«Реал» лидирует без помощи судей, «Урал» в полуфинале Кубка, Гончаренко вернулся в Москву

Рамос также ответил на критику клуба со стороны одного из лидеров «Барсы» Жерара Пике, который полагает, что «Реалу» помогают судьи и тащат его в чемпионы. «Вся шумиха вокруг нас естественна. Все из-за того, что мы лидеры, до этого о нас много не говорили. Не считаю, что мы должны благодарить судей за лидерство в чемпионате. Людям надо поменьше выдумывать», - подчеркнул капитан «Реала».

Что касается Рамоса, то для него это 120-й мяч в карьере, 99-й на клубном уровне и восьмой в нынешнем чемпионате, что является рекордным показателем для Серхио. 21 гол капитан королевского клуба забил за сборную Испании. После матча он отметил, что все его голы являются наградой за кропотливую работу.

Стоит отметить, что мадридцы впервые забили со штрафного за последние полтора года. Последний раз таким голом со стандарта отличился 13 января 2019 года Дани Себальос, поразивший ворота «Бетиса».

В 31-й туре чемпионата Испании «Реал» победил» Мальорку» - 2:0 и снова поднялся на первое место, имея одинаковое количество очков с «Барселоной», но опережая каталонцев по показателю личных встреч. Одним из героев матча стал защитник «Реала» Серхио Рамос, на счету которого второй мяч «сливочных», забитый со штрафного, и третий в четырех играх после рестарта сезона.

У РАМОСА РЕКОРД ПО ГОЛАМ, У СМОЛОВА ШЕСТЬ МИНУТ И КАРТОЧКА

«Сельта», за которую выступает наш легионер Федор Смолов, впервые в сезоне выиграла два матча подряд в чемпионате Испании. В гостевой игре 31-го тура против «Реала Сосьедад» команда из Виго одержала победу с минимальным счетом 1:0. Единственный гол с пенальти забил на 45-й минуте Яго Аспас. Российский нападающий вышел на замену на 84-й минуте вместо Санти Мины, а на 90-й заработал желтую карточку за грубый фол против Алекса Ремиро.

«Реал Сосьедад» после рестарта не выиграл ни одного матча и опустился на седьмое место в турнирной таблице. «Сельта» на 16-м с 33 очками. 29 июня «Сельта» примет дома «Барселону».

«УРАЛ» СТАЛ ПОСЛЕДНИМ ПОЛУФИНАЛИСТОМ КУБКА РОССИИ

Вчера определился последний полуфиналист Кубка России. «Урал» на выезде победил в четвертьфинале «Шинник» со счетом 2:0 и сыграет в следующей стадии с подмосковными «Химками». Игра изначально должна была пройти в марте, но ее перенесли из-за плохого состояния поля в Ярославле, а потом в дело вмешалась пандемия коронавируса.

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал «Советскому спорту» выход екатеринбургской команды в полуфинал. «Подождите говорить о финале. У нас будет еще один матч. Мы в непростом положении. Ни у кого нет столько игр, сколько у нас. С учетом предстоящего полуфинала против «Химок» получится, что «Урал» сыграет десять раз до 22 июля. Сумасшедший календарь. Но мы попробуем выйти в финал».

Календарь доигровки сложный у всех. Еще не понятно, кому будет проще: «Уралу» с его плотным графиком или «Химкам», которые досрочно завершили сезон. В последние годы клуб из Екатеринбурга удачно играет со «Спартаком». Так что если заглянуть немного вперед, можно прогнозировать, что в «Урале» будут болеть за красно-белых в другом полуфинале, где москвичам будет противостоять «Зенит».

Матчи ½ финала запланированы на 18 и 19 июля, а финал – на 25 июля в Екатеринбурге. Если «Урал» сможет пройти полуфинальный барьер, то это станет третьим участием в решающем матче за Кубок России за последние четыре года. Две предыдущие попытки взять трофей оказывались неудачными. В сезонах-2016/17 и 2018/19 оба раза екатеринбуржцы уступали столичному «Локомотиву».

