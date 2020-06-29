Момент истины для Гончаренко. Судьба тренера ЦСКА во многом зависит от исхода дерби

А Константин Бесков в июне 1984-го вообще не поехал в Киев на матч с самым принципиальным для красно-белых в ту эпоху соперником. Участники событий рассказывают, как спартаковский автобус прибыл на Киевский вокзал, команда загрузилась в поезд, а ее старший тренер – в такси со словами «Нечего мне там делать» и вернулся домой.
За пару недель до этого «Спартак» в Лужниках был раздавлен ростовским СКА 1:6. Все шесть мячей пропустил Ринат Дасаев, заявив, что ни в одном из них не виноват. Три блеклые ничьи в московских дерби с ЦСКА, «Динамо» и «Торпедо» не добавили оптимизма, хотя команда шла на втором месте.
В Киеве «Спартак» без Бескова разгромил хозяев 3:0, второй мяч забил вернувшийся на поле после известного кризиса со здоровьем Федор Черенков (он, кстати, и автор единственного гола в ворота СКА). Ему в воскресенье открыли памятник на Троекуровском кладбище.
Сейчас подобный демарш тренера обсасывали бы до конца сезона, а тогда все воспринималось весьма спокойно. Через четыре дня в Ленинграде «Спартак» обыграл 2:0 будущего чемпиона «Зенит» и возглавил турнирную таблицу. А спустя три недели добил киевлян в Москве 3:1. Команда Валерия Лобановского так и не оправилась от такого удара и финишировала на десятом (!) месте.
Гончаренко после разгрома ЦСКА «Зенитом» 0:4 выбыл из игры, сославшись на плохое самочувствие. Скажите, версия неправдоподобная? Я возражу. Тот же Лобановский после поражения его «Динамо» в Киеве от «Спартака» 1:2 в мае 1988 перенес инфаркт. Еще бы, ведь в межсезонье его команда похитила под предлогом службы в армии лидеров «Днепра» Олега Протасова и Геннадия Литовченко и на глазах 100 тысяч зрителей оконфузилась в матче со своим главным соперником. Не выпуская весь первый тайм москвичей из их штрафной, а во втором получив нелепый гол и сломавшись психологически.
Без Гончаренко ЦСКА сыграл далеко не так, как тот «Спартак» в Киеве. Трудно припомнить столь беззубой атаки армейцев. В Петровском парке они не порадовали голевыми моментами. Но и не пропустили. Понятно, что с такой камышовой тактикой со «Спартаком» шансов нет.
Возможно, поэтому и вернули Гончаренко.
Что же касается напряженных отношений тренера с игроками, то это нормальное явление. Тема дипломной работы главного тренера «Динамо» Кирилла Новикова в ВШТ – «Конфликты в команде и их разрешение». Мэтр Анатолий Тарасов вообще считал и не стеснялся признаться, что если конфликта нет, то надо его создать. А Виктор Тихонов полагал, что тренер не должен нравиться игрокам. Бесков не нравился, его в команде называли «Барин». Однако это не помешало его «Спартаку» дважды добраться до чемпионства и еще шесть раз – до медалей. Кстати, в упомянутом 1984-м «Спартак» завоевал серебро.
Никола Влашич в матче с «Динамо» (0:0). Фото ПФК ЦСКА
Коллега Кузнецов написал, что Гончаренко новый ЦСКА так и не создал. Почему же? Мы видели молодую команду, дважды сокрушившую «Реал» в Лиге чемпионов. Однако молодежи для роста-прогресса остро требуется конкуренция. А ее не было. А было победное похмелье или головокружение от успехов. Да и соперники раскусили команду Гончаренко.
Тренеру не позавидуешь. Ему в очередной раз приходится варить кашу из топора. Все чуть ли не хором утверждают, что его подопечные не прогрессируют. С этим можно поспорить. К капитану молодежной сборной Ивану Облякову это не относится. Да и к Игорю Дивееву по гамбургскому счету тоже, пусть его игра и небезгрешна.
Федор Чалов – да, как и Ильзат Ахметов, видящий себя в футболе, а не наоборот. Но вот ведь парадокс: потеряв место в стартовом составе ЦСКА, он получил приглашение в сборную и даже вышел на поле.
Никола Влашич предпочитает решать вопросы в одиночку, усилия Марио Фернандеса на правом фланге выхлопа не дают. Его кружева венчают передачи-прострелы в штрафную на условного Соболева, который в… «Спартаке», а ведь мог усилить ЦСКА.
После ничьей с «Динамо» Влашич обещал умереть за победу в дерби с красно-белыми. Это тот матч, за победу в котором болельщики простят команде и ее вернувшемся к штурвалу тренеру все прежние неудачи. Да и руководство клуба тоже. Думается, игроки это понимают.