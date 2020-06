«Ливерпуль» стал чемпионом Англии впервые с 1990 года. Титул команде Клоппа принес «Челси» (видео)

Тем не менее, первый тайм прошел для Клоппа и компании очень позитивно. Тройка центральных полузащитников «Челси» умело передавала друг другу главного креативщика «горожан» Кевина Де Брейне. Закрыв бельгийца (29 касаний за 45 минут – меньше было только у Рахима Стерлинга и Бернарду Силвы), они выдавили атаки соперника на периметр: «Сити» катал мяч в зонах без численного преимущества.

С игры гости за 45 минут не создали ни одного опасного момента. Единственный раз, когда Клопп мог занервничать, - это рывок Фернандиньо на ближнюю штангу после подачи со штрафного. Бразилец пробил головой с близкого расстояния – Кепа Аррисабалага выручил партнеров.

А ближе к перерыву команда Гвардиолы стала пропускать контрвыпады. Баркли, завершая контратаку, которую поддержали сразу четверо партнеров, бил с острого угла в пяти метрах от ворот, но Эдерсон успел среагировать. И тут пробил час Пулишича. Американец хладнокровно реализовал выход один на один, который ему соорудили Бенжамен Менди на пару с Илкаем Гюндоганом. Клоппу было особенно приятно. Ведь Пулишич - его бывший подопечный по дотмундской «Боруссии».

What a blistering run from the American.. Pulisic takes advantage of a rare center-back confusion to strike @ManCity with venom.. #CHEMCI #EPL pic.twitter.com/O0k7kwgofJ — Styvn Steve (@StyvnSteve) June 25, 2020

Результат первого тайма справедлив. Показательно, что хозяева, отсиживаясь большую часть времени в обороне (36% владения мячом), чаще били по воротам (7-6) и чаще попадали в створ (3-1).

Волшебство де Брейне и неудачный выход Зинченко

Логично было ожидать, что в перерыве будут менять «горожане», а режим игры неожиданно поменяли лондонцы. При выходе соперника из обороны они стали большой группой игроков перекрывать всех ближайших адресатов. То есть владеющего мячом они атаковали не слишком энергично, но вынуждали отправлять мяч вперед. В результате у них за спиной стало больше пространства, чем гости и воспользовались.

На 54-й минуте Канте пришлось фолить в непосредственной близости от штрафной на Рияде Марезе, и де Брейне, как рукой, забросил мяч в девятку. Запоздалый прыжок Кепы смотрелся очень нелепо. Пусть он почти не имел шансов дотянуться до мяча, но хотя бы вытянуть руки стоило.

De Bruyne with an unbelievable freekick 😱



Uneal dip on that pic.twitter.com/5udGSJbheH — Karim (@Futball_Karim) June 25, 2020

Игра раскрылась. Синие не отказались от выхода на чужую половину поля большими силами и пропустили убойную контратаку, но Стерлинг простил – штанга.

Sterling should’ve scored this ffs

pic.twitter.com/1WcroNxaQQ — Frank Sinatra (@busysinatra) June 25, 2020

Гвардиола постарался еще более обострить игру, выпустив Давида Сильву, Габриэла Жезуса и Александра Зинченко, но просчитался. Поле в числе прочих покинул Родри, способный в атаке только катать мяч с ближними партнерами, зато здорово умеющий сорвать выпад противника. А украинец сразу отправился на чужую половину поля помогать Стерлингу на левом фланге. Возможно, именно его и не хватило в эпизоде, когда Пулишич едва не повторил трюк из первого тайма – убежал ото всех один на один с Эдерсоном, обыграл его и покатил мяч в пустые ворота. Но бежавший из последних сил Кайл Уокер чудом успел в подкате остановить мяч на самой ленточке.

That is an unbelievable clearance by Kyle Walker!! 🤯 pic.twitter.com/IkGFhhUQQF — c 🇮🇪 (@hctelfih) June 25, 2020

Еще один убойный момент Пулишич упустил на пару с Тэмми Абрахамом. Вдвоем они трижды безуспешно с нескольких метров пытались пробить Эдерсона и Фернандиньо. На их счастье, бразилец рукой выбил мяч из ворот а’ля Луис Суарес на ЧМ-2010, получил красную карточку и подарил пенальти Виллиану. А начался тот эпизод с того, что Виллиан убежал по краю все от того же Зинченко.

Willian

Chelsea is blue and London must be blue #CHEMCI pic.twitter.com/dV5ikR76V9 — PH LastBorn (@fellowp2luv) June 25, 2020

В меньшинстве «Сити» имел минимум шансов спастись, не говоря уж о том, чтобы вырвать победу, и логично проиграл. Таким образом, чемпионская гонка в АПЛ официально завершена. «Ливерпуль» впервые с момента создания премьер-лиги выигрывает золотые медали. А драматичности этому факту добавляет такой сюжет – теперь футболисты «Ман Сити» должны будут сделать для соперника чемпионский коридор в следующем туре. Символично, не правда ли?

Chelsea winning 2-1 and Man City down to 10 men #CHEMCI pic.twitter.com/pa18xGLUP0 — ⚽️442oons⚽️ (@442oons) June 25, 2020

Чемпионат Англии. 31-й тур

«Челси» – «Манчестер Сити» – 2:1 (1:0)

Голы: Пулишич, 36 – 1:0. Де Брейне, 55 – 1:1. Виллиан, 78 – с пенальти – 2:1.

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо, Баркли (Ковачич, 73), Канте, Маунт (Педро, 90+1), Виллиан, Пулишич (Гилмор, 90+2), Жиру (Абрахам, 62).

«Ман Сити»: Эдерсон, Уокер, Фернандиньо, Лапорт (Отаменди, 74), Б. Менди (Зинченко, 59), Де Брейне, Родри (Давид Сильва, 55), Гюндоган, Марез, Стерлинг, Б. Силва (Жезус, 55).

Удаление: Фернандиньо, 77.