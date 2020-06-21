«Лучшее судейство в туре». Хусаинов – о работе Васильева, показавшего 3 красных и 13 желтых карточек

- Начнем с самого сложного момента матча «Локомотив» – «Оренбург». Объясните пожалуйста, справедливо ли получил вторую желтую карточку Даниэль Мишкич? Ведь пенальти за его фол был после просмотра отменен...

- Со стороны Мишкича было нарушение правил, но пенальти не был назначен из-за того, что ранее сфолил игрок хозяев Мурило. Мишкич после свистка арбитра начал махать руками, показывая телевизор и призывая посмотреть повтор. Дело не в том, что пенальти был отменен, а в том, что само нарушение Мишкича в любом случае тянуло на вторую желтую карточку. Арбитр Станислав Васильев принял совершенно верное решение.

- Уточните пожалуйста, вторая желтая карточка Мишкичу показана за жест или нарушение?

- За нарушение, которое он совершил. Пенальти может быть отменен, но нарушение остается в силе. Таковы правила.

- Как в целом оцениваете работу Васильева?

- С уважением отношусь к этому судье. Почему со стороны игроков возникают претензии из-за такого большого количества карточек? Потому что в предыдущем матче за подобные действия другой арбитр ничего не предпринимал. Это сложная ситуация для судейства, заложенная со времен появления футбола. Потому что каждый арбитр – индивидуальность.

Было бы идеально, если бы по всем пунктам игры они придерживались одной позиции, но это невозможно в силу человеческого фактора. Кто-то симпатизирует каким-то командам, кто-то - кому-то из игроков. Например, как можно удалить Лионеля Месси? Можно где-то пожертвовать своей репутацией и смилостивиться: «Честно тебе скажу, это вообще-то красная, но из уважения к твоим друзьям, тренерскому составу я тебя пожалею».

Бывает, что арбитры вместо карточек в начале матча грозят пальчиком, мол, в следующий раз дам карточку. Но они же профессионалы – надо с самого начала давать понять, какие нарушения караются желтыми. Васильев в этом плане в сравнении с другими судьями минувшего тура следовал этому принципу превосходно. Он дал определенный уровень допуска и неукоснительно его придерживался.

Вот в субботу был матч ЦСКА – «Зенит», который судил Сергей Иванов. Если бы Магомед Оздоев играл за ЦСКА, он бы точно получил карточку за то, что шипами въехал сопернику в голеностоп. Хорошо, что человек с поля не ушел, а мог бы закончить профессиональную карьеру. А Оздоев за этот эпизод даже желтую не получил. Схожий эпизод случился в матче этих команд в Петербурге, когда Сердар Азмун прямой ногой ударил Ивана Облякова по ахиллу. Это должна была быть красная карточка, а он не получил даже предупреждения. Надо иметь характер, чтобы в игре таких команд быть последовательным. И Васильев в этом аспекте после рестарта чемпионата выглядит лучше всех.

🔥 Три удаления, гол Миранчука и нереализованный пенальти на последних минутах.



📹 Смотрите обзор матча #ЛокоОренбург на #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/LZUdphcuqB — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) June 21, 2020

- То есть, Васильев хорошо отработал этот матч?

- Да. В сравнении со своими коллегами, которых мы видели в этом туре, он оказался наиболее подготовлен. Молодец!

- В первом тайме команды получили три желтых карточки, а во втором – десять. Как это вы это объясняете?

- Во втором тайме Васильев придерживался того же уровня допуска, который задал в первом, но в игру вмешался фактор физической готовности команд. Усталость же возникает, особенно по такой жаре. Опять давайте вернемся к матчу ЦСКА – «Зенит». Преимущество питерцев было очень большим. Почему? Ответ лежит на поверхности: в Питере Роспотребнадзор раньше разрешил тренировки. А две недели – это огромное преимущество. Если бы наши футболисты были такими профессионалами, как Криштиану Роналду, может, они смогли бы нивелировать такое преимущество, но… Когда игроки устают, они вынуждены цепляться, играть рукой и так далее.

- Можно ли связать обилие желтых карточек во втором тайме в Черкизове с тем, что после удаления двоих игроков стало больше свободного пространства?

- Конечно. Объемы-то большие. Бывает, что игрок пришел под утро и на игре никакой. И заменить его некем. А он просто стоит. Естественно, кому-то выпадает больший объем работы. А если ты не готов, как быть дальше? Так что да, на фоне утомления появляется желание не уступить, а как это можно сделать? Только хватать.

- Более качественная работа Васильева в туре на фоне коллег может быть связана с тем, что он мог начать раньше готовиться к возобновлению сезона?

- Карантинные меры отразились на всех. Способность держать свое функциональное состяние – признак профессионального отношения к судейству. Конечно, судьям сложнее, чем футболистам, войти в игру, потому что ни у кого из них не было практики. А смотреть видеонарезки – дело хорошее, но совсем другое. Назначение, а затем отмена пенальти Васильевым связана с недостаточной игровой практикой, но в трактовке эпизодов он действовал профессионально.

