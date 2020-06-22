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Жертвоприношение в Сочи, «добро и зло» Федуна, «не тот дед» в Черкизове. Чем запомнится 23-й тур
22 июня 10:23
автор: Безъязычный Алексей

Жертвоприношение в Сочи, «добро и зло» Федуна, «не тот дед» в Черкизове. Чем запомнится 23-й тур

Представляем обзор главных событий первого после карантина тура российской футбольной премьер-лиги.

СКАНДАЛ ТУРА
«Сочи» - «Ростов» - 10:1
Ростовский клуб не смог вылететь в Сочи из-за заражения коронавирусом шести игроков основного состава (нулевым пациентом стал Хорен Байрамян, у Ивелина Попова первоначальный положительный тест не подтвердился, но сути дела это не меняет). В соответствии с требованиями Роспотребнадзора, «Ростов» сел на 14-дневный карантин. Игру могли перенести на 19 июля, однако РПЛ отдала решение на откуп сочинцам – и те на уступки сопернику не пошли. В итоге, чтобы избежать технического поражения (за две неявки команду могут дисквалифицировать), гости выставили на матч юниорский состав из 17-летних пацанов. Хозяева жалеть ребят не стали – и, пропустив на первой минуте, установили рекорд чемпионатов России по забитым мячам и повторили высшее достижение по разнице (в 2000-м «Локо» победил «Уралан» 9:0).

ЦИРК ТУРА
Перенос матча «Краснодар» - «Динамо»
Решение отложить игру в Краснодаре до 19 июля из-за вспышки коронавируса в рядах бело-голубых вызвало бы аплодисменты, если бы не предшествовавшие этому события в Сочи. Лига выставила себя на всеобщее посмешище, вынеся диаметрально противоположные вердикты в рамках одного тура. Лучшей иллюстрации двойных стандартов придумать невозможно.

ЗАГАДКА ТУРА
Отсутствие Вомбергара в заявке «Уфы»
Накануне матча «Уфа» - «Тамбов» появились сообщения о положительном тесте на коронавирус у аргентинского форварда хозяев. Клуб поспешил опровергнуть эту информацию, обвинив распространителей слухов в попытках внести сумятицу в уфимские ряды. Однако на следующий день Андерс Вомбергар по неизвестным причинам не был включен Вадимом Евсеевым в заявку команды. А после победы все вопросы о коронавирусе представителями «Уфы» были проигнорированы.

ГЕРОЙ ТУРА
Денис Попов
Оказывается, всенародным любимцем можно стать, даже если ты вратарь команды, пропустившей десять мячей. Именно это произошло с 17-летним голкипером «Ростова», который в матче с «Сочи» отразил 11-метровый от Антона Заболотного и совершил 15 сейвов, установив высшее достижение в истории РПЛ. За один день число подписчиков Попова в инстаграме увеличилось в 50 раз и превзошло аналогичный показатель у «Сочи». Если честно, за талантливого парня страшно. Как бы после такого фурора у Дениса «не снесло крышу». Гордиться-то особо нечем… Просто мы живем в эпоху хайпа.

ПРОРЫВ ТУРА
«Ахмат» Глушакова
Грозненцы прервали пятиматчевую безвыигрышную серию и впервые за четыре года смогли забить четыре гола на выезде (победа 4:2 над «Крыльями») и покинули не только последнее место, но и зону прямого вылета из РПЛ. Денис Глушаков поразил чужие ворота во втором туре кряду, чего с ним не бывало со спартаковских времен. Жизнь в «Ахмате» налаживается. А вот перспективы самарцев весьма туманны. Оттолкнуться от дна премьер-лиги при такой игре команде Миодрага Божовича будет непросто. Одна радость: автором первого посткарантинного гола РПЛ стал защитник «Крылышек» Тарас Бурлак. Пустячок, а приятно.

«ФЕДОТОВЕЦ» ТУРА
Александр Кокорин
Гордиться голами в ворота «Сочи» вроде бы неудобно, но хет-трик позволил форварду «Сочи» стать членом Клуб Григория Федотова, куда попадают отечественные футболисты, забившие за карьеру трехзначное количество мячей. Теперь у Кокорина их 102 (64 – в чемпионате, 6 – в Кубке России, 6 – в еврокубках, 12 – за сборную). Кстати, ранее он лишь однажды забивал трижды за матч. И тот хет-трик тоже пришелся на игру с «Ростовом», еще во времена выступлений Александра за «Динамо». Прямо карма какая-то.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ТУРА
Заявление на сайте «Ростова»
Матчи РПЛ теперь показывают в больших европейских странах, например, в Испании. Чтобы у зарубежных зрителей не возникло недопонимания относительно уровня нашего чемпионата, ростовский клуб после разгромное поражения своих юниоров в Сочи, опубликовал сообщение на английском языке, в котором в подробностях описал обстоятельства случившегося.

ПРОВОДЫ ТУРА
Болельщики «Спартака»
Фанаты красно-белых устроили красочное файер-шоу, провожая свою команду из Тушина на матч с «Арсеналом». Перекрытие проезжей части рядом с «Открытие Ареной» не понравилось полиции. Были заведены уголовные дела по статье «хулиганство». После победы (3:2) капитан «Спартака» Георгий Джикия выступил против преследования болельщиков и от лица команды пообещал помочь: «Если будут штрафы, мы за ребят все заплатим».

