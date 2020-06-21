«Мы должны помогать клубу, который нас кормит». Гилерме – о первом матче «Локомотива» при Николиче

- Можно сказать, сегодня была сумасшедшая игра, необычная, - начал Гилерме. - »Локомотиву» не хватило второго гола. Мы контролировали ситуацию даже в меньшинстве, но если бы забили второй, сразу стало бы поспокойнее. Очень много моментов не реализовали. В следующий раз соперник за такое может наказать. Так что нужно делать выводы.

- Как реагировали на акцию фанатов в поддержку Юрия Семина?

- Мое внимание было сосредоточено на игре. Я слышал фамилию Семина, но что еще кричали болельщики, не разбирал. Их реакция на последние события мне понятна. Но мы должны продолжать делать свою работу, играть в футбол. Жизнь продолжается. Надо помогать клубу, который нас кормит.

- Когда Эдер с 11-метровой отметки запустил мяч в небеса, не возникло желания в следующий раз самому исполнить пенальти?

- Моя задача - защищать ворота, а не забивать. Эдер - хороший футболист. Ничего страшного в его промахе нет. Такое и с Криштиану Роналду случалось.

- Что изменилось с приходом на пост главного тренера «Локомотива» Марко Николича?

- Еще рано говорить о каких-то изменениях. Николич старается нас сильно мотивировать. Это одна из основ его философии. Он просит помногу держать мяч, оказывать давление. Но игру сложно скорректировать за такой короткий срок. Мы работаем с Николичем десять дней. Потихоньку адаптируемся к его требованиям после долгих лет выступлений под началом Юрия Палыча.

- В середине второго тайма игрок «Оренбурга» врезался в вас на большой скорости. Без последствий?

- Игровой момент. Есть небольшие болевые ощущения, но ничего страшного. Через пару дней все пройдет.