Лига должников стоимостью 60 миллиардов. Российские футбольные клубы показали доходы и расходы

Вот, скажем, замечательный клуб «Ахмат». По размеру прибыли - седьмой в РПЛ! Грозненцы ушли в плюс аж на 76 миллионов! А теперь смотрим, из чего складывается этот «успех». Доходы клуба от проведения матчей (а это, по идее, не только продажа билетов, но и другие активности) составляет 11 миллионов рублей, 157 тысяч долларов по сегодняшнему курсу. В графе «коммерческие доходы» у грозненцев красуется ноль. На призовых, отчислениях по ТВ-контракту лиги и прочих поступлениях от организаторов соревнований «Ахмат» заработал 163 миллиона. Плюс «наварил» 146 миллионов на транферах (в таблице, для краткости, «прибыль/убыток от приобретения/выбытия игроков» мы назвали «трансферным сальдо»).

Ниже мы суммировали все наиболее значимые показатели из опубликованной РФС отчетности, выстроив участников РПЛ-2019/20 как раз по «прибыльности»: от «Краснодара» до ЦСКА. Но если присмотреться к другим столбцам, сразу понимаешь бессмысленность такого ранжирования.

Так-то оно так, но мы-то с вами прекрасно знаем: никаких прибыльных клубов в отечественном футболе нет и на данный момент не предвидится. Единственная цель всей этой бухгалтерии - свести «дебет» с «кредитом» в более или менее правдоподобной и корректной форме. Лишь бы РФС и УЕФА с его финансовым фэйр-плей не придрались.

Данные, как обычно, представлены в виде стандартной бухгалтерской отчетности: слева - активы и пассивы, справа - отчет о финансовой деятельности за отчетный период с выведенными внизу размерами прибылей/убытков до налогообложения. И тут же СМИ запестрели заголовками о том, что самым успешным клубом РПЛ стал «Краснодар» (плюсовой баланс - 1,2 миллиарда рублей), а самым неэффективным - ЦСКА (минус 3,8 млрд).

При этом грозненцы не обременены кредиторской задолженностью (около 18 миллионов). Выходит, стандартные для футбольного бизнеса за рубежом потоки приносят «Ахмату» чуть более 300 миллионов. А знаете, во сколько обходится содержание клуба? Операционные расходы (а это, пожалуй, ключевая графа таблицы, потому что именно сюда включена зарплатная ведомость) составляют 927 миллионов! В три раза больше, чем «Ахмат» (по крайней мере, на бумаге) зарабатывает на футболе. И тем не менее, благодаря «прочим операционным доходам» (очень хотелось бы получить полную разблюдовку этого показателя для каждого клуба), в которые можно включить все, что угодно (вплоть до благотворительных переводов), «рисуется» гордый и красивый плюс.

Но не надо думать, что грозненцы - белая ворона в нашем футболе. Примерно те же самые «претензии» можно предъявить практически к каждому. Поэтому не надо зацикливаться на действительно мало что значащих прибылях/убытках. Лучше подметить те фрагменты отчета, которые несут в себе полезную или, по крайней мере, любопытную информацию.

Скажем, стоит похвалить «Спартак» за то, что, располагая меньшей, чем у «Зенита» домашней ареной, московский клуб заработал на проведении матчей больше питерцев (1,5 млрд против 1,4). При этом сине-бело-голубые имеют колоссальное преимущество над остальными по выплатам от организаторов (3,5 млрд - вот эффект участия в Лиге чемпионов и высокого рейтинга УЕФА) и одновременно больше всех тратят на новичков (сальдо - минус 1,7 млрд). Расходы на содержание клуба (включая те самые зарплаты) у «Зенита» подбираются к 15 миллиардам. Ну и стоит ли после этого удивляться такому отрыву команды Сергея Семака от преследователей в таблице РПЛ? Ведь общий бюджет всей лиги (условно назовем так сумму расходов на 16 клубов) составляет 60 миллиардов. Иначе говоря, доля «Зенита» - ровно 25 процентов!

Обращает на себя внимание закредитованность клубов. Такое ощущение, что российский футбол и впрямь показывает столь бурные темпы роста, что выстраивается длинная очередь из желающих дать взаймы. Суммарная кредиторская задолженность участников РПЛ превышает 30 миллиардов (ровно половина от суммарных расходов). Треть приходится на «Зенит» (10 млрд в виде кредитов). И это все без учета займа ЦСКА (в отчете он составляет 17 миллиардов), под который в этом году армейцы были вынуждены передать контроль клубом корпорации «ВЭБ.РФ».

Безусловно, удручает, что при такой низкой эффективности наши клубы все вместе не зарабатывают на трансферах (минус 4,6 млрд для лиги в целом). Причем это касается даже «Краснодара», декларирующего опору на своих воспитанников, а в реальности скупающего легионеров. Проведение матчей приносит РПЛ всего 5,5 млрд - 9 процентов от расходов. Доходы от ТВ-контрактов не растут. Но надо понимать: после пандемии «прочие операционные доходы» (порой грамотно замаскированные под «коммерческие») уже не будут надувать этот «футбольный пузырь» с прежней скоростью. А имеющиеся долги рано или поздно нужно будет закрывать.

Так что, хотят этого клубы или нет, им придется пересматривать свои взгляды на футбол. Либо он станет бизнесом, либо декларировать будет уже нечего.