Рейтинг наездов. «Расизм» в ЦСКА, «водокачка» для Карпина, «инопланетяне» против РФС

ЦСКА на все эти наезды резко ответил на официальном сайте, заявив, что клуб считает абсолютно неприемлемыми комментарии Селюка, а тем более его беспочвенные и надуманные обвинения в адрес тренера. «Еще более возмутительными его действия являются в свете того, что в ЦСКА есть футболист, чьи интересы представляет Селюк. Вероятно, именно стремлением надавить на клуб и тренерский штаб вызваны высказывания агента».

Однако одними спортивными разборами ошибок тренера Селюк не ограничился, подчеркнув, что в связи с последними событиями в мире, позиция наставника армейцев по отношению к Гогуа «мягко выражаясь, попахивает расизмом». Ну да, осталось еще перед ивуарийцем встать на колени всей командой и призвать к этому болельщиков. Нашелся спаситель отечества.

«Хочет уйти и слава богу для ЦСКА. В чем проблема Гончаренко? Я не хочу ни в коем случае что-то сказать из-за своего игрока. Еще с прошлого года перешло то, что игра этих трех защитников плюс отсутствие опорной зоны создает большой разрыв между обороной и нападением. И ничего не меняется. Они проиграли неделю назад товарищеский матч «Арсеналу» (2:3) абсолютно идентично. Играли те же защитники, все равно трешку пропустили, но в следующих матчах играют те же», - заявил агент.

Известный агент Селюк разнес в пух и прах белорусского главного тренера ЦСКА не просто так. В составе армейцев играет его клиент Седрик Гогуа . Точнее сказать, легионер большей частью полирует лавку при нынешнем тренере, а Селюк замечает, что игра в обороне красно-синих не выдерживает никакой критики. Однако в основе, несмотря на это, по-прежнему выходят любимчики Гончаренко, а не Гогуа.

1-е место Дмитрий СЕЛЮК о Викторе ГОНЧАРЕНКО: С Гончаренко пора прощаться. Надо вернуть в БАТЭ. Все на родину, к Лукашенко, там надо поднимать футбол.

Желание надавить увидели и мы. Но с другой стороны, а что еще делать агенту, как не защищать своего клиента всеми возможными способами? К тому же с оценками работы Гончаренко (который после поражения от «Зенита» 0:4 попросил отставку) с Селюком во многом нельзя не согласиться.

2-е место

Валерий КАРПИН о чемпионате РПЛ:

Этот чемпионат напоминает первенство бани или водокачки.

Главный тренер «Ростова» прав по поводу того, что организация турнира в премьер-лиге оставляет желать лучшего. Как такое может быть, чтобы в рамках одного тура в двух идентичных ситуациях - с заражением игроков в «Ростове» и «Динамо» - принимались разные решения? Дончанам не перенесли матч, а бело-голубым позволили это сделать. При этом отдали все на откуп клубам: мол, договаривайтесь между собой, после чего «Сочи» не дал добро на перенос, а Сергей Галицкий согласился отложить игру «Краснодара» на 19 июля. Интересно, многие бы в нашей стране отказались, когда тебе, бизнесмену, предлагают пойти на это из офиса, переполненного генералами силовых структур?

А вот насчет бани и водокачки – это в той же степени относится к клубу, который Карпин сегодня возглавляет. «Ростов» грамотно перевел стрелки со своей халатности, взывая к совести соперника, а наше информационное пространство не раздумывая все это подхватило. А где совесть тех, кто нарушил протокол по безопасности? По некоторой информации, сам Карпин разрешил полузащитнику команды Хорену Байрамяну покинуть базу и съездить к родне. А та, как выясняется, переболела коронавирусом. Даже если разрешил, почему потом не изолировал футболиста?

