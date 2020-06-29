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«Реал» оторвался от «Барселоны», Гинер простил Гончаренко, Талалаев будет спасать «Крылья»
29 июня 08:12
автор: Дмитрий Кузнецов

«Реал» оторвался от «Барселоны», Гинер простил Гончаренко, Талалаев будет спасать «Крылья»

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера.

ЗИДАН УВЕРЕН, ЧТО ЧЕМПИОН ОПРЕДЕЛИТСЯ В ПОСЛЕДНЕМ ТУРЕ

Мадридский «Реал» победил в гостях «Эспальол» - 1:0 и оторвался на два очка от «Барселоны», занимая первое место в чемпионате Испании. Единственный мяч во встрече забил Каземиро в конце первого тайма после паса пяткой Карима Бензема. Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после матча отметил автора голевой передачи. «Не удивляюсь тому, что делает на поле Карим. Он изобретательный игрок, а его пас пяткой был прекрасен, и этот момент может стать одним из лучших в сезоне», – заметил Зидан. При этом наставник «сливочных» уверен, что судьба чемпионского титула решится в последнем туре.

Напомним, что днем ранее главный конкурент мадридцев сыграл вничью 2:2 с «Сельтой», а один из голов в матче забил нападающий Федор Смолов. Marca сообщает, что тренер «Сельты» Оскар Гарсия очень доволен нашим легионером и хочет оставить его в команде, выкупив за адекватную цену у «Локомотива». Отмечается, что Смолов хоть и не блещет результативной игрой, но очень полезен в созидательных действиях. Его игру даже сравнивают с ролью центрового в баскетболе.

ГИНЕР НЕ ЗАХОТЕЛ РАССТАВАТЬСЯ С ГОНЧАРЕНКО

Виктор Гончаренко вернулся к работе с ЦСКА спустя неделю, которую он провел сначала в бегах в Белоруссии, бросив свою армию футболистов после разгрома «Зенитом», а затем в ожидании решения руководства клуба по своей судьбе. Армейский босс Евгений Гинер был милостив к тренеру, не первый раз написавшему заявление об отставке и допустившего эмоциональный срыв. Хотя немногие в этой ситуации стали бы церемониться со своим наставником, тем более на фоне невразумительной игры команды: в двух матчах после рестарта красно-синие набрали всего одно очко и не забили ни одного гола. Вдобавок получили еще два удаления. С «Зенитом» красную карточку заработал Вадим Карпов, а с «Динамо» Яка Бийол, хотя игрой с бело-голубыми и руководил вынуждено у красно-синих Сергей Овчинников.

Словенец теперь пропустит игру следующего тура со «Спартаком», что для ЦСКА очень неприятно. У команды и так короткая скамейка, а после травм Алана Дзагоева и Ильзата Ахметова не набирается футболистов хорошего уровня, чтобы сделать пять замен. Такое положение, напомним, было введено УЕФА для доигровки сезона в национальных чемпионатах, чтобы игроки после долгой паузы не подвергались повышенному травматизму в виду разной степени готовности.

Возвращение Гончаренко поддержали далеко не все известные в прошлом армейские игроки, ветераны и болельщики, полагая, что ничего хорошего из этого не выйдет. Тренер собственноручно нанес серьезный удар по своему авторитету в команде, а ее игра, особенно в атаке, выглядит беспросветно. Последняя победа в чемпионате датируется ноябрем 2019-го. Перемены клубу просто жизненно необходимо.

Так или иначе, но 43-летний специалист брошен под танки. К дерби со «Спартаком», пожалуй, впервые за многие годы ЦСКА подходит в роли слабейшего. Слишком много проблем у красно-синих. Но с другой стороны, это отличная возможность для Гончаренко реабилитироваться. Победа над извечным соперником способна сгладить многие острые углы. Вот только три последних матча красно-белым армейцы проиграли. Если уступит четвертый раз подряд, не сомневаюсь, что фанаты начнут протестные акции против тренера.

Матч 25-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком» обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым. Помогать ему будут Алексей Лунев и Арам Петросян. За систему VAR предстоит отвечать Сергею Карасеву. Встреча состоится во вторник на «ВЭБ Арене» и начнется в 20:30 по московскому времени.

БОЖОВИЧУ ЗАПЛАТЯТ 12 МЛН РУБЛЕЙ НЕУСТОЙКИ

А вот Миодраг Божович в отличие от своего белорусского коллеги не смог сохранить тренерскую должность. Вчера руководство «Крыльев Советов» указало ему на дверь. Увольнение с одной стороны выглядит логичным, учитывая, что самарская команда опустилась на самое дно турнирной таблицы. С тренером попрощались через день после гостевого поражения в Санкт-Петербурге, где «Крылья» уступили при неоднозначном судействе, которое по традиции уже благоволит «Зениту». Да еще имели шансы выиграть.

