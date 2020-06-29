Момент истины для Гончаренко. Судьба тренера ЦСКА во многом зависит от исхода дерби

А Константин Бесков в июне 1984-го вообще не поехал в Киев на матч с самым принципиальным для красно-белых в ту эпоху соперником. Участники событий рассказывают, как спартаковский автобус прибыл на Киевский вокзал, команда загрузилась в поезд, а ее старший тренер – в такси со словами «Нечего мне там делать» и вернулся домой.

За пару недель до этого «Спартак» в Лужниках был раздавлен ростовским СКА 1:6. Все шесть мячей пропустил Ринат Дасаев, заявив, что ни в одном из них не виноват. Три блеклые ничьи в московских дерби с ЦСКА, «Динамо» и «Торпедо» не добавили оптимизма, хотя команда шла на втором месте.

В Киеве «Спартак» без Бескова разгромил хозяев 3:0, второй мяч забил вернувшийся на поле после известного кризиса со здоровьем Федор Черенков (он, кстати, и автор единственного гола в ворота СКА). Ему в воскресенье открыли памятник на Троекуровском кладбище.

Сейчас подобный демарш тренера обсасывали бы до конца сезона, а тогда все воспринималось весьма спокойно. Через четыре дня в Ленинграде «Спартак» обыграл 2:0 будущего чемпиона «Зенит» и возглавил турнирную таблицу. А спустя три недели добил киевлян в Москве 3:1. Команда Валерия Лобановского так и не оправилась от такого удара и финишировала на десятом (!) месте.

Гончаренко после разгрома ЦСКА «Зенитом» 0:4 выбыл из игры, сославшись на плохое самочувствие. Скажите, версия неправдоподобная? Я возражу. Тот же Лобановский после поражения его «Динамо» в Киеве от «Спартака» 1:2 в мае 1988 перенес инфаркт. Еще бы, ведь в межсезонье его команда похитила под предлогом службы в армии лидеров «Днепра» Олега Протасова и Геннадия Литовченко и на глазах 100 тысяч зрителей оконфузилась в матче со своим главным соперником. Не выпуская весь первый тайм москвичей из их штрафной, а во втором получив нелепый гол и сломавшись психологически.