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Сергей Семак: Коронавирус в «Динамо» и «Уфе»? Если заболел один игрок, я бы не изолировал остальных
20 июня 22:30
автор: Григорьевская Юлия

Сергей Семак: Коронавирус в «Динамо» и «Уфе»? Если заболел один игрок, я бы не изолировал остальных

Главный тренер «Зенита» прокомментировал разгромную победу над ЦСКА (4:0) и высказал недовольство регламентом возобновившегося футбольного сезона.

- «Зенит» быстро повел 2:0. Делали ставку на дебют?
- Нет. Важно забивать и не пропускать. А на каких минутах, не имеет значение. Конечно, ранние голы добавляют уверенности. Но задача так не формулировалась. Был план на игру, который команда выполнила. Одержана заслуженная победа.

- Насколько Малком, оформивший дубль, близок к оптимальной форме?
- Он, как и вся команда, показал сто процентов сегодняшних возможностей. Но, конечно, все способны прибавлять. Была пауза. Игроки только начинают входить в ритм.
- Накануне «Ростов» сыграл с «Сочи» командой вчерашних школьников. Сейчас появилась информация о коронавирусе в «Уфе» и «Динамо». Возможно, им тоже придется выставить молодежные составы. Как относитесь к такой практике?
- На мой взгляд, нужно было заранее прописать в регламенте понятие контактной группы. Пойти по пути других стран, где заражение одного или нескольких футболистов не ведет к карантину для всей команды. Коронавирус - это ЧП, надо принимать срочные меры. Но почему изолировать всех? Такими темпами мы потеряем очень много матчей. Ведь участие юниоров понижает уровень турнира. При таких условиях, как в матче «Сочи» - «Ростов», это не совсем спортивное возобновление сезона...
Повторюсь: заболевших обязательно нужно изолировать. Но всю команду - это перебор. Получается неравенство условий.

Фото: Анна Мейер/ФК «Зенит»

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Сергей Семак: Коронавирус в «Динамо» и «Уфе»? Если заболел один игрок, я бы не изолировал остальных
Сергей Семак: Коронавирус в «Динамо» и «Уфе»? Если заболел один игрок, я бы не изолировал остальных
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