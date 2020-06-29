ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Момент истины для Гончаренко. Судьба тренера ЦСКА во многом зависит от исхода дерби
29 июня 17:30
автор: Владислав Домрачев
автор фото: Фото ПФК ЦСКА

Момент истины для Гончаренко. Судьба тренера ЦСКА во многом зависит от исхода дерби

Возвращение Виктора Гончаренко после дерби с «Динамо» оценивается полярно. Обозреватель «Советского спорта» попытался провести исторические параллели.

А Константин Бесков в июне 1984-го вообще не поехал в Киев на матч с самым принципиальным для красно-белых в ту эпоху соперником. Участники событий рассказывают, как спартаковский автобус прибыл на Киевский вокзал, команда загрузилась в поезд, а ее старший тренер – в такси со словами «Нечего мне там делать» и вернулся домой.

За пару недель до этого «Спартак» в Лужниках был раздавлен ростовским СКА 1:6. Все шесть мячей пропустил Ринат Дасаев, заявив, что ни в одном из них не виноват. Три блеклые ничьи в московских дерби с ЦСКА, «Динамо» и «Торпедо» не добавили оптимизма, хотя команда шла на втором месте.

В Киеве «Спартак» без Бескова разгромил хозяев 3:0, второй мяч забил вернувшийся на поле после известного кризиса со здоровьем Федор Черенков (он, кстати, и автор единственного гола в ворота СКА). Ему в воскресенье открыли памятник на Троекуровском кладбище.

Сейчас подобный демарш тренера обсасывали бы до конца сезона, а тогда все воспринималось весьма спокойно. Через четыре дня в Ленинграде «Спартак» обыграл 2:0 будущего чемпиона «Зенит» и возглавил турнирную таблицу. А спустя три недели добил киевлян в Москве 3:1. Команда Валерия Лобановского так и не оправилась от такого удара и финишировала на десятом (!) месте.

Гончаренко после разгрома ЦСКА «Зенитом» 0:4 выбыл из игры, сославшись на плохое самочувствие. Скажите, версия неправдоподобная? Я возражу. Тот же Лобановский после поражения его «Динамо» в Киеве от «Спартака» 1:2 в мае 1988 перенес инфаркт. Еще бы, ведь в межсезонье его команда похитила под предлогом службы в армии лидеров «Днепра» Олега Протасова и Геннадия Литовченко и на глазах 100 тысяч зрителей оконфузилась в матче со своим главным соперником. Не выпуская весь первый тайм москвичей из их штрафной, а во втором получив нелепый гол и сломавшись психологически.

Без Гончаренко ЦСКА сыграл далеко не так, как тот «Спартак» в Киеве. Трудно припомнить столь беззубой атаки армейцев. В Петровском парке они не порадовали голевыми моментами. Но и не пропустили. Понятно, что с такой камышовой тактикой со «Спартаком» шансов нет.

Возможно, поэтому и вернули Гончаренко.

Что же касается напряженных отношений тренера с игроками, то это нормальное явление. Тема дипломной работы главного тренера «Динамо» Кирилла Новикова в ВШТ – «Конфликты в команде и их разрешение». Мэтр Анатолий Тарасов вообще считал и не стеснялся признаться, что если конфликта нет, то надо его создать. А Виктор Тихонов полагал, что тренер не должен нравиться игрокам. Бесков не нравился, его в команде называли «Барин». Однако это не помешало его «Спартаку» дважды добраться до чемпионства и еще шесть раз – до медалей. Кстати, в упомянутом 1984-м «Спартак» завоевал серебро.

Никола Влашич в матче с «Динамо» (0:0). Фото ПФК ЦСКА

Коллега Кузнецов написал, что Гончаренко новый ЦСКА так и не создал. Почему же? Мы видели молодую команду, дважды сокрушившую «Реал» в Лиге чемпионов. Однако молодежи для роста-прогресса остро требуется конкуренция. А ее не было. А было победное похмелье или головокружение от успехов. Да и соперники раскусили команду Гончаренко.

Тренеру не позавидуешь. Ему в очередной раз приходится варить кашу из топора. Все чуть ли не хором утверждают, что его подопечные не прогрессируют. С этим можно поспорить. К капитану молодежной сборной Ивану Облякову это не относится. Да и к Игорю Дивееву по гамбургскому счету тоже, пусть его игра и небезгрешна.

Федор Чалов – да, как и Ильзат Ахметов, видящий себя в футболе, а не наоборот. Но вот ведь парадокс: потеряв место в стартовом составе ЦСКА, он получил приглашение в сборную и даже вышел на поле.