ГОНЧАРЕНКО В МОСКВЕ, НО ЦСКА ПОКА ЕГО НЕ ВЕРНУЛ

ЦСКА остается главным ньюсмейкером последних дней. Инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что главный тренер армейцев Виктор Гончаренко вернулся в Москву из Белоруссии, куда убежал после разгрома, который его команде учинил в субботу «Зенит» (0:4). По сведениям журналиста, Гончаренко не прочь приступить к своей работе, однако клуб не принял решения о дальнейшей судьбе тренера.

43-летний специалист, по некоторым данным, после окончания игры с питерцами сказал игрокам, что покидает команду. И по своей инициативе написал заявление об уходе, несмотря на то, что клуб весной продлил с ним контракт на следующий сезон. Причем это был не первый эмоциональный срыв тренера – весной он уже писал подобное заявление, но отставка не была принята руководством. На послематчевой пресс-конференции Гончаренко отсутствовал, а его помощник Сергей Овчинников сообщил, что главному тренеру стало плохо, у него поднялось давление.

На следующий день после игры и в понедельник Гончаренко не выходил на связь, а к матчу с «Динамо», намеченному на 27 июня, команду готовит Овчинников. Очевидно, по итогам этой встречи и станет ясно, вернется ли наставник армейцев на свой пост или нет.

АВТОРА БАННЕРА «ЖИЗНИ БЕЛЫХ ВАЖНЫ» ВЫГНАЛИ С РАБОТЫ

Болельщика клуба АПЛ «Бернли» Джейка Хеппла, который взял на себя ответственность за инцидент с баннером «жизни белых важны», уволили с работы. Напомним, что 22 июня небольшой самолет пролетел над манчестерским стадионом «Этихад» во время матча с «Ман Сити» (0:5), и на нем был прикреплен баннер White Lives Matter как раз в тот момент, когда футболисты стали на одно колено, протестуя против расовой дискриминации.

Производитель газотурбинных двигателей Paradigm Precision принял решение уволить болельщика «Бернли». В компании подчеркнули, что она «не одобряет и не терпит расизм в любой форме». Ранее в клубе заявили, что запретят Хепплу посещать домашние матчи команды до конца жизни.

Сам Хеппл взял на себя ответственность за инцидент, однако отказался приносить извинения за свою акцию и разместил видео с баннером на своей странице в «Фейсбуке». Остается не совсем ясно, почему лозунг «жизни черных важны» является антирасистским, а «жизни белых важны» - проявлением расизма.

МОГИЛЬНЫЙ И ГОНЧАР НЕ ВОШЛИ В ЗАЛ СЛАВЫ

Выборный комитет не стал включать в число новых участников Зала славы НХЛ Александра Могильного и Сергея Гончара, хотя оба были в числе кандидатов. Российским звездам предпочли других не менее выдающихся игроков и менеджеров. В зал славы будут введены Джером Игинла, Мариан Хосса, Кевин Лоу, Даг Уилсон, Ким Сент-Пьер и Кен Холланд.

Игинла — двукратный олимпийский чемпион 2002 и 2010 годов в составе сборной Канады, победитель чемпионата мира и Кубка мира. Он также дважды становился обладателем Морис Ришар трофи - призу лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Словак Хосса трижды выигрывал Кубок Стэнли с «Чикаго», а на счету Лоу шесть перстней за победу в главном Кубке североамериканского хоккея.

Уилсон —победитель Кубка Канады-1984 и обладатель «Норрис Трофи», который вручается лучшему защитнику.

Вратарь женской сборной Канады Сен-Пьер —трехкратная олимпийская чемпионка (2002, 2006 и 2010), а также пятикратная чемпионка мира. А Холланд в качестве генерального менеджера трижды приводил «Детройт» к победам в Кубке Стэнли.

В выборный комитет входят 18 человек — членов Зала славы, спортивных журналистов и функционеров. Каждый член жюри ежегодно имеет право выдвинуть одного кандидата в любой категории. При голосовании претендент должен получить 75 процентов голосов членов комитета, но не менее десяти голосов. Каждый год в Зал славы могут быть введены не более четырех хоккеистов, двух хоккеисток и двух судей или функционеров.