В России – самые молодые тренеры, их увольняют каждые 336 дней. Исследование мирового футбола

ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ

Средний возраст главных тренеров по всему миру составил 48,8 года. В РПЛ этот показатель гораздо ниже (46,3). Более того, в десятке ведущих национальных чемпионатов тренеры российской премьер-лиги – самые молодые. А если не учитывать заштатные Эстонию (41,0), Азербайджан (42,2) и Фареры (42,3) то мы – абсолютные рекордсмены. Конечно, существенный вклад в эту статистику внес уход из «Локомотива» 73-летнего Юрия Семина, которого сменил прекрасно вписавшийся в общий тренд 40-летний Марко Николич.

Средний возраст тренеров в клубах Топ-10 европейских чемпионатов

Логично, что в топ-5 лиг средний возраст тренеров выше, поскольку конкуренция между специалистами там очень высока, а клубы достаточно богаты, чтобы собирать сливки по всему миру. Кстати, швейцарские ученые обнаружили интересную закономерность: чем старше футболисты в чемпионате, тем более опытных тренеров нанимают руководители клубов. Вот графическая иллюстрация.

РПЛ соответствует тренду, хотя и располагается на диаграмме выше линии корреляции. То есть, футболисты в нашей лиге даже чуть более возрастные, чем «должны быть», исходя из указанной выше закономерности.

СЕМИН ВХОДИЛ БЫ ТРОЙКУ САМЫХ СТАРЫХ

Самые высокий средний возраст тренеров - в турецком (54,9 года) и китайском (54,7) чемпионатах, а также во втором французском дивизионе (53,6). При этом в Турции средний возраст футболистов, выходивших на поле, тоже самый высокий в Европе – 29,2 года. Идеальная иллюстрация «закона»!

Бывший главный тренер сборной Англии и «Ливерпуля» Рой Ходжсон и экс-наставник «Зенита» и сборной России Дик Адвокат входят в пятерку самых возрастных действующих тренеров мира. Был бы в этом рейтинге и Семин, но Василий Кикнадзе рассудил иначе...

Самый же молодой в мире главный тренер – Уле Мартин Нессельквист, работающий со «Стремменом» во второй лиге Норвегии. 24 июня ему исполняется 27 лет. Он на шесть лет моложе Лионеля Месси, у которого сегодня тоже день рождения.

Самые возрастные тренеры клубов

ТРЕНЕРЫ РПЛ БЫСТРО ТЕРЯЮТ РАБОТУ

Дольше всех на своих местах остаются тренеры клубов из чемпионата Уэльса (943 дня), меньше всех (122) - из бразильской серии В. В нашем элитном дивизионе в среднем им дают работать менее года (336 дней). А в ФНЛ этот показатель составляет катастрофические 214 дней! Вот вам для сравнения показатели топ-чемпионатов: АПЛ - 537 дней, примера - 506, лига 1 - 375, серия А - 351.

И в этом случае исследователи нашли закономерность: чем дольше в командах пребывают футболисты, тем дольше свой пост сохраняют тренеры. При этом на терпеливость клубных руководителей, безусловно, влияет менталитет страны. Выше всего оба показателя в Уэльсе и Северной Ирландии: на графике это две отдаленные от других точки в правой части.

Среди топ-тренеров дольше всех свой пост занимает Диего Симеоне (3083 дня). Однако в мире это лишь 16-е место. Лучший результат у Брюно Люси из французского «Шамбли» (лига 2), продержавшегося на своем посту уже 6910 дней. На шестой строчке расположился бывший нападающий «Балтики», «Факела» и «Волгаря» Гурбан Гурбанов (4353), тренирующий «Карабах» с 2008 года. На 11-м месте - Виталий Жуковский (3439), который тренирует белорусскую «Ислочь» с 2010-го.

КРИЗИС ШКОЛЫ

Любопытный факт: доля иностранных тренеров в рассмотренных учеными чемпионатах оказалась выше, чем аналогичный показатель для футболистов (28,3 процента против 24,7). Впрочем, чему удивляться? Лимитов на тренеров-легинеров практически нигде нет. А во многих странах элементарно не хватает своих специалистов высокой квалификации.

Больше всего иностранцев тренирует в чемпионатах стран без богатых футбольных традиций. Это Саудовская Аравия (93,8%), ОАЭ (92,9%), Катар (91,7%), Индия (90%) и Китай (81,3%). Вообще нет тренеров-легионеров в высших лигах Ирландии, Израиля, Исландии, Ямайки, Северной Ирландии и Румынии.

В РПЛ доля иностранцев в нынешнем сезоне не так уж мала – 40% (на 1 июня это Миодраг Божович, Доменико Тедеско, Виктор Гончаренко, Дмитрий Парфенов и Николич). В топ-10 европейских лиг выше показатель только в Бельгии (56,3%) и АПЛ (55%).

Процент иностранных игроков и тренеров в лигах коррелируется слабо (R2 = 10,0%). Это объясняется большим количеством специалистов, уезжающих на заработки в Азию. Если же исключить этот регион, сила корреляции возрастает (R2 = 15,5%).

Больше всего за пределами родины трудится аргентинских тренеров (аж 68, что в полтора раза больше, чем у идущих на втором месте испанцев - 41). Российская же статистика откровенно удручает и отражает кризис тренерской школы. Мало того, что в РПЛ только 60 процентов своих специалистов, так еще и за границей их почти нет. Все трое таких тренеров - это уровень Австралии, Египта, Ирака, Мавритании и других «грандов».

При этом, как отмечалось выше, наших еще и постоянно увольняют. Иначе говоря, они не нужны ни дома, ни в гостях.

Страны-экспортеры тренеров