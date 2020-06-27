Семин в нокдауне, Николич и Кикнадзе – на коне. Таков итог матча в Казани

Сколько слез было пролито вокруг ухода из «Локомотива» Семина и сколько проклятий сказано в адрес тех, кто не захотел продлевать контракт с легендой клуба. И вот у приверженцев военных действий против нынешнего руководства московского клуба, дуэта Анатолий Мещеряков — Василий Кикнадзе, похоже, наступают тяжелые времена. Сменивший Палыча серб Николич выиграл второй матч подряд после прихода в чемпионат России, не успев как следует разобраться с тем, кто есть кто в команде, и понять, что представляет собой первенство РПЛ.

В субботу железнодорожники по всем статьям в гостях разбили «Рубин» Леонида Слуцкого — 2:0, снова (как и против «Оренбурга» - 1:0) сыграв на ноль, и сохраняют за собой второе место в таблице, которое предоставляет прямую путевку в Лигу чемпионов. Но самое главное — они показывают хорошую игру, которая дает надежду на завоевание этого места по итогам турнира. Ведь именно вокруг этой строчки в таблице, на которую «Локо» забрался аккурат перед паузой в чемпионате после победы над «Ростовом», закрутилась дискуссия сторонников и противников увольнения/ухода Семина по ходу сезона. Первые полагали, что сменщик Палыча, играя с листа, не способен ее удержать, что сулило клубу большие финансовые потери в трудное время.

Конечно, вся борьба еще впереди, играть предстоит шесть туров. Но промежуточные итоги явно не в пользу тех, кто всеми силами пытался отстоять прежнего главного тренера. Можно предвидеть, что просеминское движение объяснит эти победы «Локо» такими доводами:

Ну а что вы хотели, Семин оставил ему в наследство хорошо отлаженный коллектив, и задача серба просто не сломать то, что и так на ходу;

Не Николич готовил команду к рестарту сезона, он поздно присоединился к команде, всего две недели назад - в связи с тем, что проходил карантин после переезда в Россию. Едет пока на чужой машине.

Что за соперники сейчас у «Локомотива» - два клуба из подвала таблицы. Команда такого уровня обязаны выигрывать у них с любым тренером.

В общем, все так и есть. К этой диспозиции можно добавить информацию о том, что два следующих матча у «Локо» - дома опять с не самыми сильными оппонентами - «Крыльями Советов» и «Сочи». Мало сомнений, что в этих играх красно-зеленые пополнят свой очковый багаж. Они имеют все шансы для того, чтобы убежать в отрыв от сидящего на хвосте «Краснодара», которому предстоит тяжелый выезд в «Ростов», а следом домашняя игра с «Зенитом». Если все для москвичей сложится удачно, тогда гендиректор клуба Кикнадзе окажется одной ногой на коне в своем теперь уже заочном состязании с Семиным.

И все же одними турнирными раскладами, которые благоволят новичку РПЛ Николичу, успешный рестарт железнодорожников не объяснить. Безусловно, Казань «Локомотив» взял на классе, но показал хорошее движение и зрелую игру уже с первых минут. Обращают на себя внимание еще два момента, которые должны вселять оптимизм в боссов столичной команды. Первый — это настрой игроков. А второй - яркая результативная игра лидера команды Алексея Миранчука, у которого три гола в двух матчах при Николиче.