом матче. А вот акция игроков «Зенита», вышедших в футболках с портретами петербургских докторов, погибших от этой болезни, действительно впечатлила.

УБИЙСТВЕННЫЙ СТАРТ КОМАНДЫ СЕМАКА

Стартовые составы команд не удивили. Они были практически такими, какими и до паузы в чемпионате. Разве что обраило на себя внимание решение оставить Хердура Магнуссона в запасе ЦСКА. Ошибочность такого хода Гончаренко стала очевидна спустя 10 минут. Сначала Бранислав Иванович из центра штрафной реализовал розыгрыш углового, продавив молодого Вадима Карпова, отскочившего от серба, как от стенки. Затем Виктор Васин не попал по мячу и подарил гол Малкому. Так в самом дебюте армейцы получили »-2», хотя до этого не пропускали от «Зенита» в Москве в трех домашних играх кряду.

Выйдя вперед, «Зенит» стал грамотно контролировать мяч. Хозяевам приходилось выбрасываться, разбивая плотность между линиями, и сразу следовал заброс на питерских форвардов. Именно так Сердар Азмун после скидки Артема Дзюбы забил третий мяч, но его не засчитали из-за офсайда. Дзюба вообще действовал очень полезно, выиграл чуть ли не всю борьбу, в которую вступил, и уже в первые 45 минут поучаствовал в двух голах из трех.

Без мяча гости опускались к своей штрафной и ждали ошибки соперника, после чего выстреливали моментальной контратакой. Единственным опасным игроком у ЦСКА был Никола Влашич, поэтому двое опорников Вильмар Барриос и Магомед Оздоев регулярно опускались ближе к центру обороны, чтобы блокировать удары хорвата. Показательно, что все три »выстрела» Влашича до перерыва пришлись в оппонентов.

И все это стало возможно благодаря новшествам от Семака: Дзюба, Азмун и Малком не особо утруждали себя оборонительными действиями, и чтобы избавить их от черновой работы, третьим центральным полузащитником, наряду с Барриосом и Оздоевым, вышел Далер Кузяев. Эта троица играла в линию, меняя друг друга в конкретных эпизодах.

Если оценивать статистику первого тайма, складывается впечатление тотального преимущества хозяев: 60% владения и 16-5 по ударам, но все это иллюзия. В створ у армейцев пришлись всего два (!) удара, и голевой эпизод был один: Иван Обляков пробил издалека в перекладину, а Федор Чалов, к которому отскочил мяч, с двух попыток с пяти метров не смог пробить мимо Андрея Лунева.

ГОНЧАРЕНКО ПОЗДНО ОПОМНИЛСЯ

В перерыве главный тренер ЦСКА признал ошибку и сделал двойную замену, выпустив вместо Васина и Кирилла Набабкина Магнуссона и Константина Марадишвили. 20-летний полузащитник агрессивно вошел в игру, не побоялся сразу пойти в стык и вообще оживил левый фланг, где в позиционных атаках активно менялся местами с Обляковым. Исландский защитник тоже пришелся ко двору и довольно быстро навел порядок в обороне.

Но в целом армейцы разочаровали. Даже Марио Фернандес смотрелся блекло, реже, чем обычно, получал мяч и чаще ошибался в передачах. Дуглас Сантос при помощи партнеров русского бразильца просто «съел». А Чалов, Арнор Сигурдссон и Кристиян Бистрович вообще вхолостую отбегали отведенное им время.

В концовке хозяева устали и стали опаздывать к эпизодам, рискуя собрать коллекцию желтых карточек. Но арбитр Сергей Иванов, видимо, решил их не расстраивать, простив сразу несколько довольно грубых фолов Облякова, Дивеева (для обоих это завершилось бы удалением) и Марадишвили. Тем не менее, Дивеев наиграл на... прямую красную карточку, сыграв рукой в своей штрафной. Удаление, пенальти - и 4:0 в пользу «Зенита». Это самая крупная победа питерцев в Москве над ЦСКА даже с учетом советского периода. Да и в три мяча до этого они в столице красно-синих не обыгрывали...

В общем, ЦСКА уже всерьез стоит опасаться преследователей в лице «Спартака» и «Динамо».Интрига за путевки в еврокубки закручивается с новой силой. А «Зенит», понятное дело, на пути к очередному золоту не остановить. Отобрать у команды Семака титул может разве что эпидемия коронавируса, как в «Ростове», с выставлением на серию матчей команды школьников.

Добавим, что после гола Эмилиано Ригони 23-й тур официально стал самым результативным в нынешнем сезоне. За пять матчей забито уже 29 мячей! Впереди еще три воскресные игры. Может, замахнемся на абсолютный рекорд (36 голов)?

РПЛ. 23-й тур

ЦСКА – «Зенит» – 0:4 (0:3)
Голы: Иванович, 2 – 0:1. Малком, 9 – 0:2. Малком, 45+2 – 0:3. Ригони, 90+4 – с пенальти – 0:4.
ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Васин (Магнуссон, 46), В. Карпов, Фернандес (Тикнизян, 84), Обляков, Бистрович (Кучаев, 76), Набабкин (Марадишвили, 46), Сигурдссон (Бийол, 65), Влашич, Чалов.
«Зенит»: Лунев, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос (Мусаев, 90+1), Оздоев, Кузяев (Ерохин, 62), Малком (Дриусси, 61), Дзюба (Ригони, 90+1), Азмун (Сутормин, 74).
Предупреждения: Дивеев, 5. Обляков, 10. Оздоев, 50. Ерохин, 81.
Удаление: В. Карпов, 89.
Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).

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