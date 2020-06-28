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Автор сейва-фантома, тайное оружие Николича и румынский Фигаро. Символическая сборная 24-го тура РПЛ
28 июня 18:40
автор: Иван Сергеев
автор фото: Александр Погребняк/ФК "Локомотив"

Автор сейва-фантома, тайное оружие Николича и румынский Фигаро. Символическая сборная 24-го тура РПЛ

«Советский спорт» представляет 11 лучших футболистов очередного тура российской премьер-лиги.

ВРАТАРЬ

Александр БЕЛЕНОВ («Уфа»)
Можно было бы отметить голкипера «Локомотива» Гилерме, отыгравшего на ноль в Казани, однако «сухарь» стража уфимских ворот получился более эффектным. Беленов, в отличие от защитников своей команды, так и не дрогнул под финальным натиском «Спартака». Ну и, конечно, надолго запомнится его сейв-фантом в компенсированное время, когда мяч после удара Александра Соболева то ли пересек, то ли не пересек «ленточку». Раз судьи гол не засчитали, значит, вратарь действительно спас «Уфу».

ПРАВЫЙ ЗАЩИТНИК

Владислав ИГНАТЬЕВ («Локомотив»)
Полностью доминировал на своем фланге, активно подключаясь к атакам, нанеся опасный удар во втором тайме и не позволив развернуться самому креативному игроку «Рубина» Хвиче Кварацхелии.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК

Иван ОРДЕЦ («Динамо»)
Был одинаково эффективен как в верховой борьбе, так и в игре внизу. Нанес самый опасный удар бело-голубых по воротам Игоря Акинфеева - откликнувшись на навес Кирилла Панченко.

ЛЕВЫЙ ЗАЩИТНИК

Илья ГАПОНОВ («Спартак»)
Уверено заменил одного из лидеров команды Айртона, который пропускал матч с «Уфой» из-за дисквалификации.

ОПОРНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Денис ГЛУШАКОВ («Ахмат»)
В игре с «Сочи» продлил свою результативную серию до трех матчей, вовремя оказавшись на ударной позиции в чужой штрафной. Вот это будет номер, если Глушакову удастся отличиться и в четвертом туре кряду. Ждем продолжения.

ПРАВЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Дмитрий РЫБЧИНСКИЙ («Локомотив»)
Впервые начал матч РПЛ в стартовом составе - и сразу же отметился голевой передачей и заработанным пенальти (после его удара мяч попал в руку защитнику «Рубина» Карлу Старфельту). Игра в Казани - лучшая в карьере 21-летнего полузащитника. Тайное оружие Марко Николича сработало.

АТАКУЮЩИЕ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Алексей МИРАНЧУК («Локомотив»)
С приходом Николича на пост главного тренера обрел еще большую уверенность в себе, добавив к голу «Оренбургу» в прошлом туре еще два (дальний удар и пенальти) в сетку ворот «Рубина». Такими темпами Миранчук может составить конкуренцию Артему Дзюбе в споре за звание MVP сезона-2019/20.

МАЛКОМ («Зенит»)
В отличие от матча с ЦСКА, в котором бразилец оформил дубль, чаще играл не «под нападающими», а ближе к любимому правому флангу - и снова был великолепен. Сразу после перерыва забил эффектный гол, отмененный из-за офсайда у Дзюбы в начале атаки.

ЛЕВЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Эрик БИКФАЛВИ («Урал»)
В заключительном матче тура оформил дубль, добавив к точному 11-метровому блестящий победный гол с игры. Решающую атаку румын начал... с ввода мяча из аута, после чего успел оказаться в чужой штрафной и устроить там классный перепас с Юрием Бавиным. Полученная Бикфалви в самом конце красная карточка не смазала впечатления от его игры. Фигаро здесь, Фигаро там...

НАПАДАЮЩИЕ

Артем ДЗЮБА («Зенит»)
Лучший бомбардир и распасовщик чемпионата продолжил поиски своего первого посткарантинного мяча с игры, но «Крыльям» дважды забил с пенальти. При счете 2:1 мог оформить хет-трик, однако удар Дзюбы головой пришелся в штангу, после чего самарцы провели контратаку с отмененным голом Деяна Радоньича.

Александр СОБОЛЕВ («Спартак»)
Неожиданно начал матч против «Уфы» на скамейке запасных, но и за полчаса, предоставленные ему Доменико Тедеско во втором тайме, успел принести команде массу пользы. На 88-й минуте забил роскошный гол, отмененный из-за офсайда Самюэля Жиго. В компенсированное время нанес еще один разящий удар, чудом остановленный на линии ворот Беленовым.

Символическая сборная 24-го тура РПЛ:

Беленов - В. Игнатьев - Ордец - Гапонов - Глушаков - Рыбчинский - Ад. Миранчук, Малком - Бикфалви - Дзюба, Соболев

Обиды «Спартака», терзания ЦСКА и щучье веление «Краснодара». Чем запомнится 24-й тур РПЛ

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