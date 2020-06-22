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«Остановите, Вите надо выйти!» Братья-белорусы обсуждают побег Гончаренко из ЦСКА
22 июня 20:30
автор: Сергеев Иван

«Остановите, Вите надо выйти!» Братья-белорусы обсуждают побег Гончаренко из ЦСКА

События в армейском клубе отвлекли белорусских любителей футбола даже от обсуждения президентских выборов у них в стране.

22 июня ЦСКА официально заявил о том, что к матчу 27-го тура РПЛ против «Динамо» команду будет готовить ассистент Гончаренко – Сергей Овчинников. Сам главный тренер в настоящий момент, по всей вероятности, находится в Белоруссии. Клуб сообщает о плохом самочувствии 43-летнего специалиста. Но, очевидно, это не основная причина отсутствия Гончаренко в Москве. Еще накануне появились сообщения о том, что сразу после разгромного поражения от «Зенита» (0:4) он написал заявление об уходе из ЦСКА по собственному желанию.

Босс армейцев Евгений Гинер отставку не принял и сейчас предпринимает попытки уговорить Гончаренко продолжить работу. Напомним, во время перерыва в чемпионате ЦСКА продлил контракт с главным тренером до конца сезона-2020/21. Так что Гинер явно не ожидал подобного срыва.

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Разумеется, в Белоруссии все это активно обсуждается. Для футбола братской республики Гончаренко – фигура легендарная. Именно он в свое время вывел на европейский уровень клуб БАТЭ, который несколько раз участвовал в групповых раундах Лиги чемпионов, где добивался ничьих с «Ювентусом» и побеждал «Баварию». В России карьера Гончаренко развивалась по нарастающей: «Кубань», «Урал», «Уфа», ЦСКА… И тут – такой поворот, который может обнулить все предыдущие успехи. По мнению белорусских болельщиков, Гончаренко будет не так-то просто трудоустроиться в клубе сопоставимого с армейцами уровня.

Приводим некоторые из высказываний на белорусских форумах.

  • «Сбежал как в «Урале». Совсем без яиц».
  • «Может, оно и к лучшему? У сборной Белоруссии впереди непростой матч с Грузией. Гончаренко – неплохой кандидат».
  • «По-человечески понять можно. Профессионально - нет».
  • «А о помощниках своих, которых сам привел, он не думает?»
  • «Пусть теперь Газзаев, который столько лет поливал Гончаренко, попробует выиграть что-то с таким составом».
  • «Ведет себя как девочка».
  • «А Босс (Овчинников. – прим. ред.) сейчас потирает руки».
  • «Витя зря психанул. Да у БАТЭ защита была в разы сильнее, чем у нынешнего ЦСКА! Так что виноват Евгений Гинер, что за команду сейчас играют молокососы. Не надо было столько тратить на Николу Влашича. За такие деньги можно было купить нескольких качественных футболистов».
  • «А как же контракт?» Ответ: «Контракт не Конституция. Можно внести поправки».
  • «А, может, просто игроки его начали сливать? Вот и не выдержал».
  • «Что ж, сейчас отдохнет и снова за работу. Хотя, репутацию подмочил конкретно».
  • «Остановите! Вите надо выйти!», - процитировал кто-то популярный хит 2016 года.
  • «А Гинер-то, оказывается, не все купил».
  • «Нехило так давление подскочило у человека».
  • «Сейчас начнет в «Крумкачах» (минский клуб первой лиги. – прим. ред.). А там как пойдет. У нас особо не забалуешь».
  • «Дар деру от кукловодов!»
  • «Витя совсем звезду поймал? Когда его еще пригласит клуб такого уровня?»
  • «Даешь Гончаренко в Брест! Вместо Сергея Ковальчука!»
  • «Меньше, чем за лимон, никуда он теперь не пойдет…»

Гончаренко ожидаемо психанул, а «Ростову» нечего пенять на Ротенберга. Итоги 23-го тура с Ловчевым

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