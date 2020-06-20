Сергей Семак: Коронавирус в «Динамо» и «Уфе»? Если заболел один игрок, я бы не изолировал остальных

- «Зенит» быстро повел 2:0. Делали ставку на дебют?

- Нет. Важно забивать и не пропускать. А на каких минутах, не имеет значение. Конечно, ранние голы добавляют уверенности. Но задача так не формулировалась. Был план на игру, который команда выполнила. Одержана заслуженная победа.

- Насколько Малком, оформивший дубль, близок к оптимальной форме?

- Он, как и вся команда, показал сто процентов сегодняшних возможностей. Но, конечно, все способны прибавлять. Была пауза. Игроки только начинают входить в ритм.

- Накануне «Ростов» сыграл с «Сочи» командой вчерашних школьников. Сейчас появилась информация о коронавирусе в «Уфе» и «Динамо». Возможно, им тоже придется выставить молодежные составы. Как относитесь к такой практике?

- На мой взгляд, нужно было заранее прописать в регламенте понятие контактной группы. Пойти по пути других стран, где заражение одного или нескольких футболистов не ведет к карантину для всей команды. Коронавирус - это ЧП, надо принимать срочные меры. Но почему изолировать всех? Такими темпами мы потеряем очень много матчей. Ведь участие юниоров понижает уровень турнира. При таких условиях, как в матче «Сочи» - «Ростов», это не совсем спортивное возобновление сезона...

Повторюсь: заболевших обязательно нужно изолировать. Но всю команду - это перебор. Получается неравенство условий.

Фото: Анна Мейер/ФК «Зенит»