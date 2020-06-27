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Гончаренко увидел с трибуны, как же уныл и безнадежен его ЦСКА. Так надо ли возвращаться?
27 июня 21:14
автор: Иван Сергеев
автор фото: Фото: "Матч Премьер"

Гончаренко увидел с трибуны, как же уныл и безнадежен его ЦСКА. Так надо ли возвращаться?

Дерби «Динамо» – ЦСКА не стало украшением 24-го тура РПЛ. И это еще мягко сказано.

Как и другой субботний матч в Москве - между «Спартаком» и «Уфой», встреча на «ВТБ Арене» завершилась нулевой ничьей. Но если в Тушине соперники хотя бы выдали веселую концовку с двумя голевыми эпизодами от Александра Соболева (оба раза взятие ворот спартаковцами судьи отменяли), то на Ленинградке уныние царило почти все 90 минут.

Напомним, динамовцы пропустили первый посткарантинный тур из-за эпидемии коронавируса. На этот раз команда рисковала выставить молодежку, но все же получила от Роспотребнадзора добро задействовать всех основных футболистов за исключением троицы, подхватившей COVID-19 (это Клинтон Нжи, Себастьян Шиманьски и Шарль Каборе). Так что состав хозяев принял почти боевой вид.

У ЦСКА же должен был отсутствовать только главный тренер. Виктор Гончаренко после фиаско в игре с «Зенитом» (0:4) психанул, написал заявление и укатил в родную Белоруссию. Евгений Гинер, впрочем, отставку не принял. Вскоре Гончаренко в Москву вернулся и даже получил - от все того же Роспотребнадзора - разрешение не проходить 14-дневный карантин.

Тем не менее, готовивший всю неделю красно-синих к дерби Сергей Овчинников исполнил функции главного. А Гончаренко наблюдал за матчем с трибуны в компании с руководством клуба. И первым делом увидел вполне привычный стартовый состав пока еще своей команды. Только с Хердуром Магнуссоном, а не раскритикованным всеми за провал с «Зенитом» Вадимом Карповым в защите. Впрочем, того и не могло оказаться на поле. Ведь Карпов получил в прошлом туре красную карточку. При этом Овчинников выпустил с первых минут 20-летнего Константина Марадишвили.

Проделанная за неделю Овчинниковым работа, если честно, в глаза не бросилась. Да, ЦСКА не провалил дебют. Ну так ведь и в соперниках был не пышущий задором и энергией «Зенит», а «Динамо», по объективным причинам, находящееся в не самых лучших кондициях. За весь первый тайм можно вспомнить только один по-настоящему острый момент. И создан он был у ворот Игоря Акинфеева, который проводил взглядом удар головой Ивана Ордеца. Если бы украинец попал, быть бы голу.

А после перерыва шанс открыть счет упустили уже армейцы. На 70-й минуте классный дальний выстрел удался Николе Влашичу. Антон Шунин уже не спас бы «Динамо», если бы хорват угодил в нижний угол. Но мяч прошел мимо цели. Нули на табло устояли. А больше ничего существенного и не произошло. Не считаться же чем-то важным удаление за повторное предупреждение Яки Бийола уже в компенсированное время.

С таким футболом ЦСКА всерьез рискует опуститься ниже пятого места, несмотря на все еще комфортный задел. Уже в следующем туре красно-синих ждет дерби со «Спартаком», отстающим на пять очков. Теоретически на пост главного тренера красно-синих может вернуться Гончаренко.

Но надо ли? Ведь в нынешний тупик команду загнал именно Гончаренко, а не Овчинников. И встряску после своих побегов с камбэками белорус команде точно не обеспечит. Так какой смысл повторно входить в одну реку? Уж лучше рассчитывать на эмоции Босса (прозвище Овчинникова). И потихоньку искать на рынке главного тренера, которому можно было бы доверить очередной перезапуск ЦСКА.

РПЛ. 24-й тур

«Динамо» - ЦСКА - 0:0

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