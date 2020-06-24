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В России – самые молодые тренеры, их увольняют каждые 336 дней. Исследование мирового футбола
24 июня 10:14

В России – самые молодые тренеры, их увольняют каждые 336 дней. Исследование мирового футбола

Очередной статистический отчет швейцарской футбольной обсерватории посвящен главным тренерам 1646 клубов из 110 лиг 79 стран мира.

ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ

Средний возраст главных тренеров по всему миру составил 48,8 года. В РПЛ этот показатель гораздо ниже (46,3). Более того, в десятке ведущих национальных чемпионатов тренеры российской премьер-лиги – самые молодые. А если не учитывать заштатные Эстонию (41,0), Азербайджан (42,2) и Фареры (42,3) то мы – абсолютные рекордсмены. Конечно, существенный вклад в эту статистику внес уход из «Локомотива» 73-летнего Юрия Семина, которого сменил прекрасно вписавшийся в общий тренд 40-летний Марко Николич.

Средний возраст тренеров в клубах Топ-10 европейских чемпионатов

Логично, что в топ-5 лиг средний возраст тренеров выше, поскольку конкуренция между специалистами там очень высока, а клубы достаточно богаты, чтобы собирать сливки по всему миру. Кстати, швейцарские ученые обнаружили интересную закономерность: чем старше футболисты в чемпионате, тем более опытных тренеров нанимают руководители клубов. Вот графическая иллюстрация.

РПЛ соответствует тренду, хотя и располагается на диаграмме выше линии корреляции. То есть, футболисты в нашей лиге даже чуть более возрастные, чем «должны быть», исходя из указанной выше закономерности.

СЕМИН ВХОДИЛ БЫ ТРОЙКУ САМЫХ СТАРЫХ

Самые высокий средний возраст тренеров - в турецком (54,9 года) и китайском (54,7) чемпионатах, а также во втором французском дивизионе (53,6). При этом в Турции средний возраст футболистов, выходивших на поле, тоже самый высокий в Европе – 29,2 года. Идеальная иллюстрация «закона»!

Бывший главный тренер сборной Англии и «Ливерпуля» Рой Ходжсон и экс-наставник «Зенита» и сборной России Дик Адвокат входят в пятерку самых возрастных действующих тренеров мира. Был бы в этом рейтинге и Семин, но Василий Кикнадзе рассудил иначе...

Самый же молодой в мире главный тренер – Уле Мартин Нессельквист, работающий со «Стремменом» во второй лиге Норвегии. 24 июня ему исполняется 27 лет. Он на шесть лет моложе Лионеля Месси, у которого сегодня тоже день рождения.

Самые возрастные тренеры клубов

ТРЕНЕРЫ РПЛ БЫСТРО ТЕРЯЮТ РАБОТУ

Дольше всех на своих местах остаются тренеры клубов из чемпионата Уэльса (943 дня), меньше всех (122) - из бразильской серии В. В нашем элитном дивизионе в среднем им дают работать менее года (336 дней). А в ФНЛ этот показатель составляет катастрофические 214 дней! Вот вам для сравнения показатели топ-чемпионатов: АПЛ - 537 дней, примера - 506, лига 1 - 375, серия А - 351.

И в этом случае исследователи нашли закономерность: чем дольше в командах пребывают футболисты, тем дольше свой пост сохраняют тренеры. При этом на терпеливость клубных руководителей, безусловно, влияет менталитет страны. Выше всего оба показателя в Уэльсе и Северной Ирландии: на графике это две отдаленные от других точки в правой части.

31 ГОД В ОДНОМ КЛУБЕ

Среди топ-тренеров дольше всех свой пост занимает Диего Симеоне (3083 дня). Однако в мире это лишь 16-е место. Лучший результат у Брюно Люси из французского «Шамбли» (лига 2), продержавшегося на своем посту уже 6910 дней. На шестой строчке расположился бывший нападающий «Балтики», «Факела» и «Волгаря» Гурбан Гурбанов (4353), тренирующий «Карабах» с 2008 года. На 11-м месте - Виталий Жуковский (3439), который тренирует белорусскую «Ислочь» с 2010-го.

КРИЗИС ШКОЛЫ

Любопытный факт: доля иностранных тренеров в рассмотренных учеными чемпионатах оказалась выше, чем аналогичный показатель для футболистов (28,3 процента против 24,7). Впрочем, чему удивляться? Лимитов на тренеров-легинеров практически нигде нет. А во многих странах элементарно не хватает своих специалистов высокой квалификации.

Больше всего иностранцев тренирует в чемпионатах стран без богатых футбольных традиций. Это Саудовская Аравия (93,8%), ОАЭ (92,9%), Катар (91,7%), Индия (90%) и Китай (81,3%). Вообще нет тренеров-легионеров в высших лигах Ирландии, Израиля, Исландии, Ямайки, Северной Ирландии и Румынии.

В РПЛ доля иностранцев в нынешнем сезоне не так уж мала – 40% (на 1 июня это Миодраг Божович, Доменико Тедеско, Виктор Гончаренко, Дмитрий Парфенов и Николич). В топ-10 европейских лиг выше показатель только в Бельгии (56,3%) и АПЛ (55%).

Процент иностранных игроков и тренеров в лигах коррелируется слабо (R2 = 10,0%). Это объясняется большим количеством специалистов, уезжающих на заработки в Азию. Если же исключить этот регион, сила корреляции возрастает (R2 = 15,5%).

Больше всего за пределами родины трудится аргентинских тренеров (аж 68, что в полтора раза больше, чем у идущих на втором месте испанцев - 41). Российская же статистика откровенно удручает и отражает кризис тренерской школы. Мало того, что в РПЛ только 60 процентов своих специалистов, так еще и за границей их почти нет. Все трое таких тренеров - это уровень Австралии, Египта, Ирака, Мавритании и других «грандов».

При этом, как отмечалось выше, наших еще и постоянно увольняют. Иначе говоря, они не нужны ни дома, ни в гостях.

Страны-экспортеры тренеров

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