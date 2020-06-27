ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Бомба Глушакова, 10-процентный футбол и ожидание Босса. 24-й тур РПЛ приближается к кульминации
27 июня 12:35
автор: Александр Федоровский
автор фото: Магомед Абасов/ФК "Ахмат"

Бомба Глушакова, 10-процентный футбол и ожидание Босса. 24-й тур РПЛ приближается к кульминации

«Советский спорт» вспоминает события пятницы и готовится к главным событиям второго после выхода из карантина тура премьер-лиги.

Две пятничные игры – «Ахмат» - «Сочи» (1:1) и «Зенит» - «Крылья Советов» (2:1) – стали идеальным разогревом для главных «субботних блюд». Сочинцы впервые после рестарта сезона столкнулись с настоящим взрослым футболом. И мы убедились, что в составе клуба-дебютанта РПЛ собрались настоящие кремни: они в состоянии отыграться не только у ростовских детей, но и у больших дядечек. Увезли из Грозного волевую ничью – и теперь максимально счастливы.

Но все же главной бомбой игрового дня, безусловно, стал гол Дениса Глушакова. Полузащитник, кажется, основательно выруливает из затяжного пике в карьере. Экс-капитан «Спартака» поразил ворота в трех турах кряду! Такого с ним не случалось со времен выступлений за «Локомотив», когда на стыке сезонов-2008 и 2009 Глушаков выдал в чемпионате России четырехматчевую результативную серию. Будет ли теперь продолжение? Не исключено: в следующем туре «Ахмат» пожалует в гости к «Арсеналу» с его не самой надежной обороной.

Ну а вечером был «Зенит»… Казалось, матч питерцев против аутсайдера РПЛ имеет смысл смотреть до первого гола в ворота самарцев. Но игра увлекла даже незаинтересованного зрителя. Вместо того, чтобы выйти и снести соперника в первые двадцать минут и потом заниматься своими делами, хозяева решили сыграть в четверть от боевой мощи. И получили 0:1 к перерыву. Ну и стоит ли удивляться регулярным провалам «Зенита» и других наших «флагманов» в еврокубках, где за такое отношение к делу наказывают куда жестче?

Первые 25 секунд второго тайма показали, что было бы с «Крыльями», заиграй «Зенит» с полной выкладкой с самого начала. Питерцы забили роскошный по своей структуре мяч, и наплевать, что его отменили из-за офсайда у Артема Дзюбы. Стало очевидно, что без пяти минут чемпион до перерыва занимался ерундой, попросту «слил» тайм. 10 процентов зрителей, которых пустили на трибуны «Газпром Арены», увидели в исполнении своей команды 10-процентный футбол. И в РПЛ такой «трюк», в отличие от Лиги чемпионов, не обернулся очковыми потерями. Кое-как победу команда Сергея Семака добыла.

А «Крылья», надо заметить, приятно удивили. Максим Глушенков неплохо цеплялся за редкие мячи впереди, гол его «чертановская связка» с Антоном Зиньковским оформила изящно. Был еще отмененный мяч Деяна Радоньича в концовке. Впрочем, все это слабое утешение для Самары. Если в чемпионстве «Зенита» сомневаться не приходится, то за сохранение командой Миодрага Божовича прописки в РПЛ никто сейчас не поручится. ФНЛ все ближе…

Что позволено «Реалу», не позволено «Крыльям»... Победа «Зенита» получилась скандальной

26 июня. Матч «Зенит» - «Крылья Советов» в разгаре. Фото: Вячеслав Евдокимов

Что нас ждет в субботу? Ну, матч «Оренбург» - «Краснодар» отменен. Хозяевам, отказавшимся после эпидемии коронавируса у игроков основы выставлять молодежку, засчитают техническое поражение. Совершенно феерическое возобновление сезона для «Краснодара»! Два тура, ноль матчей, три очка. Бывало ли такое когда-нибудь?..

«Спартак» постарается дома взломать оборону «Уфы». Красно-белые традиционно в муках проводят подобные матчи, так что почти нет сомнений, что добыть три очка команде Доменико Тедеско (возвращающегося на тренерскую скамью после дисквалификации) будет невероятно трудно. Играть вторым номером в Туле куда интереснее, нежели первым - в Москве. К тому же красно-белым 27 июня не помогут Айртон и Георгий Джикия – из-за предупреждений, полученных в матче против «Арсенала»…

Дальше – еще интереснее. «Локомотив» отправился в Казань, и если на этот раз Хвича Кварацхелия забьет своей бывшей команде – это будет совсем неприлично для москвичей, в рядах которых обстановка и так, как на сковороде. Бессмысленные суды, акции болельщиков, опасения по поводу заражения коронавирусом в матче с «Оренбургом». Закрывшись от внешнего мира на базе в Баковке, игроки «Локо» вроде не сдали ни одного положительного теста на COVID-19. Но это только пока. Сейчас каждый день можно ждать очередной «сенсации».

Главным же гвоздем субботней программы должно стать дерби «Динамо» - ЦСКА. Бело-голубые перенесли на июль матч предыдущего тура в Краснодаре, поэтому выйдут на поле впервые после паузы. Говорят, не молодежкой, а основой. Вот и проверим, как на этом фоне покажет себя уничтоженный неделей ранее «Зенитом» ЦСКА.

