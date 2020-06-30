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Видео всех голов 25-го тура РПЛ
30 июня 22:00

Видео всех голов 25-го тура РПЛ

«Советский спорт» собрал в одном месте все голы очередного тура премьер-лиги.

РПЛ

25-й тур

ЦСКА — «Спартак» — 2:0

Голы: 1:0 — 27 Влашич, 2:0 — 90 Влашич

«Локомотив» — «Крылья Советов» — 1:1

Голы: 0:1 — 14 Радоньич, 1:1 — 90 Миранчук

источник: «Советский спорт»
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