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Гончаренко вернули, а вот Сетьена могут уволить. Судьба главного тренера «Барселоны» решится сегодня
30 июня 11:07
автор: Артем Зибрак

Гончаренко вернули, а вот Сетьена могут уволить. Судьба главного тренера «Барселоны» решится сегодня

После того, как в России сыграют ЦСКА и «Спартак», в Испании состоится свой матч красно-синих и красно-белых. От исхода поединка «Барселона» – «Атлетико» (23.00 мск) зависит, продолжит ли руководить каталонцами Кике Сетьен.

ДВЕ ОТСТАВКИ ЗА ПОЛГОДА?

Напомним, Сетьен возглавил «Барселону» в январе, сменив Эрнесто Вальверде. К перерыву в чемпионате он вернул команду на первое место в испанской примере, но после паузы сине-гранатовые потеряли четыре очка (ничьи с «Севильей» и «Сельтой») и теперь отстают на «минус два» от «Реала», который штампует победы.

Впереди – шесть туров. При равенстве очков у «Барсы» и «Реала» выше окажутся мадридцы благодаря преимуществу в личных встречах. Так что поражение от «Атлетико», по сути, поставит крест на надеждах каталонского клуба защитить титул. И тогда судьба Сетьена будет предрешена. Хотя контракт с ним подписывался до 2022 года, тренера могут попросить на выход, не дожидаясь окончания нынешнего сезона. По сообщениям испанских СМИ, в этом случае функции «и.о.» будут возложены на Хавьера Гарсию Пимьенту, руководящего молодежкой.

Календарь шести заключительных туров примеры-2019/20

КОНФЛИКТ МЕССИ С АССИСТЕНТОМ

Увы, Сетьен повторяет судьбу Вальверде, не справившегося с давлением, которому подвергается любой тренер «Барселоны» со стороны группы ветеранов команды во главе с Лионелем Месси. Все понимают: слово аргентинца в раздевалке – почти закон. Мериться авторитетом с Лео бесполезно…

И вот уже после ничьей с «Сельтой» поползли разговоры о том, что игроки «Барсы» недовольны тактическими решениями Сетьена, а также его высказываниями в прессе, ставящими под сомнение авторитет Месси. Луис Суарес обмолвился, что в главном тренере есть «что-то от дрессировщика». 61-летнему специалисту ставят в вину даже слабую игру Антуана Гризманна и Артура, которого пришлось обменять в «Ювентус» на Миралема Пьянича. Дескать, раз такие футболисты не вписываются в тренерскую модель, значит, с моделью что-то не так.

Не в пользу Сетьена и то, что он доверяет проводить командные занятия помощнику - Эдеру Сарабии. А того звезды терпеть не могут еще с проигранного весной Эль-Класико, после которого Сарабия допустил критику в их адрес… И все это не какие-то домыслы. Во время матча в Виго журналисты «разглядели» конфликт Месси с ассистентом Сетьена, когда судья объявил паузу на водопой. Сарабия объяснял Лео что-то в весьма эмоциональной манере. Аргентинец демонстративно смотрел в другую сторону, затем коротко ответил и отошел.

В той же игре Иван Ракитич и Суарес в похожей манере игнорировали подсказки другого помощника главного тренера, а Жорди Альба после замены пнул кресло и до финального свистка ушел в раздевалку.

ВОЗВРАЩЕНИЕ РОБЕРТО И БУСКЕТСА

И вот на таком фоне Сетьену предстоит выдержать проверку почти непробиваемой обороной «Атлетико»… Главный тренер «Барсы» никогда не скрывал своего восхищения работой Диего Симеоне у руля мадридцев, но стиль «матрасников» ему не импонирует. С «Лас-Пальмасом» и «Бетисом» Сетьен выиграл у Симеоне только два матча из девяти (при шести поражениях). И сегодня ему кровь из носу нужна победа.

Пожалуй, единственная приятная новость для Сетьена – возвращение Серджи Роберто (после травмы) и Серхио Бускетса (после дисквалификации). Теперь он имеет в распоряжении 17 из 18 игроков первой команды. Отсутствуют только Френки де Йонг и Усман Дембеле, но последний выбыл до августа и был исключен из заявки «Барсы» на сезон-2019/20.

Вот состав каталонцев на матч с «Атлетико»: тер Штеген, Нету, Семеду, Роберто, Пике, Альба, Лангле, Умтити, Жуниор, Серхио Бускетс, Видаль, Ракитич, Артур, Бретуэйт, Гризманн, Суарес, Месси, Фати, Пуч, Араухо, Кольядо, Пенья и Мончу.

В ОЖИДАНИИ ХАВИ

Понятно, что Пимьента рассматривается как временная замена на случай увольнения Сетьена. Еще зимой игроки ждали прихода на место Вальверде своего бывшего одноклубника Хави, но тогда назначение не состоялось. Легендарный полузащитник до 1 июля связан контрактом с катарским «Аль-Саддом», и сейчас рассматривается как самый оптимальный вариант для «Барсы».

Другое дело, что Хави знает себе цену. Если он согласится возглавить родной клуб, то на специальных условиях – с карт-бланшем на коренную перестройку команды под свое видение футбола. Месси такому повороту был бы рад. А президенту «Барсы» Жозепу Бартомеу только и останется, что пойти на любые уступки Хави. Кресло под ним шатается, примерно как под Сетьеном, из которого вряд ли получится новый Йохан Кройф (кумир нынешнего рулевого каталонцев). Чем бы ни завершился сегодняшний матч на «Камп Ноу».

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