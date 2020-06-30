Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 25-го тура РПЛ

Как ЦСКА победить «Спартак», который все называют фаворитом дерби. Рецепт из трех частей

Армейский клуб подходит к одному из ключевых матчей сезона в разобранном состоянии, красно-белые, напротив, находятся на подъеме. Автор «Советского спорта» объясняет, где команде Виктора Гончаренко надо ловить свой шанс.