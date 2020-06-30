Видео всех голов 25-го тура РПЛ

Гончаренко остался, а вот Сетьена могут уволить. Судьба главного тренера «Барселоны» решится сегодня

После того, как в России сыграют ЦСКА и «Спартак», в Испании состоится свой матч красно-синих и красно-белых. От исхода поединка «Барселона» – «Атлетико» (23.00 мск) зависит, продолжит ли руководить каталонцами Кике Сетьен.