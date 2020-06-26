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Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 24-го тура РПЛ
26 июня 10:21
автор: Иван Сергеев

Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 24-го тура РПЛ

Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр российской футбольной премьер-лиги.

В двадцать четвертом туре РПЛ общедоступный «Матч» покажет шесть игр:

26 июня

18.00 (мск)
«Ахмат» - «Сочи» (комментатор - Арустамян)

20.30 (мск)
«Зенит» - «Крылья Советов» (комментаторы - Генич, Журавель)

27 июня

14.00 (мск)
«Оренбург» - «Краснодар» (комментатор - Шнякин)

16.30 (мск)
«Спартак» - «Уфа» (комментаторы - Шмурнов, Аксенов)

19.00 (мск)
«Динамо» - ЦСКА (комментаторы - Трушечкин, Моссаковский)

28 июня

16.30 (мск)
«Урал» - «Тамбов» (комментаторы - Нагучев, Аболин)

Еще два матча будет транслировать платный «Матч Премьер»:

27 июня

17.30 (мск)
«Рубин» - «Локомотив» (комментаторы - Черданцев, Титов)

20.00 (мск)
«Ростов» - «Арсенал» (комментатор - Казанский)

Турнирное положение после 23 туров

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Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 24-го тура РПЛ
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