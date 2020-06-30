Максименко «пустил», Акинфеев спас, Гончаренко разобрал «Спартак», а ЦСКА впервые победил в 2020-м
Нервов в дерби было больше, чем эмоций. Спартаковцы Александр Максименко и Роман Зобнин стали антигероями, а армеец Никола Влашич оформил дубль.
30.06.2020 22:31
Футбол
автор: Артем Зибрак
Видео всех голов 25-го тура РПЛ
«Советский спорт» собрал в одном месте все голы очередного тура премьер-лиги.
30.06.2020 22:00
Футбол
«Сыграли на старом багаже. Спасибо штабу Божовича». Талалаев – после дебюта в «Крыльях»
Андрей Талалаев поделился впечатлениями от своего первого матча во главе «Крыльев Советов», который завершился выездной ничьей с «Локомотивом» (1:1).
30.06.2020 21:24
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Талалаев и Николич весело «разогрели» дерби. «Локомотив» спас дома ничью с «Крыльями» (видео)
Первый матч 25-го тура РПЛ подарил много запоминающихся эпизодов.
30.06.2020 20:15
Футбол
автор: Иван Сергеев
Первый после Акинфеева? Вратарь «Локомотива» Гилерме пропустил между ног и заменился (видео)
Сухая серия вице-чемпионов России после возобновления чемпионата-2019/20 прервалась на 194-й минуте.
30.06.2020 19:07
Футбол
автор: Иван Сергеев
«Барселона» остановит «Атлетико», а ЦСКА реабилитируется за прошлые матчи — обзор игрового дня
Удастся ли «Барселоне» догнать мадридский «Реал»? Исправится ли команда Виктора Гончаренко за последние неудачи? Центральные футбольные события 30 июня разобрал по полочкам спортивный эксперт, основатель портала спортивной аналитики Tim Bet Михаил Русецкий, известный в сети как Lucky Mike.
30.06.2020 17:43
Футбол
В какие «времена Долматова» вернет ЦСКА матч со «Спартаком»? Интриги 25-го тура РПЛ
«Советский спорт» представляет очередной тур российской футбольной премьер-лиги.
30.06.2020 13:23
Футбол
автор: Алексей Безъязычный
«Как и следовало ожидать, проиграли…» 108 лет – первому официальному матчу нашей футбольной сборной
30 июня 1912 года сборная Российской империи стартовала на Олимпийских играх в Стокгольме с поражения от финнов.
30.06.2020 12:12
Футбол
автор: Юрий Волохов
Гончаренко остался, а вот Сетьена могут уволить. Судьба главного тренера «Барселоны» решится сегодня
После того, как в России сыграют ЦСКА и «Спартак», в Испании состоится свой матч красно-синих и красно-белых. От исхода поединка «Барселона» – «Атлетико» (23.00 мск) зависит, продолжит ли руководить каталонцами Кике Сетьен.
30.06.2020 11:07
Футбол
автор: Артем Зибрак
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 25-го тура РПЛ
Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр российской футбольной премьер-лиги.