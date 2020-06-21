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Валерий Масалитин: Гончаренко увольняет сам себя
21 июня 12:23
автор: Усачев Владислав

Валерий Масалитин: Гончаренко увольняет сам себя

Бывший нападающий ЦСКА прокомментировал разгромное поражение команды Виктора Гончаренко от «Зенита» (0:4) в 23-м туре РПЛ.

– ЦСКА оставил удручающее впечатление. Команда оказалась не готова к игре: ни тактически, ни психологически. Когда Малком забил свой первый гол – такая суета была в обороне! И мало осмысленных действий. При этом Гончаренко продолжает играть в три защитника. Этим он сам себя увольняет.

– Насколько главный тренер ЦСКА близок к отставке?
– С каждым матчем все ближе. Шесть игр без побед. Я и раньше говорил: рано с ним переподписали контракт. Поторопились. Нужно было сначала доиграть сезон, а затем думать.

Осмысленных действий нет ни впереди, ни сзади. Я так и не понял, за счет чего ЦСКА собирался выигрывать. Мяч на фланге и передача в центр, а там нет игрока, который может такие мячи выигрывать. Все опасные моменты после ударов из-за пределов штрафной.

Оборона – проходной двор. Артем Дзюба с центра поля убегает. Он с мячом, и его догнать не могут. Это смешно.

– Какие выводы?
– Понятно, что надо усиливаться. Причем изнутри. Вот вышел на поле молодой Константин Марадишвили, и пошло какое-то движение. Передачи вперед быстрее. Нужно было двигать мяч, а ЦСКА постоянно играет в пять защитников и два опорных, которые стоят на месте и не делают ничего. В атаку бегут вдвоем-втроем. Хорошо, что еще только четыре пропустили, а могли пропустить, как «Ростов» накануне.

– Есть опасения, что ЦСКА опустится ниже?
– Есть, конечно. С такой игрой будет тяжело. Особенно в обороне. Все знают, как играет Дзюба. Нужно встать перед ним. Вадим Карпов и Игорь Дивеев постоянно стоят сзади. Зачем играете в спину? Нужно на опережение играть и сразу начинать свою атаку. Нет, дают Дзюбе принимать, скидывать и пасовать. Что хотел, то Артем и делал. Он – молодец. Но почему 18-летний Карпов не может его догнать?

– У ЦСКА кто-то готов на роль лидера?
Николу Влашича брали с этой целью. Он то играет, то не играет. Партнеры тоже должны соответствовать, чтобы он лидером был. А все партнеры катают мяч поперек, а если вперед – почти гарантированная потеря. Не знаю, как ребятам играть впереди. Тем же Арнору Сигурдссону и Федору Чалову.

– Насколько бы в этой ситуации помог Вагнер Лав?
– Неизвестно. В каком он состоянии? Никто не знает.

– У вас есть объяснение, почему в этом сезоне Георгий Щенников сыграл в двух матчах?
– Вроде травмы. Только наберет форму, опять травмируется. Как и Алан Дзагоев. Он тоже покажет что-то в одном матче - и новая травма. С этими игроками все уже понятно. Были хорошими футболистами. Если хотите двигаться вперед, нужно от чего-то отказываться. Допустим, что на поле делал Кирилл Набабкин? А ведь он должен быть лидером!

– Как вам игра Малкома?
– Не особо впечатлил по всем параметрам. Да, использовал моменты. Оборону не разорвал. Нечего было разрывать. С такой защитой… Нужно менять тактику. Постоянно три центральных защитника на поле, и постоянно кто-то получает удаления. В игре с «Ростовом» было два удаления. Тут одно, потому что арбитр пожалел Карпова.

– За неделю что-то кардинально измениться может?
– Нет. Ничего.

Фото: Константин Рыбин/РПЛ

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