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«Барселона» остановит «Атлетико», а ЦСКА реабилитируется за прошлые матчи — обзор игрового дня
30 июня 17:43

«Барселона» остановит «Атлетико», а ЦСКА реабилитируется за прошлые матчи — обзор игрового дня

Удастся ли «Барселоне» догнать мадридский «Реал»? Исправится ли команда Виктора Гончаренко за последние неудачи? Центральные футбольные события 30 июня разобрал по полочкам спортивный эксперт, основатель портала спортивной аналитики Tim Bet Михаил Русецкий, известный в сети как Lucky Mike.

«Барселона» – «Атлетико»
ЦСКА – «Спартак»

Сегодня весь мир будет следить за главным матчем недели в рамках 33-го тура чемпионата Испании: «Барселона» - «Атлетико». Главная интрига - смогут ли мадридцы помочь землякам из «Реала» увеличить отрыв в турнирной таблице? Разбираемся.

«Барселона»
Для каталонцев потеря очков равноценна утрате шансов на чемпионский титул. Отставание от «Реала» - 2 очка, но «сливочные» после возобновления сезона демонстрируют невероятную стабильность. Победа следует за победой, и в ближайших матчах нет намеков даже на ничью. Чего не скажешь о «Барсе»: команда не проигрывает, но теряет очки регулярно.

Среди экспертов ходят слухи, что если «Барса» не возьмет чемпионство, то нынешний главный тренер команды Кике Сентьен покинет свой пост, а, значит, мотивации у него вагон. Да и в домашних матчах каталонцы играют великолепно. «Барселона» - лучшая в испанской примере по набранным очкам на своем поле в этом сезоне: 15 побед и 1 ничья.

«Атлетико»
Мадридцы после рестарта чемпионата всерьез взялись за дело и постоянно побеждают. Гости физически, тактически и морально готовы навязать борьбу «Барселоне». Конечно, самой сильной стороной «Атлетико» остается надежная защита, но в матче на «Камп Ноу» подопечные Диего Симеоне наверняка будут искать счастья у чужих ворот. Они набрали хорошую форму и встали на победные рельсы.

Прогноз
Нас ждет интересный матч. Уверен, что «Барселона» не проиграет, при этом команды забьют не менее двух голов.

Переходим к центральному матчу 25-го тура российской премьер-лиги.

ЦСКА – «Спартак»

После неудачной серии и, как выяснилось, череды слухов Виктор Гончаренко все-таки продолжит тренировать ЦСКА как минимум до конца сезона. Тем не менее, Виктору Михайловичу важно показать всю мощь команды в матче с принципиальным соперником.

В этом сезоне молодые футболисты часто появляются в линии защиты как у «Спартака», так и у ЦСКА. Это лишает оборону обеих команд надежности. Неопытные футболисты часто «привозят» голы, но в желании биться за победу им не откажешь. Тем более, что дерби красно-синих и красно-белых - самое принципиальное в российском чемпионате.

ЦСКА и «Спартак» ведут борьбу за пятое место, которое дает право на попадание в квалификацию Лиги Европы. Не стоит забывать, что в этом споре также участвует и московское «Динамо». Для сохранения шансов на участие в еврокубках каждой команде кровь из носу нужно брать 3 очка, особенно в играх с прямыми конкурентами.

Прогноз
Жду открытый атакующий футбол. Каждая команда забьет, а всего зрители увидят не менее трех мячей.

Увидимся на футболе!

Михаил Русецкий
www.timbet.ru
instagram.com/luckymike_ru

источник: «Советский спорт»
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