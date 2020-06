«Однажды я сделал предголевой пас Джеррарду…» Российский эксперт УЕФА – о вечной любви к «Ливерпулю»

«В ТАКОЙ МОМЕНТ ХОТЕЛОСЬ БЫ НАХОДИТЬСЯ ВОЗЛЕ «ЭНФИЛДА»

- Первое за 30 лет чемпионство «Ливерпуля» стало фактом после победы «Челси» над «Ман Сити». В какой момент поняли: всё, это, наконец, свершилось?

- Если честно, и сейчас до конца не верится… Пожалуй, когда судья пошел пересматривать эпизод с игрой рукой у Фернандиньо, мыслишка зародилась. Раз смотрят, значит, будет пенальти. А если пенальти, значит, гол и победа «Челси».

- Что происходило после игры? Поздравляли, принимали поздравления друзей, знающих о вашей страсти?

- До сих пор в фэйсбуке приходят сообщения. Посыпались сразу после финального свистка. Ночь была короткой – звонки, сообщения, много выпитого… чая.

- С кем-то из зарубежных коллег обменивались впечатлениями?

- Конечно. Такие же поздравления, восторги. Для очень многих сегодня праздник. Единственная досада - от того, что в такой день находишься дома, а не где-то возле «Энфилда». У большинства фанатов был план отпраздновать чемпионство в Ливерпуле.

- Когда и как начали болеть за «Ливерпуль»?

- Какого-то одного события, благодаря которому начал болеть за команду, не было. Это совокупность факторов… Когда был совсем маленьким, родители регулярно слушали «Битлз». У нас в комнате стояли две большие колонки, из них чуть ли не каждый день доносилась музыка. По мере взросления стал интересоваться – кто это, откуда, почему мы это слушаем. Так появилась любовь к городу, а потом уже и к команде.

Другой момент. С пяти лет папа водил меня на «Спартак». 10 мая 1992 году москвичи в «Лужниках» обыграли в финале Кубка СНГ ЦСКА со счетом 2:0 – дубль сделал Владимир Бесчастных. Прихожу домой, включаю «Футбольное обозрение», а там дядя Перетурин рассказывает о победе «Ливерпуля» в финале Кубка Англии. И тоже со счетом 2:0. У них была такая же, как у «Спартака», красно-белая форма с тремя адидасовскими полосками. Слишком много совпадений… Тогда я окончательно понял, что все это неспроста.

«НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ СТАМБУЛ, КАУНАС И БАРСЕЛОНУ»

- Получается, ваш стаж боления за «Ливерпуль» составляет чуть меньше 30 лет?

- Получается, что да.

- Какой путь прошли с командой за эти годы?

- Самое незабываемое впечатление - конечно, стамбульский финал Лиги чемпионов в 2005 году (когда «Ливерпуль» победил «Милан» в серии пенальти, уступая к перерыву 0:3. – прим. ред.). Мне посчастливилось еще за несколько дней до матча оказаться в городе, попасть на саму игру и пережить все эти эмоциональные моменты. До сих пор это один и самых счастливых дней в жизни. Словами не передать. Очень сильные эмоции, сравнимые только, если проводить параллели с Союзом, с матчем «Спартак» – «Динамо» Киев в 1989 году, когда Валерий Шмаров на последней минуте принес красно-белым чемпионство. После Стамбула не влюбиться в «Ливерпуль», по-моему, было невозможно.

В том сезоне, кстати, команда не попала в четверку в АПЛ, но благодаря решению УЕФА была допущена в следующий розыгрыш Лиги чемпионов, начиная с первого отборочного раунда. Там в соперники достались валлийцы, а затем «Каунас». Я отправился в Литву с приятелем – и с тех пор начались все эти приключения на выездах.

Уже в Каунасе случился один из самых забавных эпизодов. Я попросил две аккредитации – для себя и друга – и стоял у кромки поля в манишке фотографа. В результате мне посчастливилось… сделать предголевую передачу Стивену Джеррарду. Он подавал угловой, с которого забил Джейми Каррагер. По-моему, это был первый гол Каррагера в Европе.

После матча удалось пообщаться с Каррагером, который всегда был моим любимым игроком. Половину из ответов Джейми я, правда, не разобрал - у него очень сильный акцент. С другом потом сидели в гостинице, с грехом пополам расшифровывали это интервью. Незабываемые впечатления. До этого и не думал, что увижу «Ливерпуль» живьем, а тут подряд – Стамбул и Каунас.

Еще вспоминается победа в Барселоне в Лиге чемпионов-2006/07. Тогда «Ливерпуль» был андердогом, но победил на «Камп Ноу» со счетом 2:1. Игра получилась средненькой по качеству. Зато как весело было в городе – песни с британскими фанатами, реки выпитой сангрии.

«ПОСЛЕ НИЧЬЕЙ С «ВЕСТ БРОМОМ» В 2015-м СТАЛО ПОНЯТНО – ЭТА КОМАНДА БУДЕТ ЧЕМПИОНОМ»

- «Ливерпуль» дважды выиграл Лигу чемпионов в период без единого чемпионства в АПЛ. Город действительно заждался этого титула?

