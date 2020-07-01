Судья Мешков устроил в Ростове шоу: добавил к матчу 19 минут и наказал «Краснодар» спорным пенальти

У Карпина имелись свои потери. Переболевшие коронавирусом Матиас Норманн, Ивелин Попов и Роман Еременко вернулись в общую группу, но быстро набрать форму им, естественно, не удалось. Еременко даже не попал в заявку. Так что тройку центральных полузащитников составили Данил Глебов, Александр Саплинов и Павел Мамаев . Для последнего это была встреча с командой, за которую он выступал до известной всем истории с дракой и почти годом колонии общего режима...

По понятным причинам о форме и составе краснодарцев можно было только гадать. Тем более, при таком внушительном списке травмированных ( Урош Спайич, Виктор Классон, Ари, Дмитрий Стоцкий и Руслан Камболов ). Зато выздоровел Реми Кабелля , в итоге получивший от Мусаева 15 минут. Хотя, как 15? К основному времени было добавлено еще 19!

Спустя 10 дней после рестарта сезона, наконец, удалось выйти на поле и футболистам «Краснодара», предыдущие соперники которого - «Динамо» и «Оренбург» - массово заболевали коронавирусом. Так что первый для Мурада Мусаева официальный матч в статусе главного тренера (молодой специалист, наконец, обзавелся лицензией PRO) пришелся на южное футбольное дерби.

Игра подтвердила опасения относительно неидеальной формы обоих претендентов на третью путевку в Лигу чемпионов. Тем не менее, краснодарцы в своем «классическом стиле» совершили несколько хороших подходов к штрафной Сергея Песьякова и довольно быстро открыли счет. Гол получился немного курьезным. Вандерсон втащил мяч в правый полуфланг и прострелил, а дальше случился замысловатый рикошет от колена Даниила Уткина и лба Кристоффера Олссона с последуюшим подставлением от набежавшего Маркуса Берга.

Маркус Берг забивает свой шестой гол в сезоне и догоняет по этому показателю Ари.



📺 #РостовКраснодар на #МАТЧТВ

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Добавим, что появление Олссона на дальнем углу вратарской, видимо, стало сюрпризом для ростовчан. Мусаев неожиданно предпочел шведа на левом фланге атаки профильным крайним Магомеду-Шапи Сулейманову и Мануэлу Фернандешу. Примечательно также, что противостоял Олссону игравший правого защитника Хорен Байрамян – не самый сильный в обороне футболист.

До перерыва хозяева не придумали ровным счетом ничего. В результате за тайм «Ростов» нанес всего два удара, ни разу не попав в створ. А вот после перерыва ростовские 4-3-3 за счет активности и создания численного преимущества на краях стали приносить больше пользы.

ЧУДЕСНОЕ СПАСЕНИЕ

Мусаев увидел, что его команда теряет инициативу, и выпустил вместо Уткина Сулейманова. Олссон вернулся в центр, его позицию занял Вандерсон, а Шапи привычно расположился справа. Расстановка «Краснодара» приобрела более привычный вид. В ответ Карпин снял наевшегося Барамяна и проведшего слабейший матч Элдора Шомуродова. Узбекский бомбардир проиграл все пять верховых единоборств, почти не получал мяча, нанес всего один удар (мимо) и схлопотал четвертую в сезоне желтую карточку, а значит, пропустит матч с «Крыльями Советов».

Было видно, как Карпин гонит своих вперед. В одном эпизоде мяч прилетел к тренеру «Ростова», и Валерий Георгиевич чуть сам не выполнил аут на Павла Долгова, но вовремя одумался... Правда, вместо спортивной агрессии ростовчане принялись грубить и за 10 минут заработали четыре предупреждения, три из которых привели к дисквалификации на следующий тур. Помимо Шомуродова в Самаре не сыграют Саплинов и Бактийор Зайнутдинов.

За 20 минут до конца основного времени на поле все-таки вышли ключевые для полузащиты «Ростова» игроки - Норманн и Попов. Вот с их появлением команда Карпина стала узнаваема. Убойный момент не реализовал Долгов, которого на расстрельную позицию вывел Алексей Ионов. Матвей Сафонов стоял в ближнем углу в пяти метрах от нападающего, но каким-то чудом успел среагировать и дотянуться до мяча.

Напомним, что в первом круге встреча команд завершилась вничью 2:2 - и краснодарцы тогда забили дважды в компенсированное время. Теперь же настал черед «быков» упустить победу в дерби на самой «ленточке». Сначала Шапи дал повод назначить пенальти, случайно отмахнувшись от соперника в своей штрафной. Арбитр Виталий Мешков побежал смотреть повтор - и после долгой паузы предпочел все-таки не назначать 11-метровый. И все же мяч был поставлен на «точку», когда в компенсированное время VAR углядел игру рукой у защитника «Краснодара» Кайо.

Бразилец, надо сказать, не мог видеть мяча, который отскочил ему в предплечье сзади от головы ростовчанина. Снова Мешкову пришлось бежать к монитору. Снова были длительные раздумья. Однако пенальти, на радость Карпина, состоялся. Потом, правда, Попову пришлось прождать целую вечность, чтобы исполнить удар. Судьи начали проверять тот же эпизод на предмет возможного офсайда...

В результате пенальти был исполнен на 101-й (!) минуте. После чего Мешков не давал финальный свисток еще 8 минут, хотя изначально добавил к основному времени 6...

Это было бесконечное шоу, которое, вообще-то, не должно было продолжаться так долго. Вот все у нас не совсем как у людей. Вроде бы без VAR обойтись уже нельзя, но то, как его используют в РПЛ, - это, конечно, песня.

Ну а итог 1:1 наверняка порадовал как «Локомотив», так и «Зенит». Железнодорожники теперь занимают второе место не только по набранным очкам, но и по потерянным. А питерцы уже в следующем туре могут оформить досрочное чемпионство.

РПЛ. 25-й тур

«Ростов» – «Краснодар» – 1:1 (0:1)

Голы: Берг, 13 – 0:1. Попов, 90+11 – 1:1.

«Ростов»: Песьяков, Байрамян (Хаджикадунич, 62), Чистяков, Осипенко, Е. Чернов, Спалинов (Попов, 71), Мамаев, Глебов (Норманн, 71), Зайнутдинов (Ведерников, 87), Ионов, Шомуродов (Долгов, 62).

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Кайо, Рамирес, Уткин (Сулейманов, 57), Газинский (Черников, 64), Вандерсон (Фернандеш, 75), Вилена, Олссон (Кабелля, 75), Берг.

Предупреждения: Шомуродов, 59. Саплинов, 65. Мамаев, 65. Зайнутдинов, 68. Черников, 79. Сафонов, 89. Сулейманов, 90+7. Фернандеш, 90+8. Долгов, 90+6.

Судья: Мешков (Дмитров).

«Сочи» - «Динамо» - 1:1 (0:0)

Гол: Комличенко, 57 - с пенальти - 0:1. Кокорин, 90+2 - с пенальти - 1:1.

Турнирная таблица