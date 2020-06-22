«Остановите, Вите надо выйти!» Братья-белорусы обсуждают побег Гончаренко из ЦСКА

22 июня ЦСКА официально заявил о том, что к матчу 27-го тура РПЛ против «Динамо» команду будет готовить ассистент Гончаренко – Сергей Овчинников. Сам главный тренер в настоящий момент, по всей вероятности, находится в Белоруссии. Клуб сообщает о плохом самочувствии 43-летнего специалиста. Но, очевидно, это не основная причина отсутствия Гончаренко в Москве. Еще накануне появились сообщения о том, что сразу после разгромного поражения от «Зенита» (0:4) он написал заявление об уходе из ЦСКА по собственному желанию.

Босс армейцев Евгений Гинер отставку не принял и сейчас предпринимает попытки уговорить Гончаренко продолжить работу. Напомним, во время перерыва в чемпионате ЦСКА продлил контракт с главным тренером до конца сезона-2020/21. Так что Гинер явно не ожидал подобного срыва.

Разумеется, в Белоруссии все это активно обсуждается. Для футбола братской республики Гончаренко – фигура легендарная. Именно он в свое время вывел на европейский уровень клуб БАТЭ, который несколько раз участвовал в групповых раундах Лиги чемпионов, где добивался ничьих с «Ювентусом» и побеждал «Баварию». В России карьера Гончаренко развивалась по нарастающей: «Кубань», «Урал», «Уфа», ЦСКА… И тут – такой поворот, который может обнулить все предыдущие успехи. По мнению белорусских болельщиков, Гончаренко будет не так-то просто трудоустроиться в клубе сопоставимого с армейцами уровня.

Приводим некоторые из высказываний на белорусских форумах.