Уникальные! Чемпионство «Ливерпуля» стало одновременно самым ранним и самым поздним в истории

1-й раз чемпионом Англии стала команда с немецким главным тренером. До Клоппа титул покорялся представителям 8 национальностей: 36 англичанам, 10 шотландцам, 4 итальянцам, по одному французу, португальцу, испанцу, североирландцу и чилийцу.

25 июня – разумеется, самая… поздняя дата определение чемпиона Англии. В предыдущие 130 лет это неизменно происходило весной, но в 2020 году вмешались высшие силы. Коронавирус сделал титул «Ливерпуля» одновременно самым ранним и самым поздним в истории.

7 туров остается провести в АПЛ-2019/20, а чемпион уже известен. Так рано победить элитного дивизиона на Туманном Альбионе еще не определялся. Команда Клоппа на два тура опередила четырех рекордсменов-предшественников.

1-й раз «Ливерпуль» стал лучшим именно в АПЛ. Предыдущее чемпионство было оформлено «красными» в 1990 году, когда премьер-лига еще не существовала. Самая успешная на сегодняшний день футбольная организация сменила первый английский дивизион в сезоне-1992/93.

8 разных десятилетий не обошлись без хотя бы одного чемпионского титула «Ливерпуля»: 1900-е годы, 1920-е, 1940-е, 1960-е, 1970-е, 1980-е, 1990-е и 1920-е. У «Арсенала», «МЮ» и «Эвертона» по 7 таких декад.

19 чемпионств – лишь второй показатель в истории. «МЮ» становился в Англии лучшим 20 раз. Клоппу есть к чему стремиться.

63 трофея насчитывает общая коллекция «Ливерпуля». И здесь «красные» отстают от «МЮ» на один титул. Помимо 19 чемпионств они могут похвастать 7 Кубками Англии, 8 Кубками лиги, 15 Суперкубками, 6 победами в Кубке/Лиге чемпионов, 3 – в Кубке УЕФА/Лиге Европы, 4 – в Суперкубке УЕФА и 1 – в клубном чемпионате мира.

30 лет ждали болельщики «Ливерпуля», когда их команда снова станет лучшей. Это, конечно, долго. Но Англия знавала 7 случаев, когда пауза между двумя чемпионствами была еще больше.

Самые долгие перерывы между титулами

18-матчевая победная серия покорилась «Ливерпулю» в чемпионском сезоне. Она прервалась 29 февраля в игре с «Уотфордом» (0:3). Это повторение рекорда АПЛ, установленного «Ман Сити» Гвардиолы в 2017 году.

23 победы подряд одержал «Ливерпуль» на «Энфилде». А вот это уже абсолютный рекорд АПЛ, который можно еще улучшить. Впереди в чемпионате-2019/20 у команды Клоппа три домашние встречи (соперники – «Астон Вилла», «Бернли», «Челси»).

15 очков достаточно набрать команде Клоппа в семи турах, чтобы установить высшее достижение чемпионатов Англии. Сейчас у «Ливерпуля» 86 очков, а у «Ман Сити» по итогам сезона-2017/18 было ровно 100.

Так что расслабляться рано!