Никола Влашич предпочитает решать вопросы в одиночку, усилия Марио Фернандеса на правом фланге выхлопа не дают. Его кружева венчают передачи-прострелы в штрафную на условного Соболева, который в… «Спартаке», а ведь мог усилить ЦСКА.

После ничьей с «Динамо» Влашич обещал умереть за победу в дерби с красно-белыми. Это тот матч, за победу в котором болельщики простят команде и ее вернувшемся к штурвалу тренеру все прежние неудачи. Да и руководство клуба тоже. Думается, игроки это понимают.

источник:
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Ефремов подробно объяснил свою политическую позициюОхотник на грандов! Смолов забил «Барселоне»Кроссовер CHERYEXEED TXL получил новую платформуРумынка, о которой мечтает весь мирМОК аннулировал результаты хоккейной сборной РФ на ОлимпиадеБелокурая красотка покорила фанатов фото в бикини
Момент истины для Гончаренко. Судьба тренера ЦСКА во многом зависит от исхода дерби
Момент истины для Гончаренко. Судьба тренера ЦСКА во многом зависит от исхода дерби
Возвращение Виктора Гончаренко после дерби с «Динамо» оценивается полярно. Обозреватель «Советского спорта» попытался провести исторические параллели.
29.06.2020 17:30
Футбол
автор: Владислав Домрачев
«Полная чушь». Сафонов – об инициативе Минспорта забирать у молодых игроков часть доходов за рубежом
«Полная чушь». Сафонов – об инициативе Минспорта забирать у молодых игроков часть доходов за рубежом
Бывший агент Артема Дзюбы Алексей Сафонов прокомментировал «Советскому спорту» законопроект, который предусматривает взимание с российских спортсменов не старше 23 лет компенсации в пользу подготовивших их школ при подписании контрактов с иностранными клубами.
29.06.2020 16:00
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Рокировка «Артур – Пьянич», королевская пятка и сотня «Баварии». Обзор еврофутбола
Рокировка «Артур – Пьянич», королевская пятка и сотня «Баварии». Обзор еврофутбола
«Советский спорт» подводит итоги выходных в европейских топ-чемпионатах.
29.06.2020 11:00
Футбол
автор: Иван Сергеев
«Реал» оторвался от «Барселоны», Гинер простил Гончаренко, Талалаев будет спасать «Крылья»
«Реал» оторвался от «Барселоны», Гинер простил Гончаренко, Талалаев будет спасать «Крылья»
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
29.06.2020 08:00
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
Станислав Черчесов: Черенков со своим «компьютером» и в современном футболе смотрелся бы отлично
Станислав Черчесов: Черенков со своим «компьютером» и в современном футболе смотрелся бы отлично
Главный тренер сборной России стал гостем программы «После футбола» на телеканале «Матч ТВ».
28.06.2020 20:52
Футбол
Божовича погубили агенты, а Мамаев хорошо натренировался в тюрьме. Итоги 24-го тура с Ловчевым
Божовича погубили агенты, а Мамаев хорошо натренировался в тюрьме. Итоги 24-го тура с Ловчевым
Постоянный автор «Советского спорта», известный в прошлом футболист «Спартака» и сборной Евгений Ловчев – о главных событиях очередного тура премьер-лиги.
28.06.2020 19:49
Футбол
автор: Евгений Ловчев
Автор сейва-фантома, тайное оружие Николича и румынский Фигаро. Символическая сборная 24-го тура РПЛ
Автор сейва-фантома, тайное оружие Николича и румынский Фигаро. Символическая сборная 24-го тура РПЛ
«Советский спорт» представляет 11 лучших футболистов очередного тура российской премьер-лиги.
28.06.2020 18:40
Футбол
автор: Иван Сергеев
Видео всех голов 24-го тура РПЛ
Видео всех голов 24-го тура РПЛ
«Советский спорт» собрал в одном месте все голы очередного тура премьер-лиги.
28.06.2020 18:37
Футбол
автор: Антон Липкин
«Талалаев может спасти «Крылья» от вылета, Гончаренко не сбежит второй раз из ЦСКА». Мнение Гаджиева
«Талалаев может спасти «Крылья» от вылета, Гончаренко не сбежит второй раз из ЦСКА». Мнение Гаджиева
Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев прокомментировал «Советскому спорту» последние события в футбольных клубах РПЛ.
28.06.2020 14:45
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Гончаренко повторил «финт» Аленичева, Божович «улучшает» свой же рекорд по увольнениям
Гончаренко повторил «финт» Аленичева, Божович «улучшает» свой же рекорд по увольнениям
В тренерском цеху российской футбольной премьер-лиги происходят и грядут изменения.
28.06.2020 13:50
Футбол
автор: Иван Сергеев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика