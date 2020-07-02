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От Марио до Мариу. Символическая сборная 25-го тура РПЛ
02 июля 11:51
автор: Иван Сергеев
автор фото: Денис Тырин/ПФК ЦСКА

От Марио до Мариу. Символическая сборная 25-го тура РПЛ

«Советский спорт» представляет 11 лучших футболистов очередного тура российской премьер-лиги.

ВРАТАРЬ

Игорь АКИНФЕЕВ (ЦСКА)

Главное российское футбольное дерби не изобиловало опасными моментами. Но если Александр Максименко подвел спартаковцев, не справившись с дальним «выстрелом» Николы Влашича из-под защитника, то вратарь-капитан армейцев спокойно нейтрализовал почти аналогичный удар Романа Зобнина, а на исходе основного времени и вовсе выручил команду, дотянувшись до мяча, пущенного в дальний угол Наилем Умяровым. Если бы не Акинфеев, счет сравнялся бы - 1:1. А так - мяч, задев перчатки вратаря, угодил в стойку. И ЦСКА избежал антирекордной в истории клуба серии из 8 матчей без побед.

ПРАВЫЙ ЗАЩИТНИК

Марио ФЕРНАНДЕС (ЦСКА)

Логично, что долгожданная победа пришла к ЦСКА, когда на своем высочайшем уровне сыграл самый мастеровитый фланговый защитник премьер-лиги. Фернандес, по привычке, отутюжил свою бровку, но при этом успевал не только пасы пяткой раздавать, но и дисциплинированно отходить назад. В награду за свои труды русский бразилец получил авторство победной голевой передачи на Влашича. Впрочем, «спасибо» за это он должен сказать Максименко.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНИКИ

Хердур МАГНУССОН (ЦСКА)

Был самым надежным и непроходимым в обороне армейцев, вернув, надо полагать, доверие Виктора Гончаренко, который почему-то вывел исландца из стартового состава перед провальным матчем с «Зенитом». Контакт Магнуссона с Романом Зобниным в штрафной ЦСКА, что бы ни говорили спартаковцы, на пенальти не тянул.

Тарас БУРЛАК («Крылья Советов»)

Был очень надежен до 57-й минуты, когда попросил вынужденную замену. Возможно, именно его не хватило защите самарцев, чтобы удержать гостевую победу над «Локомотивом». Добавим, что вышедший вместо Бурлака (правда, совсем на другую позицию) Сафаа Хади получил красную карточку.

ЛЕВЫЙ ЗАЩИТНИК

Мирослав БОГОСАВАЦ («Ахмат»)

То, что потенциально очень опасный правый фланг «Арсенала» отработал вхолостую, - всецело заслуга сербского защитника.

ОПОРНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Иван ОБЛЯКОВ (ЦСКА)

Проделал колоссальный объем работы на пару с 20-летним Константином Марадишвили. Залез под кожу и спровоцировал на отмашку и заслуженное удаление Зобнина - лидера «Спартака», потеря которого стала для красно-белых фатальной.

ПРАВЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

ВАНДЕРСОН («Краснодар»)

На личном примере показал, что вынужденный простой (перенос матча с «Динамо» и отмена игры с «Оренбургом») не отразился на физических кондициях «быков». Весь отведенный ему отрезок до замены на 75-й минуты пахал как проклятый, демонстрируя феноменальный дриблинг, сумасшедшую скорость и отменное видение поля. Очередной маневр Вандерсона вылился в замысловатый по геометрии гол «Краснодара», который мог стать победным, если бы не спорный пенальти, которым судья Виталий Мешков наградил «Ростов» в компенсированное время.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Никола ВЛАШИЧ (ЦСКА)

В самый ответственный момент показал товар лицом и напомнил того Влашича, который осенью 2018-го разрывал оборону «Реала» в Лиге чемпионов. Хорват классно открывался в свободных зонах, сам раздавал обостряющие передачи и не стеснялся пользоваться своим поставленным ударом. Не умаляя заслуг Акинфеева и Фернандеса, без Влашича победа ЦСКА в дерби не состоялась бы. И справедливо, что именно Никола стал автором дубля в таком матче, убежав на последних секундах, когда «Спартак» уже играл в меньшинстве, на рандеву с Максименко.

ЛЕВЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Жоау МАРИУ («Локомотив»)

После рестарта сезона голы у железнодородников забивает только Алексей Миранчук (четыре из четырех). Однако дирижирует игрой «Локо» португальский полузащитник, который, увы, после чемпионата, скорее всего, покинет РПЛ. Мариу будет очень не хватать. В матче с «Крыльями» мы увидели очередной автограф большого мастера, когда португалец идеальной передачей позволил Миранчуку сравнять счет на исходе компенсированного времени.

НАПАДАЮЩИЕ

Артем ДЗЮБА («Зенит»)

Лидер питерцев после возобновления сезона никак не может забить с игры, тем не менее, продолжает делать результат. На этот раз Дзюба отметился голевой передачей на Сердара Азмуна и принял активное участие в победном голе Эмилиано Ригони в компенсированное время. Поначалу Артему записали второй результативный пас, но на повторе видно: мяч к аргентинцу все-таки отскочил от головы защитника «Тамбова». Впрочем, это не умаляет заслуг Дзюбы. Если бы он не навязал верховую борьбу в этом эпизоде, «Зенит» довольствовался бы ничьей в Нижнем Новгороде. Кстати, Дзюба все равно вышел на чистое первое место в списке лучших ассистентов РПЛ-2019/20: 10 передач против 9 у Зелимхана Бакаева из «Спартака». Также он уверенно лидирует в гонке снайперов (15 голов).

Одисе РОШИ («Ахмат»)

Выдал роскошную игру в Туле с реализованным пенальти в первом тайме и голом-красавцем во втором, окончательно добившим «Арсенал» и подписавшим приговор Игорю Черевченко, который после матча подал в отставку. Для 29-летнего албанца это первый российский дубль.

Символическая сборная 25-го тура: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бурлак, Богосавац, Обляков, Вандерсон, Влашич, Мариу, Дзюба, Роши.

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