- Не то слово. Все эти 30 лет жили в ожидании сегодняшнего дня. Плюс неприятно было, когда «МЮ» перегнал «Ливерпуль» по числу чемпионств (сейчас соотношение стало 20 на 19 в пользу манкунианцев. – прим. ред.). Еще при Рафаэле Бенитесе и Жераре Улье было несколько спорных сезонов, когда все было в пользу «Юнайтед» – решения за пределами футбольного поля, судейство и прочее. Это усиливало горечь очередного промаха и желание выиграть трофей. Сейчас наступило облегчение. Потому до конца и не верится.

- После второго места в сезоне-2018/19 с 97 набранными очками не возникло мыслей, что этой черной серии не будет конца?

- Наоборот, в том сезоне появилась уверенность, что это чемпионская команда. Пройти весь сезон, проиграв один матч, и не стать чемпионом – да, это жуткое невезение. Но надо отдать должное «Ман Сити», у них тоже была мощная команда…

Мыслей о проклятии после прошлого сезона точно не было. Все говорило за то, что прогресс не остановится. И сейчас, уже став чемпионами Англии, Европы и мира, есть потенциал для прогресса. Уверен, «Ливерпуль» продолжит рвать и метать.

Вчера вспомнил один момент. В 2015 году, когда Юрген Клопп только возглавил «Ливерпуль», принимали дома «Вест Бромвич». Вроде бы сыграли на «Энфилде» неудачно – 2:2 (Дивок Ориги сравнял счет на 96-й минуте. – прим. ред.). Но Клопп вместе со всей командой пошел благодарить трибуны за поддержку. Многие тогда смеялись: «Ха-ха, сыграли дома с каким-то «Вест Бромвичем», а празднуют так, будто выиграли чемпионат». Но на самом деле, именно в тот момент показалось, что знаменитые дух и единство, которыми всегда славился «Ливерпуль», вернулись. И с того матча команда с болельщиками неуклонно двигались к той цели, которой мы, наконец, достигли.



«КЛОПП В ОДНОМ РЯДУ С ШЕНКЛИ И ПЕЙСЛИ»

- Согласны с мнением, что Клопп – главный творец этого чуда?

- Пожалуй, да. Клоппу удалось создать неповторимую атмосферу, объединить игроков, многие из которых, оказавшись в других командах, наверное, не раскрылись бы так, как в «Ливерпуле». Эта команда очень сильна ментально, и побеждает, в том числе, благодаря тренерскому коллективу, который сформировал вокруг себя Клопп.

- Как долго Клопп еще проработает в «Ливерпуле»?

- Он уже стал легендой клуба, встав в один ряд с Биллом Шенкли и Бобом Пейсли. Я бы добавил сюда и Рафу Бенитеса, пусть он никогда не брал чемпионства… Но Клопп никогда не говорил, что он здесь навечно. Для него многое значит личная жизнь и семья. Но у меня есть уверенность: когда Юрген примет решение уйти, то оставит после себя хорошее наследство. И это произойдет тогда, когда он будет на сто процентов уверен, что его дело есть кому продолжать.

- Дортмундская «Боруссия» после двух чемпионских сезонов с Клоппом начала сдавать. Почему в «Ливерпуле» этого не произойдет?

- Потому что видно: эта команда может прибавить. Задолго до окончания нынешнего сезона «Ливерпуль» уже начал думать о следующем. К большому сожалению, не удалось подписать Тимо Вернера. Тем не менее, клуб довольно успешен финансово, отличается грамотной трансферной политикой. Есть четкое понимание, какие позиции будут усиливаться. При этом никто из лидеров не собирается уходить. Покинуть «Ливерпуль» могут только Адам Лаллана, Натаниэл Клайн, Джердан Шакири, Деян Ловрен, но никто из них не играет ведущие роли.



«ТРОЙКА ЛУЧШИХ – ВАН ДЕЙК, АЛИССОН, МАНЕ»

- На примере Вернера, который стоил не запредельно дорого, но ушел в «Челси», не считаете, что «Ливерпуль» ведет чересчур прижимистую трансферную политику?

- Он стал той командой, куда стремятся все. Несколько лет назад такого и близко не было, топ-игроки при прочих равных выбирали «Сити», «Юнайтед», тот же «Челси» и даже «Арсенал» с «Тоттенхэмом». Сейчас же, благодаря Клоппу и той атмосфере, которую излучает команда и все, что с ней связано, любой топ-футболист или подающая надежды звезда, в первую очередь, смотрят на «Ливерпуль».

Ситуация с Вернером обидная, но не фатальная. Можно же посмотреть на нее так: «Ливерпуль» не отступает от своих принципов и не переплачивает за новичков.

- Кого бы вы назвали в тройке лучших игроков «Ливерпуля» нынешнего сезона?

- Вчера об этом задумался, но так и не смог выбрать. Потому что это несправедливо – все 13 футболистов, которые чаще всех появлялись на поле, внесли большую лепту. Вот Ориги, например. Далеко не основной игрок, но как не назвать его среди лучших? Он тоже принес много побед.

Давайте все же попробуем. Во-первых, Вирджил ван Дейк, во-вторых Алиссон… Хочется назвать Джеймса Милнера, он один из моих любимых игроков в этой команде, но... Мохамед Салах – тоже явно не в тройке. А выбирая между Роберто Фирмино и Садио Мане, поставлю выше сенегальца. По совокупности за два сезона он заслужил.

