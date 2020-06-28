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Станислав Черчесов: Черенков со своим «компьютером» и в современном футболе смотрелся бы отлично
28 июня 20:52

Станислав Черчесов: Черенков со своим «компьютером» и в современном футболе смотрелся бы отлично

Главный тренер сборной России стал гостем программы «После футбола» на телеканале «Матч ТВ».

Приводим высказывания Черчесова по некоторым темам.

О РЕШЕНИИ ВОЗОБНОВИТЬ ЧЕМПИОНАТ РПЛ
- Несмотря на проблемы, с которыми столкнулись некоторые клубы, решение абсолютно верное. Этот чемпионат надо было доиграть, что мы сейчас и видим. Но участники должны понимать всю меру ответственности за возможные нарушения требований медицинского протокола. Это не значит, что всем обязательно закрываться на базах, как это сделал «Локомотив». Просто нельзя сейчас пренебрегать никакими мелочами. Если же кто-то где-то что-то недоглядел, будьте добры отвечать. К примеру, в Австрии с клуба ЛАСК сняли шесть очков за несоблюдение социальной дистанции во время тренировок. Да, такое сейчас время. Все в равных условиях. И в следующем сезоне будет то же самое. Ограничения не скоро снимут.

ОБ ИГРЕ БРАТЬЕВ МИРАНЧУКОВ ЗА «ЛОКОМОТИВ»
- Алексей провел два очень качественных матча. Антон в Казани вышел на замену, он только восстановился после травмы. Я всегда говорил, что жду, когда они начнут вести себя на поле по-хозяйски. Время подходит, они взрослеют, развиваются как футболисты. Для сборной очень важно, чтобы они продолжали прогрессировать. И все предпосылки есть. Кстати, с Антоном я накануне тура общался. Иногда не хочется лишний раз отвлекать, но тут надо было его поддержать.

О ПЕРВОМ НОМЕРЕ СБОРНОЙ
- На сегодняшний день лучший вратарь чемпионата после Игоря Акинфеева, который карьеру в сборной завершил, - это Гилерме. Но это не значит, что завтра ситуация не может измениться. Мы следим за всеми потенциальными кандидатами. Не беспокойтесь, никого не пропустим. Рады, что Андрей Лунев окончательно вернулся в основу «Зениту». Александру Максименко немного не хватает борьбы за высокие места. Все-таки, если ты вратарь «Спартака», то и амбиции у тебя должны быть соответствующие.

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О КРИЗИСЕ ЧАЛОВА В ЦСКА
- Дайте уже Федору Чалову успокоиться. Он способный парень, но журналисты все время его куда-то подталкивают, предъявляют завышенные требования. С «Динамо» он сыграл полезно. Да, от нападающего ждут голов. Но они придут, час икс настанет. Чалов начнет забивать, просто всему свое время. Не надо никуда торопиться.

ОБ ЭПИЗОДЕ С СЕЙВОМ БЕЛЕНОВА ПОСЛЕ УДАРА СОБОЛЕВА
- Если мяч на земле, вратарь видит. Если в воздухе – все уже не так просто. Но в той ситуации, когда Александр Беленов парировал удар Александра Соболева, голкипер «Уфы» все контролировал. Момент сложный, но он справился. А далее VAR подтвердил, что взятия ворот не было. Хотим мы или нет, человеческий фактор все равно останется. Но видеоповторы – огромное подспорье. Просто надо процесс ускорить, чтобы не возникало пятиминутных простоев.

О ЧЕРЕНКОВЕ, ПАМЯТНИК КОТОРОМУ ОТКРЫЛИ НА ТРОЕКУРОВСКОМ КЛАДБИЩЕ
- В конце 1980-х мы не только играли вместе с Федором Черенковым за «Спартак», но и жили в одном подъезде. Он - на шестом этаже, а я - на десятом. Иногда ездили вместе на тренировки. Это был гениальный футболист. Мяч после его ударов поймать было практически невозможно. У Черенкова был хлесткий, хитрый удар. Федор одним касанием мог игру вскрыть. Сейчас от футболистов требуются другие кондиции. Но с его «компьютером», думаю, он и в современной игре смотрелся бы отлично.

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