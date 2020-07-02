«Спартак» заплатил агентам миллиард, «Динамо» - в 6 раз меньше

Лидерами стали «Спартак» и «Зенит». Красно-белые заплатили за услуги агентов 11 685 950 евро. Что в переводе на рубли немногим менее миллиарда. Столичный клуб сделал большие покупки прошлым летом. По данным Transfermarkt.de, приобретение новичков обошлось Леониду Федуну в 40 млн евро. Самим дорогим из них стал голландец Гус Тил (16 млн евро), далее следуют чех Алекс Крал (12 млн), Резиуан Мирзов и швед Джордан Ларссон (по 4 млн), аргентинец Эсекьель Понсе (3 млн). Плюс в аренду на год «Спартак» брал немца Андре Шюррле, который покинул клуб, не дожидаясь рестарта чемпионата России (1 млн).

«Зенит» сходил за покупками на рынок игроков еще круче, чем спартаковцы. Зимой 2019 года в Питер переехали украинец Ярослав Ракицкий (10 млн евро), колумбиец Вильмар Барриос (15 млн) и иранец Сердар Азмун (12 млн). Летом к ним присоединились бразильцы Малком (40 млн) и Дуглас Сантос (12 млн), Вячеслав Караваев (8 млн), Алексей Сутормин (3 млн), Данила Круговой (2 млн) и Александр Васютин (700 тысяч). Еще миллион сине-бело-голубые заплатили за аренду венесуэльца Йордана Осорио. В итоге все агентские выплаты обошлись «Зениту» в 8 825 281 евро и 9,5 млн рублей.

А вот на третьем месте по тратам на агентов, что неожиданно на фоне последних событий вокруг клуба, оказался ЦСКА. Все последние дни, начиная с крупного поражения от «Зенита» - 0:4 и побега главного тренера Виктора Гончаренко после того матча в Белоруссию и заканчивая его неожиданным возвращением в команду, только и разговоров было, что красно-синие давно никого не покупали. А посредники-то тогда откуда взялись? В ЦСКА действительно не появлялись новые футболисты. Просто клуб давно использует практику, при которой игрок берется в аренду с последующим его выкупом. Так было с полузащитником Николой Влашичем, который принадлежал «Эвертону» и обошелся армейцам почти в 16 млн евро, и защитником Игорем Дивеевым - «Уфа» получила за него 1,5 млн евро.

Всего же данные о своих посреднических затратах предоставили в лигу 8 клубов. Признаться, лидерство «Спартака» в этом списке не удивляет. После разгона чемпионской команды было понятно, что красно-белых ждут большие перемены. Да и в целом это обычная история для Федуна - быть щедрым на агентские поощрения. Не случайно клуб лидирует по этому показателю уже три года подряд. По итогам 2018-го «Спартак» потратил на эти цели 9,2 млн евро, а в 2017-м – 164,5 млн рублей. А вот от кто удивил со знаком плюс — так это «Динамо». Бело-голубые, если вспомнить 2 последние трансферные кампании, особенно ту, которая была перед началом сезона, по идее должны были стать если не лидерами наравне со Спартаком, то где-то совсем рядом. Более 20 трансферных сделок, включая переподписание контрактов со всеми лидерами и как минимум 2 дорогостоящих приобретения - Филиппа и Нжи - давали основания журналистам и болельщикам делать выводы о гигантских суммарных агентских выплатах.

И, помнится, мало кто верил словам нового динамовского руководства о том, что клуб меняет подход к трансферной политике и старается минимизировать выплаты посредникам. Но вот сейчас цифры и факты это подтверждают. Опять же при большом объёме трансферов, общая сумма затрат на которые у Динамо, по разным оценкам, находится в районе 50-55 миллионов евро, агентские выплаты - меньше 5 процентов, вполне адекватный показатель. Общая сумма - 160 миллионов рублей - меньше, чем у Спартака, Зенита, ЦСКА, Краснодара, Ростова. Возможно, как раз из-за принципиальной позиции руководства по минимизации выплат посредникам и не состоялись отдельные громкие трансферы у Динамо, о которых много говорилось. Однако на сегодняшний момент бело-голубые по потерянным очкам опережают тот же «Спартак» и реально претендуют на место в еврокубках. В любом случае виден определённый понятный подход к бизнесу от владельцев клуба, которые могли бы себе позволить многое в финансовом плане, но пошли иным путём. Тем интереснее следить за итоговым результатом.