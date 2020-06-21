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Андрей Червиченко: Матч «Краснодар» – «Динамо» перенесли? На скотном дворе маразм крепчал...
21 июня 15:39
автор: Григорьевская Юлия

Андрей Червиченко: Матч «Краснодар» – «Динамо» перенесли? На скотном дворе маразм крепчал...

Бывший президент «Спартака» прокомментировал решение Бюро исполкома РФС по поводу матча 23-го тура РПЛ в Краснодаре.

- Только что стало известно, что «Краснодар» сыграет с «Динамо» не 21 июня, а 19 июля. Это правильное решение?
- Получается, что динамовцам игру из-за коронавируса перенесли, а «Ростову» за два дня до этого - нет. Я не удивлен. В таком мире мы живем. Есть поговорка: маразм крепчал. Если вы только что одну команду заставили играть мальчишками, то почему идете на уступки другой? Все поглумились над «Сочи», но очков «Ростову» уже никто не вернет. И тут, в рамках одного тура, принимается прямо противоположное решение. По мне, это уже за гранью!

- Объяснение такое: «Краснодар» согласился на перенос, а «Сочи» - нет.
- Все равно такого не должно быть. А лига у нас на что? Какие у нее функции? Стороннего наблюдателя, что ли? Правила должны быть едиными. Сейчас весь чемпионат может превратиться в лотерею: кто-то упрется, а кто-то нет. По моим ощущениям, чисто интуитивным, в некоторых командах скрывают факты болезни. Клуб - это же огромное количество людей. Игроки, тренеры, персонал. Человек 60. Кто-нибудь да обязательно эту заразу подцепит. Чисто арифметически вероятность высокая... Идет игра на выживание. Тут у нас Спарта происходит. Ну а «Краснодар» своим решением еще больше унизил сочинцев. Теперь омерзительное послевкусия от матча на «Фиште» усилилось.

- Надо ли смягчать медицинский протокол - чтобы никто ничего скрывал и мог использовать в матчах остальных футболистов, если кто-то в команде сдал положительный тест?
- Конечно, надо. Переболеем этим коронавирусом все. Я читал заключение врачей: пока восемьдесят процентов населения планеты не будет инфицировано, иммунитет не выработается. В бессимптомной форме или нет, почти каждого это коснется. «Динамо» перед рестартом проводило товарищеский матч со «Спартаком». То есть, не исключено, скоро зараза догонит кого-то из красно-белых. И что, тогда всю команду закрывать на карантин? И «Ростов» не надо было запирать. И «Динамо». Нужно было сразу разрешить играть всем, кто на момент матча не сдал положительный тест.

Андрей Червиченко

- Но не получим ли мы тогда новую эпидемию?
- А нет иного выхода. И тестам доверять на сто процентов нельзя. Мне врачи говорили: погрешность - от 15 до 20 процентов. Это много. Получается, мы закрываем команду на карантин, а потом выясняется, что там никто и не болел. Ошибка вышла... И нужно сделать максимально гибкий календарь. Не надо привязываться к конкретным дням. Невозможно же заранее все предусмотреть. Сейчас команды могут играть и каждые три дня, ничего страшного. Тогда появятся еще окна для переносов. Но у нас же чиновники пытаются натянуть сову на глобус.

- При этом регламент постоянно нарушается. На матче ЦСКА – «Зенит» капитаны обменялись вымпелами, хотя это запрещено...
- Все эти вещи прописаны дураками, которым главное написать что-то умное и получить какой-то бонус или ништячок. Через два кресла на стадионе можно сидеть, а через одно нельзя. Ну что за бред? Зачем эту клоунаду устраивать? Сидят игроки через одно кресло. Цирк... А эти 10 процентов болельщиков на трибунах... Что, вы думаете, к концу матчей они не сидели рядом друг с другом? Конечно, сидели.
Все эти требования - для галочки. Вы либо что-то запрещайте, либо разрешайте. Вчера показывали, как люди идут на стадион, и им тепловизорами температуру мерят. Что за бред собачий? А если у человека обычная простуда, какое-то воспаление или он перегрелся на солнце? Что, его теперь завернуть пинком под зад? Идиотизм.

- Как относитесь к тому, что регламент РПЛ и РФС постоянно перекраивается? То был какой-то предварительный, теперь вносятся поправки.
- Это скотный двор. Все равны, но кто-то ровнее. У РФС слабый юридический департамент, руководство нерешительное. Надо один раз написать закон и жестко по нему действовать. Он должен работать для всех. А не так, что под друзей можно развернуть, а под соперников ужесточить.

Тройные стандарты футбола по-русски: устроить цирк, перенести игру, умолчать о вирусе

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