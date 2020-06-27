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Евгений Бушманов: У судьи были основания не засчитывать голы «Спартака»
27 июня 20:23
автор: Владислав Усачев

Евгений Бушманов: У судьи были основания не засчитывать голы «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» оценил игру красно-белых в матче 24-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0).

– В предыдущем матче «Спартак» 80 минут играл в футбол. Последние десять минут валял дурака. Сегодня получилось наоборот?
– Можно сказать и так. К активным действиям спартаковцы приступили только в последние десять минут. «Уфа» прижалась к своим воротам и с трудом держала оборону.

– С чем связано столь запоздалое обострение?
– «Уфа» – очень неудобная команда. С ней тяжело играть. Она обороняется большими силами.

– Как оцените действия центральных защитников – Павла Маслова и Ильи Гапонова?
– Нормально. Главное, что «Спартак» не пропустил, поэтому претензии к ним предъявить сложно. Оборона сыграла на «ноль».

– А чувствовалась ли нехватка Лукаса Айртона?
– Конечно. Все-таки Андрей Ещенко – футболист более оборонительного плана. К тому же он – правша, который сегодня играл на левой бровке. Поэтому «Спартаку» не хватало активности бразильца.

– По главным моментам матча. Незасчитанный гол Александра Соболева. Прав ли был арбитр, отменивший взятие ворот?
– Судя по тем повторам, что нам показали, Самуэль Жиго находился перед вратарем «Уфы» и у судейской бригады были основания отменить гол.

– А момент, когда Александр Беленов после удара Соболева зафиксировал мяч на линии ворот? Мяч линию не пересек?
– Мы можем только гадать. В ведущих европейских чемпионатах показывают проекцию мяча над линией ворот, и там графика наглядно демонстрирует, пересек ли мяч линию или нет. Похоже, что у нас такой технологии нет. И в данном случае мы можем только гадать, а был ли гол…

– Как вам форма «Спартака» после возобновления чемпионата? Стала ли команда претендовать на еврокубки?
– Сложно оценить, насколько команда стала к ним ближе. Это покажут следующие игры. Но очевидно, что «Спартак» стал играть более строго и игроки понимают требования главного тренера Доменико Тедеско. Есть целостность игры и понимание, чего хочет тренер.

– Кого-нибудь можете отметить персонально?
– Сложный вопрос. Наверное, Соболева. Роман Зобнин в хорошей форме. В первом матче понравился Георгий Джикия. Главное. Что никто не выпадает из игры.

– А Бакаев? Сколько процентов он показывает от своей идеальной формы?
– Вы правы, что в данный момент он не в лучших кондициях. Сказывается итоги болезни или длительного перерыва. Но я уверен, что он еще наберет приличную форму и поможет команде.

– Следующий матч «Спартак» проведет с ЦСКА 30 июня. Чего ждете от игры?
– Яркого и зрелищного футбола. Хочу чтобы мы увидели что-то похожее на кубковый матч этих команд, в котором красно-белые выиграли со счетом 3:2.

источник: «Советский спорт»
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