Клуб из Самары не выглядел в игре с лидером безнадежным аутсайдером. Но, очевидно, решение по Божовичу принималось сразу после домашнего поражения от «Ахмата» в предыдущем туре, ведь грозненцы до этого занимали 16 место в чемпионате. Черногорскому специалисту просто дали сыграть выездной матч в Питере, чтобы не бросать под «Зенит» его сменщика, которым вчера был назначен Андрей Талалаев.

Любопытно, что ждало бы Божовича, если бы «Крылья» зацепили ничью с «Зенитом». Но об этом теперь можно только гадать. Как и о том, способен ли новый наставник команды вытащить ее с самого дна. Календарь ближайших игр у самарцев трудный. В следующем туре их ждет выездной матч с «Локомотивом», затем дома они примут «Ростов», а потом отправятся в Тулу. Шансов серьезно разжиться очками в этих встречах немного. Но сейчас такой чемпионат, что помощь может свалиться с неба. Достаточно кому-то из соперников заболеть всей командой. Не дай Бог, конечно же.

Что же касается Талалаева, то его приход не всем оказался по душе. Наставник «Зенита-2» Владислав Радимов, подверг коллегу резкой критике за его предыдущие дела. «Есть такие, как Талалаев, бросивший в тяжелый момент «Химки». А есть такие, как Сергей Юран, вытащивший «Химки» после этого беглеца, получивший путевку в РПЛ и полуфинал Кубка России. А теперь разговоры про Талалаева и «Крылья Советов». Ну понятно же, что он кинет и их! Предавший раз, обязательно предаст еще», — написал Радимов в твиттере.

Нашлись, конечно же, и те, кто в Талалаева верит. Посмотрим, что из этого получится. Задача перед ним стоит крайне сложная, учитывая непростой календарь «Крыльев Советов».

По данным СМИ, в случае сохранения прописки в РПЛ Талалаев получит на руки двухлетний контракт. А Божовичу заплатят неустойку в размере 12 млн рублей.

ФЕДУН ВЫДЕЛИЛ ДЕВЯТЬ МИЛЛИОНОВ НА ПАМЯТНИК ЧЕРЕНКОВУ

Вчера на могиле знаменитого спартаковца Федора Черенкова на Троекуровском кладбище открыли памятник. Легендарный полузащитник красно-белых ушел из жизни 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет. На его счету 514 матчей и три титула чемпиона СССР.

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун выделил на изготовление и установку монумента 9 миллионов рублей. А мероприятие, посвященное памяти Черенкова, посетило порядка 300 болельщиков красно-белых.

Бывший спартаковец и партнер Федора, а ныне главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился своими воспоминаниями о великолепном мастере. «В конце 80-х мы не только играли вместе с Черенковым за «Спартак», но и жили в одном подъезде. Он - на шестом этаже, а я - на десятом. Иногда ездили вместе на тренировки. Это был гениальный футболист. У Черенкова был хлесткий, хитрый удар. Федор одним касанием мог игру вскрыть. Сейчас от футболистов требуются другие кондиции. Но с его «компьютером», думаю, он и в современной игре смотрелся бы отлично».

КУБОК СТЭНЛИ ЗАВЕРШИТСЯ ДО 5 ОКТЯБРЯ

Известный инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что НХЛ намеревается завершить розыгрыш Кубка Стэнли до 5 октября. На этот день назначат седьмой матч финальной серии. При этом лига планирует проводить по три игры в день. Они будут начинаться в 23:00, 2:00 и 5:00 (мск).

Напомним, что в момент остановки сезона НХЛ приняла ряд решений по доигровке сезона-2019/20. Регулярный чемпионат завершили досрочно. За Кубок Стэнли сразятся 24 клуба, которые были определены по наибольшему проценту побед. В плей-офф, таким образом, не попали «Оттава», «Детройт», «Баффало», «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес», «Сан-Хосе» и «Анахайм».

Фридман также прокомментировал возможность участия в плей-офф-2020 российских легионеров, которые подписали контракты с клубами НХЛ на следующий сезон. По его информации, НХЛ пока настаивает на том, чтобы эти хоккеисты не были допущены к доигровке сезона. Однако вопрос окончательно не решен. Речь идет о бывших игроках ЦСКА Кирилле Капризове («Миннесота»), Илье Сорокине («Айлендерс») и Александре Романове («Монреаль»).

источник: «Советский спорт»
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