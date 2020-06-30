Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 25-го тура РПЛ

В двадцать пятом туре РПЛ общедоступный «Матч» покажет пять игр:
30 июня
18.00 (мск)
«Локомотив» - «Крылья Советов» (комментаторы - Шмурнов, Журавель)
20.30 (мск)
ЦСКА - «Спартак» (комментаторы - Генич, Шнякин)
1 июля
В двадцать пятом туре РПЛ общедоступный «Матч» покажет пять игр:
30 июня
18.00 (мск)
«Локомотив» - «Крылья Советов» (комментаторы - Шмурнов, Журавель)
20.30 (мск)
ЦСКА - «Спартак» (комментаторы - Генич, Шнякин)
1 июля
15.00 (мск)
«Уфа» - «Рубин» (комментаторы - Шмельков, Кочешев)
17.30 (мск)
«Тамбов» - «Зенит» (комментаторы - Трушечкин, Нагучев)
20.00 (мск)
«Ростов» - »Краснодар» (комментатор - Моссаковский)
Еще три матча будет транслировать платный «Матч Премьер»:
1 июля
15.00 (мск)
«Оренбург» - «Урал» (комментатор - Кривохарченко)
17.30 (мск)
«Арсенал» - «Ахмат» (комментаторы - Аксенов, Меламед)
20.00 (мск)
«Сочи» - «Динамо» (комментаторы - Казанский, Пойда)
Положение после 24 туров