«Барселона» остановит «Атлетико», а ЦСКА реабилитируется за прошлые матчи — обзор игрового дня

«Барселона» – «Атлетико»

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Сегодня весь мир будет следить за главным матчем недели в рамках 33-го тура чемпионата Испании: «Барселона» - «Атлетико». Главная интрига - смогут ли мадридцы помочь землякам из «Реала» увеличить отрыв в турнирной таблице? Разбираемся.

«Барселона»

Для каталонцев потеря очков равноценна утрате шансов на чемпионский титул. Отставание от «Реала» - 2 очка, но «сливочные» после возобновления сезона демонстрируют невероятную стабильность. Победа следует за победой, и в ближайших матчах нет намеков даже на ничью. Чего не скажешь о «Барсе»: команда не проигрывает, но теряет очки регулярно.

Среди экспертов ходят слухи, что если «Барса» не возьмет чемпионство, то нынешний главный тренер команды Кике Сентьен покинет свой пост, а, значит, мотивации у него вагон. Да и в домашних матчах каталонцы играют великолепно. «Барселона» - лучшая в испанской примере по набранным очкам на своем поле в этом сезоне: 15 побед и 1 ничья.

«Атлетико»

Мадридцы после рестарта чемпионата всерьез взялись за дело и постоянно побеждают. Гости физически, тактически и морально готовы навязать борьбу «Барселоне». Конечно, самой сильной стороной «Атлетико» остается надежная защита, но в матче на «Камп Ноу» подопечные Диего Симеоне наверняка будут искать счастья у чужих ворот. Они набрали хорошую форму и встали на победные рельсы.