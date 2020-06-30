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Талалаев и Николич весело «разогрели» дерби. «Локомотив» спас дома ничью с «Крыльями» (видео)
30 июня 20:15
автор: Иван Сергеев

Талалаев и Николич весело «разогрели» дерби. «Локомотив» спас дома ничью с «Крыльями» (видео)

Первый матч 25-го тура РПЛ подарил много запоминающихся эпизодов.

Железнодорожники подошли к матчу с двумя сухими победами (1:0 над «Оренбургом», 2:0 над «Рубином») под началом своего нового главного тренера Марко Николича, закрепившись на второй строчке. Самарцы потерпели два поражения - и опустились на 16-е место. В Черкизово команду привез уже не Миодраг Божович, а Андрей Талалаев.

Сухая серия «Локо» прервалась на 14-й минуте (и 94-й всего): Гилерме пропустил между ног. Причем гол у гостей организовали Максим Глушенков и Деян Радоньич - участники скандального эпизода из прошлого тура, когда в концовке матча с «Зенитом» россиянин тоже отдал голевой пас хорвату, но взятие ворот было отменено из-за того, что VAR усмотрел у Глушенкова игру рукой.

«Крылья» после гола явно осмелели - и в итоге довольно уверенно довели первый тайм до победы. Сенсация? Вовсе нет. Дело в том, что и при Божовиче они выигрывали первые таймы у «Ахмата» и «Зенита» с тем же счетом 1:0, после чего позволяли соперникам переломить ход встречи. На этот раз серьезным подспорьем для гостей изменить традицию стала ранняя замена Гилерме. На 33-й минуте русский бразилец, не получавший никаких повреждений, уступил место Антону Коченкову.

А в начале второго тайма у «Локо» добавилась еще одна проблема - за вторую желтую карточку был удален ведущий защитник команды Владислав Игнатьев. Арбитр Алексей Сухой, надо сказать, не скупился на предупреждения. В итоге он показал 12 (!) желтых карточек, две из которых преобразовались в красные. Причем иракский полузащитник «Крыльев» Сафаа Хади (тот самый, что вместе с Сердаром Азмуном нарушил все мыслимые правила безопасности, устроив в выходные ночную прогулку по Питеру) умудрился схлопотать два «горчичника» за три минуты.

А еще до удаления Хади случился крайне спорный эпизод, в котором вратарь «Крыльев» Евгений Фролов, как показалось на видеоповторах, взял в руки мяч за пределами штрафной. Судьи этот момент проигнорировали, вызвав возмущение одного из помощников Николича, который был тут же отправлен Сухим в раздевалку.

На концовку в равных составах у «Локомотива» оставалось более 20 минут. Вполне достаточно для финального штурма. Он в итоге был устроен, но нельзя сказать, что получился таким уж массированным. «Крылья» пару раз были близки к тому, чтобы удвоить преимущество. И это не выглядело бы сенсацией по такой игре.

Однако гости свои шансы не использовали, а на пятой компенсированной минуте последовала расплата: навес лучшего игрока матча Жоау Мариу замкнул Алексей Миранчук - 1:1. У «Локо» после паузы в сезоне забивает только он. Уже четырежды!

Николич впервые потерял очки, а Талалаев все-таки не смог с ходу вывести «Крылья» из зоны вылета, хотя был очень к этому близок. Разогрев у главного события 25-го тура - дерби ЦСКА и «Спартака» - получился веселым. Ждем продолжения.

РПЛ. 25-й тур

«Локомотив» - «Крылья Советов»- 1:1 (0:1)
Голы: Рпдоньич, 14 - 0:1. Ал. Миранчук, 90+5 - 1:1.
«Локомотив»: Гилерме (Коченков, 33), В. Игнатьев, Кверквелия (Живоглядов, 70), Чорлука, Идову, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов (Ан. Миранчук, 57), Ал. Миранчук, Мариу, Эдер.
«Крылья Советов»: Фролов, Полуяхтов, Бурлак (Хади, 57), Лысцов, Зеффан (Чичерин, 40), Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Попович (Зиньковский, 46), Глушенков (Терехов, 90+3), Радонич (Антон, 46).
Удаления: В.Игнатьев, 50 (вторая ж.к.). Хади, 73 (вторая ж.к.).

Турнирная таблица

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