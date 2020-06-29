Как ЦСКА победить «Спартак», который все называют фаворитом дерби. Рецепт из трех частей

Вряд ли добавил футболистам ЦСКА настроения и демарш их главного тренера, который после домашнего поражения от «Зенита» (0:4) подал в отставку, удрал в родную Белоруссию, а спустя неделю, поостыв, вернулся к исполнению обязанностей. Атмосфера внутри команды явно нарушилась. Зато у «Спартака» – идиллия. Игроки окончательно освоили футбол Доменико Тедеско и получают от процесса удовольствие. Да, в выходные немного не повезло дома с «Уфой» (0:0). Но эта осечка лишь добавит красно-белым хорошей злости перед дерби.

В общем, для хозяев «ВЭБ Арены» 30 июня наступает час икс. Необходимо как минимум не проиграть, при том, что вкуса победы ЦСКА не знает с конца ноября, когда в Москве были повержены «Крылья Советов» (1:0). После этого в РПЛ у красно-синих четыре ничьи и три поражения при разности забитых и пропущенных мячей 4:10. А запасной лазейки в Европу не осталось, так как в мартовском четвертьфинале Кубка России армейцы уступили своему ближайшему сопернику – «Спартаку» (2:3), пропустив решающий гол в большинстве в овертайме.

Немного – о турнирной диспозиции. Спартаковцы отстают от армейцев на пять очков, занимая шестое место. Совсем рядом «Динамо», с которыми красно-синие встречались в предыдущем туре (0:0). По потерянным очкам бело-голубые (имеющие в запасе перенесенную на июль игру с «Краснодаром») могут догнать команду Гончаренко, если та потерпит во вторник поражение. Оно поставит под вопрос попадание ЦСКА в Лигу Европы-2020/21. А ведь еще весной этот вопрос казался решенным. Армейцы настраивались на борьбу за прямую путевку в Лигу чемпионов…

ПРЕССИНГ – САМОУБИЙСТВО ДЛЯ АРМЕЙЦЕВ

Один из недостатков Гончаренко – нежелание (или неумение?) наступить на горло собственной песне. Даже против «Зенита» армейцы применяли любимый высокий прессинг, выдвигая линию обороны слишком далеко вперед. Риск сея не оправдал с первых же минут. Питерцы вместо розыгрыша у своих ворот первой-второй передачей забрасывали мяч в переднюю линию за спины защитникам ЦСКА, а Артем Дзюба делал скидку на кого-то из «бегунков» – Сердара Азмуна или Малкома.

Если Гончаренко решит опробовать такую же модель на «Спартаке», то Тедеско с удовольствием повторит зенитовский прием. Свои самые опасные атаки красно-белые проводят ровно таким же образом. Даже против эшелонированной обороны «Уфы» спартаковцам в концовке удавалось находить возможности для длинного заброса. Роль Дзюбы готов исполнить Александр Соболев, а Азмуна и Малкома – Джордан Ларссон и Зелимхан Бакаев.

Показательно, что эта тройка (Соболев, Ларссон, Бакаев) сделала все три гола в упомянутой выше кубковой встрече с ЦСКА. Бакаев тогда протащил мяч сам и пальнул в дальний угол, Эсекиэль Понсе забил из центра штрафной после силового дриблинга Соболева, а Ларссон в компенсированное время получил от Александа Максименко заброс за спину Игорю Дивееву и расстрелял Игоря Акинфеева.

Чтобы не попасться в ту же ловушку, Гончаренко обязан отказаться от высокого прессинга. Это первое условие победы над «Спартаком».

ОБЛЯКОВА – НАЛЕВО, КУЧАЕВА – В ЦЕНТР

Другой важной задачей для ЦСКА станет верный выбор трех центральных защитников. Сила нападения «Спартака»-2020 – в разнообразии форвардов. Соболев (6,7 выигранных верховых единоборств за матч после зимней паузы – лучший показатель в РПЛ) великолепен на втором этаже, Ларссон быстр и техничен, Понсе блестяще освобождается от опеки в непосредственной близости от ворот (2,5 удара за матч из пределов штрафной – четвертое место среди форвардов после Дзюбы, Элдора Шомуродова и Джордже Деспотовича).

