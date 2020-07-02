Не вижу такой «Спартак» в Европе, легко представляю Семина в Туле. Итоги 25-го тура с Ловчевым

Очередной раз констатирую: «Спартак» скатился со звездного уровня до ширпотреба. Недавно, на открытии памятника Федору Черенкову присутствовали Сергей Родионов, Сергей Шавло, Юрий Гаврилов, Вагиз Хидиятуллин . Раньше в команде была звезда на звезде, а сейчас - середняк на середняке. Вот «Зенит», готовый потратить 40 миллионов евро на Халка, Акселя Витселя или Малкома , покупает мастеров, «Спартак» же просматривает перспективную молодежь. Ждать, что такая команда выстрелит в Европе, не приходится.

«Спартак» в предыдущих матчах был понятен в построении игры, а в этот раз не было даже длинных передач. Точнее, формально они были, но мяч просто пуляли вперед на Александра Соболева - и всё. В остальном - передачи поперек... Очевидно, это не было замыслом Доменико Тедеско , он всегда ставит задачу атаковать вертикально. Обычно атаки красно-белых разгоняют Зелимхан Бакаев или Джордан Ларссон , но первый находится в неважной форме, а второй вышел только на замену. Кто действительно что-то пытался сделать, так это Роман Зобнин и Николай Рассказов . Однако Зобнина за несдержанность удалили...

Самое незрелищное московское дерби за долгие годы. Армейские болельщики, конечно, рады результату, но я сейчас о качестве футбола, а оно было ужасным. Передачи – чужому, моментов минимум, удары по воробьям. И вся игра свелась к тому, что один вратарь выручил, а другой – напортачил.

ЦСКА, впрочем, такой же усредненный вариант. Но у армейцев есть хотя бы Никола Влашич, Марио Фернандес и Игорь Акинфеев. За счет команда и выиграла дерби. Однако это тоже и близко не чемпионский состав.

«РОСТОВ» - «КРАСНОДАР» - 1:1

КАРПИН НИКОГДА НЕ СДАЕТСЯ

Без Ивелина Попова и Романа Еременко ростовчане теряют не столько интенсивность, сколько футбольный разум. Эти футболисты не вышли с первых минут, и хозяевам их очень не хватало. »Краснодар» сразу захватил преимущество и заслуженно повел в счете.

«Быки» могли довести дело до победы, но с 70-й минуты «Ростов» играл лучше. Валерий Карпин никогда не сдается, и это его качество передается команде. Многие обсуждают 19 переигранных минут, а меня это не сильно впечатлило. Там же все было по делу. Сначала VAR смотрел пенальти, потом этот же эпизод проверял на предмет офсайда. Мне даже пришла в голову мысль, что судья Виталий Мешков отключал секундомер, чтобы не запутаться, сколько надо добавить.

И я, как человек футбольный, согласен с назначением пенальти. Кайо, хотел он того или нет, прервал рукой скидку в центр штрафной площади, помогая защищающейся команде. Поэтому не важно, насколько долго принималось решение. Главное - футбольная правда восторжествовала.

Кайо стал антигероем южного дерби, сыграв рукой в своей штрафной. Фото: Андрей Шрамко/ФК "Краснодар"

Немного грустно только, что в матче команд лидирующей группы выделить особо некого. Зато разочаровали нападающие «Ростова» Павел Долгов и Элдор Шомуродов. Первый не забил в упор, а потом еще врезался в Матвея Сафонова, когда было очевидно, что вратарь берет мяч. Ну а Шомуродов сейчас просто в плохой форме.

«ЛОКОМОТИВ» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 1:1

КОМАНДА ТАЛАЛАЕВА ЗАСЛУЖИВАЛА ТРЕХ ОЧКОВ

Удивительное дело: в который раз смена тренера положительно отражается на команде. Андрей Талалаев - мой друг, мне очень нравятся его взгляды на футбол, но понятно, что за пару дней он не мог ничего изменить в игре «Крыльев». Тем не менее, в гостях у второй команды чемпионата самарцы почти ничего не позволили создать сопернику. И были очень близки к победе.

Андрей Талалаев - новый главный тренер "Крыльев Советов". Фото: Константин Рыбин/РПЛ

Совершенно не понял, что после выхода на замену при счете 1:0 в пользу гостей сделал Антон Зиньковский. После упущенного им момента в телестудии все задавались вопросом: «Неужто футбольный бог накажет?» Он и наказал.

Жаль «Крылья». «Локомотив» на ответный мяч в компенсированное время, положа руку на сердце, не наиграл. Вроде бы, Ведран Чорлука – серебряный призер чемпионата мира, Гжегож Крыховяк выступал в топ-клубах, Алексея Миранчука чуть ли не в «Ювентус» зовут, а где класс? Его у «Локо» не было видно.

Спас москвичей опять Миранчук. Только он после рестарта в команде и забивает. У остальных за 270 минут - ноль голов. Это многое говорит об игре команды Марко Николича.

«ТАМБОВ» - «ЗЕНИТ» - 1:2

КУЗЯЕВУ ПОДЫСКИВАЮТ НОВУЮ КОМАНДУ

Питерцы продолжают приближаться к досрочному чемпионству. Качество состава »Зенита» настолько выше, чем у преследователей, что любые неожиданности исключены. Думаю, в следующем туре команда Сергея Семака оформит титул.

После рестарта во всех трех матчах в основе у сине-бело-голубых выходит Далер Кузяев. Думаю, это помощь игроку в поиске нового клуба. Разговоры об этом давно ведутся. Кузяев никогда не был ярким футболистом, а в последние полтора года потерял место в обойме. Приходится его искусственно подтягивать. И безо всякого риска. Запас прочности у «Зенита» таков, что меня сейчас туда поставь - я буду «пассажиром», зато выиграю золото и »прибавлю в цене» в глазах потенциальных покупателей.

«АРСЕНАЛ» - «АХМАТ» - 1:3

ОТСТАВКА ЧЕРЕВЧЕНКО БЫЛА ПРЕДРЕШЕНА

После пятого поражения подряд Игорь Черевченко подал в отставку. Это решение, наверное, пришло к нему раньше, когда клуб продлил с ним контракт только до конца этого сезона. Если бы в него верили, предложили бы долгосрочное соглашение, как у Семака в «Зените».

К сожалению, клубные руководители не смотрят на стиль и качество игры. Никакого творчества в тренерской работе в России нет ни у россиян, ни у иностранцев. Вся задача – поднять команду условно с десятого места на восьмое... А ведь «Арсенал» еще три года назад выступал в ФНЛ. И то, что команда стабильно находится в верхней половине таблицы, временами показывая очень симпатичный футбол, уже повод для оптимизма. Мы же наблюдаем сплошной негатив. Тренеров в Туле меняют пачками. Можно сказать, идут по спартаковскому пути Леонида Федуна.

Говорят, Гурам Аджоев зовет в «Арсенал» Юрия Семина. Не удивлюсь, если Палыч примет предложение. Почему нет? В «Мордовию» и «Анжи» он же ходил. Да, Семин элитный тренер, но он не гнушается любой работы. Тем более, Тула недалеко от Москвы. А еще там спортивный губернатор, который уделяет внимание клубу. Со своим характером Семину вполне по силам втащить »Арсенал» в следующем сезоне на пятое-шестое место. Это будет успех.