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД ТУРА
Братья Бакаевы
20-летний Солтмурад Бакаев ознаменовал свой первый матч в стартовом составе «Рубина» голом в ворота «Урала». А его старший брат спартаковец Зелимхан в тот же день отметился голевой передачей Александру Соболеву, открывшему счет в Туле. Команды Бакаевых набрали шесть очков: казанцы покинули опасную зону, а красно-белые вошли в потенциально еврокубковую.

ПРОСМОТР ТУРА
Евгений Турбин
Арбитр матча «Арсенал» - «Спартак» долго пересматривал эпизод, случившийся на исходе компенсированного времени – и к удивлению большинства экспертов принял очень странное решение назначить пенальти в пользу хозяев. Что увидел Турбин, непонятно. Зато все могли наблюдать, как защитник туляков Гиа Григалава опускает голову почти на уровень колена и врезается в ногу пытавшегося сыграть в мяч Андрея Ещенко. Вроде бы налицо опасная игра со стороны футболиста «Арсенала». Но Турбин наказал спартаковца. «Это за гранью добра и зла», - прокомментировал пенальти владелец красно-белых Леонид Федун.

РАЗГРОМ ТУРА
ЦСКА – «Зенит» - 0:4
Игровое преимущество команды Сергея Семака смотрелось неприлично для центрального матча тура. Гости делали с армейцам, что хотели, и могли забить в ворота Игоря Акинфеева гораздо больше. Впрочем, победа все равно стало рекордной для «Зенита» в московских встречах с ЦСКА. Так крупно питерцы красно-синих не побеждали ни в союзные, ни в российские времена. На фоне такого ЦСКА даже Малком, оформивший дубль, смотрелся Халком. Некоторые эксперты объяснили метаморфозу тем, что «Зенит» раньше всех в РПЛ начал готовиться к рестарту сезона. Посмотрим, что будет дальше.

УГОВОРЫ ТУРА
ЦСКА и Гончаренко
Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко не пришел на послематчевую пресс-конференцию. Заменивший его Сергей Овчинников объяснил это поднявшимся у белорусского специалиста давлением. Но вскоре выяснилось, что Гончаренко подал в отставку. Правда, клуб ее пока не принял и принимать не собирается. Евгений Гинер уговаривает главного тренера ЦСКА доработать хотя бы до конца этого сезона. Есть ощущение: уговорит.

НАЕЗД ТУРА
Дмитрий Селюк
Известный российский агент, услышав о желании Гончаренко, посоветовал ЦСКА принять отставку тренера, «уровень которого – чемпионат Белоруссии». Ранее Селюк обвинял Гончаренко в предвзятом отношении по национальному признаку к темнокожему защитнику команды Седрику Гогуа. Учитывая, что ивуариец клиент Селюка, предвзятость последнего тоже очевидна. ЦСКА отреагировал на наезд официальным заявлением на сайте, в котором попросил всех игнорировать агента.

АКЦИЯ ТУРА
Футболки «Зенита»
Лидеры чемпионата вышли на матч с ЦСКА в майках с портретами и именами врачей, погибших при выполнении своего долга во время пандемии коронавируса. Очень красивый флешмоб. Побольше бы таких в РПЛ.

БАННЕР ТУРА
«Не того деда убрали»
Фанаты «Локомотива», как и обещали, устроили акцию в поддержку Юрия Семина на домашнем матче с «Оренбургом». В честь бывшего главного тренера, контракт с которым клуб не стал продлевать, звучали кричалки. На трибуне появился баннер «Не того деда убрали». А после 20-й минуты часть зрителей покинули южную трибуну в знак протеста.

ДЕБЮТ ТУРА
Марко Николич
Новый главный тренер «Локо» ознаменовал свой официальный дебют в России победой (1:0). Она могла получиться и более убедительной: Жоау Мариу не смог попасть в уже пустые ворота, угодив в перекладину, а Эдер смазал 11-метровый. Но в целом хозяева провели вполне качественный матч. При этом Николич использовал всего одну замену, да и ту – в компенсированное время. «Я слышал, что трибуны поддерживали Семина, и это нормально, - заявил серб после игры. – Семин – легенда. А мне, чтобы завоевать любовь болельщиков, нужны время и результат».

СУДЬЯ ТУРА
Станислав Васильев
Арбитр матча «Локомотив» - «Оренбург» раздал футболистам 13 желтых карточек, три из которых превратились в красные. Дважды Васильев прибегал к помощи системы ВАР – и в первом случае принял довольно странное, на взгляд дилетанта, решение. Отменив пенальти в ворота «Оренбурга» из-за обнаруженного фола со стороны игрока «Локо» Мурило, судья оставил в силе предупреждение Даниэлю Мишкичу за нарушение, приведшее к 11-метровому. Однако, как объяснил «Советскому спорту» Сергей Хусаинов, так и надо было сделать. Пенальти – отменить, а Мишкича – удалить.

ШЕДЕВР ТУРА
Михаил КОСТЮКОВ
Ну, и напоследок гол-красавец от полузащитника «Тамбова». Футбол вернулся!

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