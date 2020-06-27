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Семин в нокдауне, Николич и Кикнадзе – на коне. Таков итог матча в Казани
27 июня 20:24
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: Александр Погребняк

Семин в нокдауне, Николич и Кикнадзе – на коне. Таков итог матча в Казани

Вторая подряд победа «Локомотива» в РПЛ после рестарта сезона – теперь со счетом 2:0 над «Рубином» – показала, что замена Юрия Семина на Марко Николича, судя по всему, не была ошибкой.

Сколько слез было пролито вокруг ухода из «Локомотива» Семина и сколько проклятий сказано в адрес тех, кто не захотел продлевать контракт с легендой клуба. И вот у приверженцев военных действий против нынешнего руководства московского клуба, дуэта Анатолий Мещеряков — Василий Кикнадзе, похоже, наступают тяжелые времена. Сменивший Палыча серб Николич выиграл второй матч подряд после прихода в чемпионат России, не успев как следует разобраться с тем, кто есть кто в команде, и понять, что представляет собой первенство РПЛ.

В субботу железнодорожники по всем статьям в гостях разбили «Рубин» Леонида Слуцкого — 2:0, снова (как и против «Оренбурга» - 1:0) сыграв на ноль, и сохраняют за собой второе место в таблице, которое предоставляет прямую путевку в Лигу чемпионов. Но самое главное — они показывают хорошую игру, которая дает надежду на завоевание этого места по итогам турнира. Ведь именно вокруг этой строчки в таблице, на которую «Локо» забрался аккурат перед паузой в чемпионате после победы над «Ростовом», закрутилась дискуссия сторонников и противников увольнения/ухода Семина по ходу сезона. Первые полагали, что сменщик Палыча, играя с листа, не способен ее удержать, что сулило клубу большие финансовые потери в трудное время.

Конечно, вся борьба еще впереди, играть предстоит шесть туров. Но промежуточные итоги явно не в пользу тех, кто всеми силами пытался отстоять прежнего главного тренера. Можно предвидеть, что просеминское движение объяснит эти победы «Локо» такими доводами:

  • Ну а что вы хотели, Семин оставил ему в наследство хорошо отлаженный коллектив, и задача серба просто не сломать то, что и так на ходу;
  • Не Николич готовил команду к рестарту сезона, он поздно присоединился к команде, всего две недели назад - в связи с тем, что проходил карантин после переезда в Россию. Едет пока на чужой машине.
  • Что за соперники сейчас у «Локомотива» - два клуба из подвала таблицы. Команда такого уровня обязаны выигрывать у них с любым тренером.

В общем, все так и есть. К этой диспозиции можно добавить информацию о том, что два следующих матча у «Локо» - дома опять с не самыми сильными оппонентами - «Крыльями Советов» и «Сочи». Мало сомнений, что в этих играх красно-зеленые пополнят свой очковый багаж. Они имеют все шансы для того, чтобы убежать в отрыв от сидящего на хвосте «Краснодара», которому предстоит тяжелый выезд в «Ростов», а следом домашняя игра с «Зенитом». Если все для москвичей сложится удачно, тогда гендиректор клуба Кикнадзе окажется одной ногой на коне в своем теперь уже заочном состязании с Семиным.

И все же одними турнирными раскладами, которые благоволят новичку РПЛ Николичу, успешный рестарт железнодорожников не объяснить. Безусловно, Казань «Локомотив» взял на классе, но показал хорошее движение и зрелую игру уже с первых минут. Обращают на себя внимание еще два момента, которые должны вселять оптимизм в боссов столичной команды. Первый — это настрой игроков. А второй - яркая результативная игра лидера команды Алексея Миранчука, у которого три гола в двух матчах при Николиче.

Уже в стартовом поединке после возобновления чемпионата с «Оренбургом» было видно, как горят глаза у Миранчука и компании. Хотя, казалось бы, играл один из лидеров лиги с одним из ее аутсайдеров. Были ведь опасения, что команда не примет тренера-легионера после Семина, особенно на фоне некрасивого расставания с тренером-ветераном. Однако ничего подобного не случилось.

После первой летней игры голкипер «Локо» Гилерме заявил, что «жизнь продолжается, надо помогать клубу, который нас кормит». Это означало, что никакого саботажа, на что, вероятно, надеялись недруги Кикнадзе, со стороны футболистов не будет. Они выбрали футбол и… деньги. Ведь выполнение задачи попадания в ЛЧ сулит им неплохие премиальные.

Матч в Казани эти ощущения лишь усилил. Снова мощное начало, отличный настрой и четкая игра гостей в обороне. Не знаю, какой тренер из Николича на долгой дистанции — это покажет лишь время, но в том, что серб умеют вести игру, убеждают первые его матчи в России.

Что же касается Миранчука, то при Семине последний мяч в чемпионате он забивал 1 декабря 2019-го в ворота «Динамо». А сейчас выдал отличную результативность после возвращения большого футбола. Гилерме пока не пропускал, да и остальные лидеры команды не давали пока поводов для серьезной критики.

Есть все основания говорить о том, что первые два раунда Николич и Кикнадзе выдержали. 3:0 по сумме двух матчей - и Семин почти в нокдауне вместе со своей многочисленной армией фанатов.

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Семин в нокдауне, Николич и Кикнадзе – на коне. Таков итог матча в Казани
Вторая подряд победа «Локомотива» в РПЛ после рестарта сезона – теперь со счетом 2:0 над «Рубином» – показала, что замена Юрия Семина на Марко Николича, судя по всему, не была ошибкой.
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