После побега в Белоруссию Виктора Гончаренко функции главного тренера армейцев исполнит Сергей Овчинников (последний раз Босс самостоятельно тренировал в РПЛ «Кубань»-2009). Вот это, согласитесь, сюжет. И если вас он не цепляет, значит, до российской премьер-лиги вам нет никакого дела.

Да, в РПЛ нет регламента, есть коронавирус, но и футбол порой случается. Даже не всегда 10-процентный.

Даже Акинфеев не поддержал Гончаренко после «Зенита». Похоже, с ЦСКА все ясно

Турнирная таблица (техническое поражение «Оренбургу» в матче с «Краснодаром» пока официально не засчитано)

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Спартак» поздравил «Ливерпуль» с золотом чемпионата Англии«Крылья Советов» сыграют против «Зенита» юбилейный матчНовак Джокович заразился коронавирусомСоболенко снялась топлесРумынка, о которой мечтает весь мирБелокурая красотка покорила фанатов фото в бикини
Бомба Глушакова, 10-процентный футбол и ожидание Босса. 24-й тур РПЛ приближается к кульминации
Бомба Глушакова, 10-процентный футбол и ожидание Босса. 24-й тур РПЛ приближается к кульминации
«Советский спорт» вспоминает события пятницы и готовится к главным событиям второго после выхода из карантина тура премьер-лиги.
27.06.2020 12:35
Футбол
автор: Александр Федоровский
Даже Акинфеев не поддержал Гончаренко после «Зенита». Похоже, с ЦСКА все ясно
Даже Акинфеев не поддержал Гончаренко после «Зенита». Похоже, с ЦСКА все ясно
Обозреватель «Советского спорта» делится наблюдениями о происходящем в армейском клубе перед дерби с «Динамо» в 24-м туре РПЛ.
27.06.2020 09:58
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
«Зенит» обыграл «Крылья», «Оренбургу» светит «технарь», Хабиб – первый чемпион из России
«Зенит» обыграл «Крылья», «Оренбургу» светит «технарь», Хабиб – первый чемпион из России
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
27.06.2020 09:26
Футбол
автор: Николай Мысин
И тогда Мауриньо врезал сопернику кулаком в лицо… Кто спровоцировал «Бернское побоище»
И тогда Мауриньо врезал сопернику кулаком в лицо… Кто спровоцировал «Бернское побоище»
Ровно 66 лет назад, 27 июня 1954 года, после окончания четвертьфинала чемпионата мира Бразилия – Венгрия на стадионе «Ванкдорф» в Берне произошла одна их самых чудовищных драк в истории футбола.
27.06.2020 09:13
Футбол
автор: Юрий Волохов
Что позволено «Реалу», не позволено «Крыльям»... Победа «Зенита» получилась скандальной (видео)
Что позволено «Реалу», не позволено «Крыльям»... Победа «Зенита» получилась скандальной (видео)
Питерский клуб упрочил лидерство в чемпионате-2019/20 благодаря победе 2:1 над самарцами с двумя точными пенальти от Артема Дзюбы и отмененным голом Деяна Радоньича.
26.06.2020 23:05
Футбол
автор: Артем Зибрак
Анзор Кавазашвили: «Оренбург» правильно не пошел по пути «Ростова». 0:10 отпугнут любого спонсора
Анзор Кавазашвили: «Оренбург» правильно не пошел по пути «Ростова». 0:10 отпугнут любого спонсора
Знаменитый в прошлом вратарь сборной СССР, футбольный функционер с огромным стажем высказался о новых неурядицах премьер-лиги, связанных с коронавирусом.
26.06.2020 21:51
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Дзюба сделал дубль с пенальти. Видео всех голов 24-го тура РПЛ
Дзюба сделал дубль с пенальти. Видео всех голов 24-го тура РПЛ
«Советский спорт» собрал в одном месте все голы очередного тура премьер-лиги.
26.06.2020 19:00
Футбол
автор: Антон Липкин
Роналду светит выходной, Смолову – дуэль с Месси, Черышеву – встреча с бывшей
Роналду светит выходной, Смолову – дуэль с Месси, Черышеву – встреча с бывшей
«Советский спорт» представляет самые любопытные матчи европейского футбольного уик-энда.
26.06.2020 17:00
Футбол
автор: Артем Зибрак
«Однажды я сделал предголевой пас Джеррарду…» Российский эксперт УЕФА – о вечной любви к «Ливерпулю»
«Однажды я сделал предголевой пас Джеррарду…» Российский эксперт УЕФА – о вечной любви к «Ливерпулю»
Артур Петросьян, пишущий для официального сайта УЕФА и сотрудничающий со многими британскими СМИ, включая «Гардиан» и «Би Би Си», поделился с «Советским спортом» эмоциями от долгожданного чемпионства любимого клуба.
26.06.2020 15:00
Футбол
автор: Артем Зибрак
Повторит ли Тедеско суперсерию Карреры? Интриги 24-го тура РПЛ
Повторит ли Тедеско суперсерию Карреры? Интриги 24-го тура РПЛ
Несмотря на все трудности, футбольный чемпионат России продолжится очередными восемью матчами.
26.06.2020 12:10
Футбол
автор: Алексей Безъязычный
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика