Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 24-го тура РПЛ

В двадцать четвертом туре РПЛ общедоступный «Матч» покажет шесть игр:
26 июня
18.00 (мск)
«Ахмат» - «Сочи» (комментатор - Арустамян)
20.30 (мск)
«Зенит» - «Крылья Советов» (комментаторы - Генич, Журавель)
27 июня
В двадцать четвертом туре РПЛ общедоступный «Матч» покажет шесть игр:
26 июня
18.00 (мск)
«Ахмат» - «Сочи» (комментатор - Арустамян)
20.30 (мск)
«Зенит» - «Крылья Советов» (комментаторы - Генич, Журавель)
27 июня
14.00 (мск)
«Оренбург» - «Краснодар» (комментатор - Шнякин)
16.30 (мск)
«Спартак» - «Уфа» (комментаторы - Шмурнов, Аксенов)
19.00 (мск)
«Динамо» - ЦСКА (комментаторы - Трушечкин, Моссаковский)
28 июня
16.30 (мск)
«Урал» - «Тамбов» (комментаторы - Нагучев, Аболин)
Еще два матча будет транслировать платный «Матч Премьер»:
27 июня
17.30 (мск)
«Рубин» - «Локомотив» (комментаторы - Черданцев, Титов)
20.00 (мск)
«Ростов» - «Арсенал» (комментатор - Казанский)
Турнирное положение после 23 туров