«Карпинская водокачка» в итоге привела к массовому заражению одного из участников чемпионата при полном нежелании РПЛ расследовать истинные причины случившегося и применять санкции к нарушителям. По-хорошему, надо было влепить технарь «Ростову» - и дело с концом. Не было бы тогда ни детсадовских «героев» из ростовской молодежки, ни обвинений «Сочи», большей частью абсолютно необоснованных.

3-е место

Итальянский журналист Микаэль БРАГА о РФС:

Как объяснить иностранцам, почему в России один матч проводят, несмотря на проблему, а другой, когда возникает та же проблема, переносят? Если для РФС пандемия не форс-мажор, то была бы форс-мажором война или вторжение инопланетян?

Журналист Gazzetta dello Sport, освещающий российский футбол, прокомментировал ситуацию вокруг матчей 23-го тура «Сочи» - «Ростов» и «Краснодар» - «Динамо». «Решение может быть правильным или неправильным, но оно должно быть одинаковым для всех в одинаковых ситуациях», - полагает наивный Брага.

Это у вас, в Италии, вероятно, так заведено. А у нас свой путь, Микаэль, единственный и неповторимый, так и объясните иностранцам. Мы можем себе позволить не перенести игру «Ростова» по причине карантина в команде и заставить клуб играть молодежью, и в то же время отложить матч «Динамо», у которого тоже карантин. Просто в России карантин карантину рознь.

По поводу форс-мажора у вас, думаю, также ошибочное мнение. Война и инопланетяне не окажут решающего значения на действия наших футбольных властей. На них воздействует только звонок сверху. И больше ничего.

4-е место

Британский политик Найджел ФАРАЖ о Льюисе ХЭМИЛТОНЕ:

Хэмилтон аплодировал свержению статуй и призывал убрать все «расистские символы» по всему миру. Ему платит 40 миллионов долларов в год компания «Мерседес», которая получала огромные прибыли от рабства. Кончится ли когда-нибудь это невежественное лицемерие?

Фараж, возглавляющий партию Brexit, раскритиковал шестикратного чемпиона Формулы-1 за его антирасистские выступления. Ранее Льюис поддержал протесты в Великобритании, призвав сносить памятники работорговцам. Хэмилтон одобрил разрушение статуи Эдварду Колстону в Бристоле, который демонстранты выбросили в залив. А политик напомнил звезде гонок, что команда, в которой он выступает в Ф-1, также получала огромные прибыли от рабства.

Но то, конечно же, отдельный случай, правда, Льюис? Ведь памятник денег не приносит. Его не жалко, в отличие от «Мерседеса».

5-е место

Даниил ДУБОВ о Михаиле БОТВИННИКЕ и Михаиле ТАЛЕ:

Сейчас даже я понимаю игру лучше, чем Ботвинник. Но не оттого, что я играю лучше Ботвинника. Просто шахматы изменились, и сейчас у меня больше информации, чем тогда было у него... Если бы послевоенного Ботвинника можно было перенести в наше время и дать три года на адаптацию, то он прекрасно бы понимал игру. Но если его перенести и ничего не объяснить, то в лучшем случае он был бы средним гроссмейстером. Думаю, что примерно так же сложилось бы и с Талем.

Чемпиона мира 2018 года по рапиду Дубова понесло куда-то не туда. Очевидно, вскружили голову последние успехи в быстрых шахматах, которые кое-кто называет недошахматами. Победы в рапиде над чемпионом мира Магнусом Карлсеном, похоже, окончательно убедили Даниила в своем превосходстве над знаменитыми предшественниками.

Признаться, всегда полагал, что одно из главных качеств шахматистов – умение просчитывать ходы наперед. Но тут… Что-то подсказывает, что шестой и восьмой чемпионы мира Ботвинник и Таль таких оценок своим коллегам из прошлого никогда не давали.

Положение в хит-параде после 16 туров: Уткин – 19 очков (7 попаданий), Селюк – 17 (4), Панарин – 10 (2), Роднина – 9 (2), Соловьев, Терещенко – по 8 (2).