Евгений Бушманов: У судьи были основания не засчитывать голы «Спартака»

– В предыдущем матче «Спартак» 80 минут играл в футбол. Последние десять минут валял дурака. Сегодня получилось наоборот?

– Можно сказать и так. К активным действиям спартаковцы приступили только в последние десять минут. «Уфа» прижалась к своим воротам и с трудом держала оборону.

– С чем связано столь запоздалое обострение?

– «Уфа» – очень неудобная команда. С ней тяжело играть. Она обороняется большими силами.

– Как оцените действия центральных защитников – Павла Маслова и Ильи Гапонова?

– Нормально. Главное, что «Спартак» не пропустил, поэтому претензии к ним предъявить сложно. Оборона сыграла на «ноль».

– А чувствовалась ли нехватка Лукаса Айртона?

– Конечно. Все-таки Андрей Ещенко – футболист более оборонительного плана. К тому же он – правша, который сегодня играл на левой бровке. Поэтому «Спартаку» не хватало активности бразильца.

– По главным моментам матча. Незасчитанный гол Александра Соболева. Прав ли был арбитр, отменивший взятие ворот?

– Судя по тем повторам, что нам показали, Самуэль Жиго находился перед вратарем «Уфы» и у судейской бригады были основания отменить гол.

– А момент, когда Александр Беленов после удара Соболева зафиксировал мяч на линии ворот? Мяч линию не пересек?

– Мы можем только гадать. В ведущих европейских чемпионатах показывают проекцию мяча над линией ворот, и там графика наглядно демонстрирует, пересек ли мяч линию или нет. Похоже, что у нас такой технологии нет. И в данном случае мы можем только гадать, а был ли гол…

– Как вам форма «Спартака» после возобновления чемпионата? Стала ли команда претендовать на еврокубки?

– Сложно оценить, насколько команда стала к ним ближе. Это покажут следующие игры. Но очевидно, что «Спартак» стал играть более строго и игроки понимают требования главного тренера Доменико Тедеско. Есть целостность игры и понимание, чего хочет тренер.

– Кого-нибудь можете отметить персонально?

– Сложный вопрос. Наверное, Соболева. Роман Зобнин в хорошей форме. В первом матче понравился Георгий Джикия. Главное. Что никто не выпадает из игры.

– А Бакаев? Сколько процентов он показывает от своей идеальной формы?

– Вы правы, что в данный момент он не в лучших кондициях. Сказывается итоги болезни или длительного перерыва. Но я уверен, что он еще наберет приличную форму и поможет команде.

– Следующий матч «Спартак» проведет с ЦСКА 30 июня. Чего ждете от игры?

– Яркого и зрелищного футбола. Хочу чтобы мы увидели что-то похожее на кубковый матч этих команд, в котором красно-белые выиграли со счетом 3:2.