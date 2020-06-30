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Любовь и ярость. Как ЦСКА встанет на цыпочки. Колонка Кушанашвили
30 июня 08:38
автор: Отар Кушанашвили

Любовь и ярость. Как ЦСКА встанет на цыпочки. Колонка Кушанашвили

Наш обозреватель зажигает в предверии сегодняшнего дерби.

Вежливо говоря, сегодняшний матч ЦСКА-СПАРТАК важнее любого матча «Зенита», судьбы Божовича, новостей из Китая, сломанного носа Собчак, сериала «Утреннее шоу» и даже факта, что теперь почти во всех командах мои грузинчики выпекают самые вкусные блинчики.

Обе эти команды живут в своем, по-иному идущему времени.

Но главное дело в том, что мой ЦСКА завтра должен «встать на цыпочки и превзойти свой природный рост» (Набоков).

В первую голову это касается Гончаренко.

Трусы везде одного племени, но ведь Гончаренко - я хочу в это верить - не Кононов, он не имеет морального права быть источником непроглядной тоски, он возглавляет МОЙ клуб, это как если б я, гордящийся своей чадолюбивостью, бросил бы своих детей, а ведь ему за его «детишек» еще и платят.

Гончаренко должен быть как Мышлаевский из «Белой гвардии» с его хрестоматийной репликой «Достигается упражнением».

Но ведь упражняться надо было раньше, завтра надо разозлиться самому и разозлить пацанов, а для этого довольно посмотреть мою программу «КАКОВО?!» или последние двадцать минут «Однажды в... Голливуде», где небо становится другого цвета, когда за дело берутся доподлинные пацаны, дотоле считавшиеся записными аутсайдерами.

Мир лишен безупречной простоты классического силлогизма. Нашивка не делает тебя тренером или футболистом, делают - выучка и характер.

У меня никаких сомнений, что завтра, когда этерии схлестнутся, даже небо сделается другого цвета.

Будет много ударов под дых, все остальное - силлогистика, перепалка Шнура с Пригожиным с их имитацией драчки, которой впечатляются только прачки.

Мне нужен смертный бой, где всякий, кто не отдаст всего себя, добровольно заявит: «Боже, я отправлюсь в ад!».

Надо забыть про свой мерцающий вокал: тренер - не тренер, болею - не болею.

Зачем нам Аристотель, когда у нас есть те, кто из без Аристотеля сказанули бы, что матчи Спартак-ЦСКА - то не матчи в чистом виде, а воплощение иррациональной стороны бытия; контроверза между слепящим светом и непроницаемой тьмой.

С «Зенитом», в самом срамном матче армейцев за мои пятьсот лет, ничего хоть на грош достойного происходило; катастрофа; с «Динамо» шекспировских страстей тоже не было, но был порядок сзади; со «Спартаком» надо забивать.

Но ведь и «Спартаку» надо забивать, и он будет во власти «бесстыдного бешенства желаний».

Победит не рутинер, не тот, кто будет играть как бог на душу положит, а тот, кто любит фильм «Храброе сердце» и имеет почтение к континууму мировой истории, где между этими галактиками нет ни одного блеклого матча, нет «паки, паки, иже херувимах», а только ярость и любовь, любовь и ярость.

источник: «Советский спорт»
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