Вот в Туле судил Евгений Турбин – абсолютно случайный человек в судейском корпусе РПЛ, протеже Андрея Будогосского. Даже Леонид Федун не выдержал, сказав, что назначенный пенальти – «за гранью добра и зла». Футбол – от английского foot (нога) и ball (мяч). Если игрок наклоняется головой ниже уровня плеч, он играет опасно по отношению к самому себе. Внук советского министра Даниил Лесовой сымитировал нарушение прав, а Турбин назначил пенальти. Защитник сыграл технично, не нарушая правил, но раз ты решил его наказать, потому что упал этот мальчик, но раз уж ты назначил пенальти, где желтая Георгию Джикии? Все посмеялись над этим пенальти, но это все равно говорит о том, что этот арбитр не соответствует уровню футболистов РПЛ.

А в следующей игре этот Лесовой опять так же упадет, и пенальти не будет назначен. Он возмутится: «Турбин-то дал пенальти. А ты что, из другого теста?» Вот так у игроков по неверным решениям одного арбитра создается неверное ожидание. В той игре ему простили, а теперь наказали. Как ему сориентироваться? С этих позиций Васильев молодец.

- Назначение пенальти на Лесовом – методологическая ошибка?

- Это просто незнание правил игры. Даже не трактовки. Что доказывает, что Турбин – случайный человек. Вспомните, это же он выгнал Халка с поля за преждевременный розыгрыш штрафного, который разыгрывал не Халк. Роберто Розетти его потом отмазывал, потому что в «Зените» работал его земляк Лучано Спаллетти. Розетти вообще, только приехав, заявил, что Спаллетти один из лучших тренеров мира. Послушай, ты судейским корпусом приехал руководить! Зачем ты сразу раскрываешь карты?

- Удаления Рифата Жемалетдинова и Андрея Малых – тоже оправданы?

- Да. Это тоже говорит о последовательности Васильева в принятии решений.

- Как прокомментируете пенальти на Алексее Миранчуке, назначенный в компенсированное время?

- Это очевидное нарушение правил.

- Раз уж вы упомянули бывшего иностранного руководителя Департамента судейства и инстектирования, не можем не спросить, как относитесь к назначению Виктора Кашшаи на этот пост?

- Кто бы сейчас ни пришел руководить судейским корпусом, в одночасье он ничего не изменит. Был такой известный арбитр Пьерлуиджи Коллина. Сначала он руководил судьями в Италии в то время, когда возбудили дело против «Ювентуса» и сослали туринцев в серию B. А Коллина вместе с Розетти уехал на Украину.

А у меня так получилось, что я женился на девушке из Чернигова, и мы как-то были у нее дома. Я смотрел матч «Днепра» с «Металлистом», в котором судейка засчитывает гол в ворота «Днепра», забитый с очевиднейшим нарушением – нападающий врезался во вратаря, снес его и забил. Арбитр указывает на центр. Коллина был на игре, он спустился вниз, и тот отменил гол.

На следующий день я звоню Мирону Маркевичу, который в то время совмещал работу в «Металлисте» со сборной Украины. Мы с ним очень хорошо знакомы уже много лет. И спрашиваю: «Ты же главный тренер сборной Украины! Что за отношение со стороны арбитра? Куда Коллина смотрит?» Он отвечает: «Коллина у нас редко бывает». Он же в ФИФА тогда параллельно работал. Это я к чему? За то время, что он работал на Украине, мы ни одного украинского арбитра в топ-листе ФИФА не увидели.

В общем, не стоит надеяться, что иностранцы придут и что-то изменят. Все те же ребята, которые давно судят то за VAR, то в поле, просто чередуются. Но если в них в начале судейского пути не заложили фундаментальные знания игры, понимание и трактовку правил, ничего уже не исправить. А в них этого нет: они пришли в РПЛ по принципу «свой – чужой». Как только появлялся классный арбитр, его отодвигали.

- Ваш рецепт – начать планомерную замену судей?

- Это невозможно сделать. Кашшаи приглашен проводить работу с судьями в РПЛ, а в лигах ниже он же не может за всем уследить. Там же тоже кто-то управляет этими процессами. Нужна кардинальная замена всей системы. Многие хорошие перспективные ребята просто ушли.

Был классный парень Владимир Сельдяков, который у нас в Подмосковье работал в МЧС в звании подполковника. В 2018 году в матче с «Амкаром» (0:0) он за вторую желтую карточку выгнал зенитовца Доменико Кришито. Такое началось! Я в интервью тогда сказал, что он молодец, классно отсудил игру, не побоялся никаких авторитетов, в отличие от судей, которых Юрий Чеботарев называет «гибучими». После того интервью Сельдяков позвонил мне и сказал большое спасибо. А я тогда ответил: «Молодец, отсудил здорово, но больше судить не будет». Так и вышло. Такие судьи нам не нужны.

Если бы клубы были частными, им было бы выгодно объективное судейство, а сейчас в РПЛ это почти никому не нужно.

Фото: Константин Рыбин, Елена Рыбакова/РПЛ