Бомба Глушакова, 10-процентный футбол и ожидание Босса. 24-й тур РПЛ приближается к кульминации

Ну а вечером был «Зенит»… Казалось, матч питерцев против аутсайдера РПЛ имеет смысл смотреть до первого гола в ворота самарцев. Но игра увлекла даже незаинтересованного зрителя. Вместо того, чтобы выйти и снести соперника в первые двадцать минут и потом заниматься своими делами, хозяева решили сыграть в четверть от боевой мощи. И получили 0:1 к перерыву. Ну и стоит ли удивляться регулярным провалам «Зенита» и других наших «флагманов» в еврокубках, где за такое отношение к делу наказывают куда жестче?

Но все же главной бомбой игрового дня, безусловно, стал гол Дениса Глушакова . Полузащитник, кажется, основательно выруливает из затяжного пике в карьере. Экс-капитан «Спартака» поразил ворота в трех турах кряду! Такого с ним не случалось со времен выступлений за «Локомотив», когда на стыке сезонов-2008 и 2009 Глушаков выдал в чемпионате России четырехматчевую результативную серию. Будет ли теперь продолжение? Не исключено: в следующем туре «Ахмат» пожалует в гости к «Арсеналу» с его не самой надежной обороной.

Две пятничные игры – «Ахмат» - «Сочи» (1:1) и «Зенит» - «Крылья Советов» (2:1) – стали идеальным разогревом для главных «субботних блюд». Сочинцы впервые после рестарта сезона столкнулись с настоящим взрослым футболом. И мы убедились, что в составе клуба-дебютанта РПЛ собрались настоящие кремни: они в состоянии отыграться не только у ростовских детей, но и у больших дядечек. Увезли из Грозного волевую ничью – и теперь максимально счастливы.

Первые 25 секунд второго тайма показали, что было бы с «Крыльями», заиграй «Зенит» с полной выкладкой с самого начала. Питерцы забили роскошный по своей структуре мяч, и наплевать, что его отменили из-за офсайда у Артема Дзюбы. Стало очевидно, что без пяти минут чемпион до перерыва занимался ерундой, попросту «слил» тайм. 10 процентов зрителей, которых пустили на трибуны «Газпром Арены», увидели в исполнении своей команды 10-процентный футбол. И в РПЛ такой «трюк», в отличие от Лиги чемпионов, не обернулся очковыми потерями. Кое-как победу команда Сергея Семака добыла.

А «Крылья», надо заметить, приятно удивили. Максим Глушенков неплохо цеплялся за редкие мячи впереди, гол его «чертановская связка» с Антоном Зиньковским оформила изящно. Был еще отмененный мяч Деяна Радоньича в концовке. Впрочем, все это слабое утешение для Самары. Если в чемпионстве «Зенита» сомневаться не приходится, то за сохранение командой Миодрага Божовича прописки в РПЛ никто сейчас не поручится. ФНЛ все ближе…

Что нас ждет в субботу? Ну, матч «Оренбург» - «Краснодар» отменен. Хозяевам, отказавшимся после эпидемии коронавируса у игроков основы выставлять молодежку, засчитают техническое поражение. Совершенно феерическое возобновление сезона для «Краснодара»! Два тура, ноль матчей, три очка. Бывало ли такое когда-нибудь?..

«Спартак» постарается дома взломать оборону «Уфы». Красно-белые традиционно в муках проводят подобные матчи, так что почти нет сомнений, что добыть три очка команде Доменико Тедеско (возвращающегося на тренерскую скамью после дисквалификации) будет невероятно трудно. Играть вторым номером в Туле куда интереснее, нежели первым - в Москве. К тому же красно-белым 27 июня не помогут Айртон и Георгий Джикия – из-за предупреждений, полученных в матче против «Арсенала»…

Дальше – еще интереснее. «Локомотив» отправился в Казань, и если на этот раз Хвича Кварацхелия забьет своей бывшей команде – это будет совсем неприлично для москвичей, в рядах которых обстановка и так, как на сковороде. Бессмысленные суды, акции болельщиков, опасения по поводу заражения коронавирусом в матче с «Оренбургом». Закрывшись от внешнего мира на базе в Баковке, игроки «Локо» вроде не сдали ни одного положительного теста на COVID-19. Но это только пока. Сейчас каждый день можно ждать очередной «сенсации».

Главным же гвоздем субботней программы должно стать дерби «Динамо» - ЦСКА. Бело-голубые перенесли на июль матч предыдущего тура в Краснодаре, поэтому выйдут на поле впервые после паузы. Говорят, не молодежкой, а основой. Вот и проверим, как на этом фоне покажет себя уничтоженный неделей ранее «Зенитом» ЦСКА.

После побега в Белоруссию Виктора Гончаренко функции главного тренера армейцев исполнит Сергей Овчинников (последний раз Босс самостоятельно тренировал в РПЛ «Кубань»-2009). Вот это, согласитесь, сюжет. И если вас он не цепляет, значит, до российской премьер-лиги вам нет никакого дела.

Да, в РПЛ нет регламента, есть коронавирус, но и футбол порой случается. Даже не всегда 10-процентный.

Турнирная таблица (техническое поражение «Оренбургу» в матче с «Краснодаром» пока официально не засчитано)