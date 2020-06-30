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Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 25-го тура РПЛ
30 июня 09:18
автор: Иван Сергеев

Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 25-го тура РПЛ

Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр российской футбольной премьер-лиги.

В двадцать пятом туре РПЛ общедоступный «Матч» покажет пять игр:

30 июня

18.00 (мск)
«Локомотив» - «Крылья Советов» (комментаторы - Шмурнов, Журавель)

20.30 (мск)
ЦСКА - «Спартак» (комментаторы - Генич, Шнякин)

1 июля

15.00 (мск)
«Уфа» - «Рубин» (комментаторы - Шмельков, Кочешев)

17.30 (мск)
«Тамбов» - «Зенит» (комментаторы - Трушечкин, Нагучев)

20.00 (мск)
«Ростов» - »Краснодар» (комментатор - Моссаковский)

Еще три матча будет транслировать платный «Матч Премьер»:

1 июля

15.00 (мск)
«Оренбург» - «Урал» (комментатор - Кривохарченко)

17.30 (мск)
«Арсенал» - «Ахмат» (комментаторы - Аксенов, Меламед)

20.00 (мск)

«Сочи» - «Динамо» (комментаторы - Казанский, Пойда)

Положение после 24 туров

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