«Сыграли на старом багаже. Спасибо штабу Божовича». Талалаев – после дебюта в «Крыльях»

- Хорошая игра, - заявил Талалаев, который, напомним, два дня назад был назначен на место уволенного Миодрага Божовча. - Мы встречались с соперником, который борется за путевку в Лигу чемпионов. Наши футболисты старались доказать свою состоятельность и то, что шестнадцатое место не соответствует потенциалу «Крыльев». Им это удалось. К сожалению, в самом конце не удержали победу. Но ничья на выезде с «Локо» - это тоже шаг вперед. Хочу поблагодарить тренерский штаб, который до меня работал с командой.

- Почему в перерыве вы заменили Деяна Радоньича, который открыл счет? Чтобы сыграли более свежие футболисты?

- Вы сами ответили на свой вопрос.

- То есть, таков был изначальный план?

- Конечно. Мы придержали одного из своих самых техничных футболистов на второй тайм, понимая, что «Локо» совсем недавно провел тяжелый матч в Казани. Рассчитывали на то, что Антон Зиньковский после перерыва за счет индивидуальных действий поможет закрепить перевес в счете. Он получил пару моментов. Подвела реализация.

- Какие изменения вы успели внести в игровую модель «Крыльев»?

- Мы сыграли на сто процентов на старом багаже. Еще раз спасибо предыдущему тренерскому штабу.

- Я ожидал тяжелого матча, таким он и получился, - констатировал главный тренер «Локомотива» Марко Николич. - «Крылья» были воодушевлены сменой тренера, грамотно построили игру на контратаках. Наша единственная ошибка до перерыва привела к пропущенному голу... Нам не хватало энергии. Слишком много сил отнял матч в Казани. Конечно, «Локо» рассчитывал набрать три очка. Ничья - не тот результат. Но то, что удалось сравнять счет в самой концовке, конечно, хорошо. Болельщики поддерживали команду до послених секунд. Спасибо им за это.

- Насколько серьезно повреждение Гилерме, который был заменен на 33-й минуте?

- Надеюсь, ничего серьезного. Гилерме может сыграть уже в следующем туре. Сейчас график очень плотный. Это приводит к микротравмам. Хочется, чтобы к матчу с «Сочи» у нас была более широкая обойма. Ждем возвращения Станислава Магкеева, Мацея Рыбуса, Джефферсона Фарфана.

- Как оцените уровень РПЛ по итогам трех матчей?

- Я знал, что это сильная лига. Мы играли с командой, которая занимала последнее место - и столкнулись с серьезными проблемами. А в прошлом туре «Крылья» могли в концовке спасти ничью с «Зенитом»... Но вообще, после пандемии весь европейский футбол подравнялся. Командам не хватает свежести. Это сказывается на качестве футбола.

- К судьям нет претензий? Показалось, вратарь гостей Евгений Фролов взял мяч в руки за пределами штрафной...

- Мне надо пересмотреть этот момент, прежде чем давать оценки. Сейчас не хочу об этом говорить.