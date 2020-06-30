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Первый после Акинфеева? Вратарь «Локомотива» Гилерме пропустил между ног и заменился (видео)
30 июня 19:07
автор: Иван Сергеев

Первый после Акинфеева? Вратарь «Локомотива» Гилерме пропустил между ног и заменился (видео)

Сухая серия вице-чемпионов России после возобновления чемпионата-2019/20 прервалась на 194-й минуте.

Напомним, что в 23-м и 24-м турах РПЛ «Локомотив» побеждал с сухим счетом «Оренбург» (1:0) и «Рубин» (2:0). Это позволило команде Марко Николича закрепиться на второй строчке, дающей право выступить в основном турнире Лиги чемпионов. К матчу 25-го тура «Локо» подошел безоговорочным фаворитом - в Черкизово пожаловали «Крылья Советов», замыкающие турнирную таблицу.

В самарском клубе накануне тура сменился главный тренер: на место Миодрага Божовича был назначен Андрей Талалаев. 47-летний специалист хорошо настроил команду. Сдержав стартовый натиск хозяев, «Крылья» на 14-й минуте провели разящую контратаку: передачу Максима Глушенкова в гол преобразовал Деян Радоньич. Причем мяч после не самого сильного удара хорвата прошел между ног у голкипера «Локо» Гилерме.

Любопытно, что в прошлом туре в Санкт-Петербурге Радоньич тоже забил с передачи Глушенкова. Но тогда после обращения к системе VAR взятие ворот Андрея Лунева было отменено. Теперь же самарская связка сработала. Глушенков продлил свою результативную серию до трех игр: в матчах с «Ахматом» (2:4) и «Зенитом» 20-летний атакующий полузащитник омечался голами, теперь записал на свой счет голевой пас.

Ну а Гилерме на 33-й минуте... попросил замену. Вместо него вышел Антон Коченков, переболевший весной коронавирусом. Что произошло с голкипером-ветераном, пока непонятно. Никаких видимых повреждений русский бразилец не получал. Как пошутил комментатор трансляции Александр Шмурнов, «во времена Людовика XIV сказали бы, что Гилерме не выдержал позора». На вратаря после гола между ног и правда сразу обрушился поток критики и насмешек в соцсетях. Хотя, слишком упрекать стража ворот «Локо» нельзя - Радоньич наносил удар с достаточно близкого расстояния.

Но для Гилерме пропускать таким образом именно сегодня было вдвойне обидно. Перед матчем ему вручили футболку с номером 100 за сотый «сухарь» в РПЛ, который он оформил в Казани. Такая же футболка досталась Дмитрию Баринову, для которого игра против «Крыльев» стала сотой в карьере за «Локомотив».

А дополнительным поводом для язвительных уколов в адрес Гилерме стало недавнее заявление главного тренера сборной России Станислава Черчесова о том, что русский бразилец остается первым после Игоря Акинфеева в нашем чемпионате. Иначе говоря, Гилерме - основной претендент на место в воротах национальной команды. Ведь Акинфеев, как известно, карьеру в сборной завершил.

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Первый после Акинфеева? Вратарь «Локомотива» Гилерме пропустил между ног и заменился (видео)
Первый после Акинфеева? Вратарь «Локомотива» Гилерме пропустил между ног и заменился (видео)
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