Для соперников это головная боль. Выставишь быстрых защитников – проиграешь верх, предпочтешь габариты – уступишь в скорости. Поэтому Гончаренко нужны самые крепкие, но вместе с тем координированные игроки задней линии. И скорость будет не так важна, если ЦСКА откажется от высокой линии обороны и отдаст «Спартаку» мяч. Тогда оппонентов можно будет встречать в районе штрафной, «развернув» их спиной к Акинфееву.

В воздухе лучше у всех у ЦСКА действует Виктор Васин (6,7 против 2,4 – соотношение выигранных и проигранных единоборств). Однако он катастрофически неповоротлив, слаб в отборе (1,1 за матч – 11-й показатель в команде) и очень плохо оснащен технически. Способные сыграть крайних центральных защитников Георгий Щенников и Кирилл Набабкин, напротив, неуверенно чувствую себя на втором этаже. А Седрика Гогуа можно не брать в расчет (Гончаренко в ивуарийца не верит). Так что остаются Дивеев, Вадим Карпов, Хердур Магнуссон (исландец важен для выхода из обороны в атаку).

Беда в том, что молодые армейцы тоже нередко ошибаются и нуждаются в подстраховке, особенно когда Марио Фернандес не успевает вернуться назад. Значит, необходим еще один помощник. Это должен быть или левый латераль, отказывающийся от активных действий впереди (скорее всего, Щенников), или глубокий опорник. Поскольку правый полуфланг – слабое звено в обороне «Спартака», логично давить именно на эту зону.

Наше предложение Гончаренко – отправить на этот край Ивана Облякова, а в опорную зону опустить хорошо действующего без мяча Константина Кучаева. Тот редко играл опорника (пять матчей, последний из которых датируется 2017 годом), но вариантов-то особо нет: Ильзат Ахметов травмирован, Яка Бийол пропустит матч из-за дисквалификации, а Кристиян Бистрович не любит отрабатывать сзади.

А отрабатывать придется – против одного из лучших дриблеров премьер-лиги Бакаева (2,3 обводки за игру). Кучаев – лучший в ЦСКА по количеству отборов (1,9 за матч). У Константина неплохая стартовая скорость. Значит, проиграв эпизод, он, в отличие от Бистровича, способен настигнуть соперника и взять реванш.

ДАВИТЬ В ЗОНУ МЕЖДУ РАССКАЗОВЫМ И МАСЛОВЫМ

Еще одно важное наблюдение: самые уязвимые позиции в обороне «Спартака» расположены ассиметрично. Первая – это зона между правым крайним защитником Николаем Рассказовым и правым центральным защитником Павлом Масловым (тут может сыграть и Илья Гапонов, но в предыдущих трех турах выходил именно Маслов). Молодые спартаковцы ошибаются позиционно, периодически проигрывают силовую борьбу и позволяют проходить себя один в один. Значит, ЦСКА нужно создавать здесь численное большинство. Обляков при смещениях Николы Влашича и Федора Чалова в состоянии это сделать.

Перспективный маневр – если Чалов сыграет роль «ложной девятки», регулярно уходя налево, а позицию центрфорварда будет заполнять из глубины динамичный Арнор Сигурдссон. Исландцу не хватает стабильности в завершении, но он способен своими набегами спутать соперникам карты, тем более, что в опорной зоне «Спартака» не будет дисквалифицированного Алекса Крала, а Наиль Умяров и Роман Зобнин, готовые закрыть эту брешь, частенько занимают неверные позиции.

Отсутствие Крала, кстати, развяжет руки Влашичу. Хорвату придется отработать за двоих – то смещаясь налево, то располагаясь напротив створа ворот. Но если ему хватит сил (все-таки отбегал в субботу 90 минут), самый мастеровитый армеец наверняка получит пару-тройку хороших возможностей для своего убойного удара.

На правом же краю нас ждет бразильская дуэль: Фернандес против Айртона. Оба умеют и любят подключиться в атаку, но регулярно опаздывают в свою зону ответственности. Пространство за спиной спартаковца выглядит уязвимым. И тут Гончаренко надо придумать что-то более хитрое, чем банальные диагонали от Магнуссона. Во-первых, их давно изучила вся Россия, во-вторых, пока мяч долетит, Айртон с его скоростью успеет вернуться 10 раз.

Но для того главного тренера ЦСКА и возвращали на пост, чтобы он решал такие головоломки.

В материале использовались статистические данные Whoscored