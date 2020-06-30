Первый после Акинфеева? Вратарь «Локомотива» Гилерме пропустил между ног и заменился (видео)

Напомним, что в 23-м и 24-м турах РПЛ «Локомотив» побеждал с сухим счетом «Оренбург» (1:0) и «Рубин» (2:0). Это позволило команде Марко Николича закрепиться на второй строчке, дающей право выступить в основном турнире Лиги чемпионов. К матчу 25-го тура «Локо» подошел безоговорочным фаворитом - в Черкизово пожаловали «Крылья Советов», замыкающие турнирную таблицу.

В самарском клубе накануне тура сменился главный тренер: на место Миодрага Божовича был назначен Андрей Талалаев. 47-летний специалист хорошо настроил команду. Сдержав стартовый натиск хозяев, «Крылья» на 14-й минуте провели разящую контратаку: передачу Максима Глушенкова в гол преобразовал Деян Радоньич. Причем мяч после не самого сильного удара хорвата прошел между ног у голкипера «Локо» Гилерме.

Любопытно, что в прошлом туре в Санкт-Петербурге Радоньич тоже забил с передачи Глушенкова. Но тогда после обращения к системе VAR взятие ворот Андрея Лунева было отменено. Теперь же самарская связка сработала. Глушенков продлил свою результативную серию до трех игр: в матчах с «Ахматом» (2:4) и «Зенитом» 20-летний атакующий полузащитник омечался голами, теперь записал на свой счет голевой пас.