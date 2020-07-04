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Телега с навигатором - вот что такое наш футбол
04 июля 17:23
автор: Анастасия Лукачи

Телега с навигатором - вот что такое наш футбол

Почему наш футбол превратился в зону повышенной турбулентности - в полемической реплике нашего обозревателя.

Телега с жуткими скрипом, но покатилась. Навигатор включили, конечная цель задана, но, как это часто у нас бывает, что-то пошло не так. Вернее, все пошло не так. Может, ошиблись с целью? Вопросов, как всегда, больше, чем ответов. Мы давно живем в парадигме, что футбол в России - это больше, чем футбол, и речь тут, конечно, не о спортивных принципах. Наш футбол — это скорее про сферы влияния. Так что рано или поздно, это ружьё должно было выстрелить. Ни одному экономическому кризису, коих мы пережили немало, сделать это не удалось — а вот пандемия нажала на спусковой крючок. А могло ли быть иначе? Какие там три кита русской ментальности? Правильно - раздолбайство, надежда на авось, «правила существуют, чтобы их нарушать».

Ещё до утверждения регламента по возобновлению тренировочного процесса наши футболисты вовсю тренировались, главные тренеры - не будем показывать пальцем - в открытую нарушали карантин. Кстати, никто особо не скрывался, соцсети вам в помощь. Так что, неудивительно, что перед стартом сезона коронавирусная инфекция была выявлена у нескольких игроков нескольких команд - удивительно, что это никого не напугало. Зато теперь мы знаем, что бесстрашных людей у нас в футболе много: и на поле, и в кабинетах РПЛ и РФС.

Потому стартовали тоже с огоньком: клуб в количестве 42 человек за два дня до матча ушел на карантин, а в нарисованном на коленке регламенте, оказалось, не было четкого ответа на вопрос, что делать в такой ситуации. Может, потому что компоновали документ для рекомендаций футболистам из рекомендаций для салонов красоты, пусть и объединённых тематикой выживания в условиях пандемии?! Нет, понятно, что виноватых в косяке стрелочников потом нашли и наказали. Но прецедент был создан, и прославил он российский футбол далеко за пределами нашей необъятной родины. О мегаматче подбитых, но дорогих летчиков с детьми написали даже в Индии, хотя там и предпочитают ни о чем, кроме крикета, не говорить. Зато про нас вспомнили! Когда ещё российским чемпионатом заинтересуются ведущие спортивные европейские издания и не только? Уж не знаю, использовал ли кто-то из них эпитет «веселый», говоря о нашем футболе. А то, что предваряло встречу «Ростов»-«Сочи», тоже нас здорово характеризует: главный тренер, которому указали, насколько он главный, неуместные шутки пиар-службы «Сочи», мальчишки, которым нужно было за сутки собраться и собрать волю в кулак. И изюминка этой истории - или истерии? - молчание в самый ответственный момент главных футбольных инстанций. Ребята просто вошли в режим «ноу коммент» и предоставили клубам полную самостоятельность, трансформировавшуюся в несостоятельность.

Казалось бы, ну к каким выводам, по логике, должны были прийти все причастные к чемпионату после всей этой истории под названием «коронавирусу наш футбол не остановить»? По логике, сесть наконец и прописать четко все нюансы - опыт ведь уже получен, но не тут-то было. Мы легких путей не ищем. И вообще мы народ креативный. А потому просто возьмём и объявим, что пандемия не есть форс-мажор. Во как! Накуси-выкуси, все европейские чемпионаты. И не надо нас больше спрашивать, почему в России один матч проводят с детьми, если команда на карантине, другой переносят, при тех же обстоятельствах, а третий - засчитывают как техническое поражение. Вас ведь давно предупреждали — «умом Россию не понять!» Да и кому нужен этот регламент, его все равно либо не соблюдают, либо - самые умные - интерпретируют в свою пользу. Урок мастерства можете взять у «Уфы».

А ещё, кстати, в РФС вовремя ещё одну лазейку нашли, чтобы регламент покрывал все неудобные ситуации, ведь шоу не должно останавливаться.Так вот, теперь существуют еще и «правила согласия», что позволит спортивным чиновникам руками клубов исправлять ошибки регламента прямо походу соревнований! Но, что не прописать никаким правилами - это реальную опасность коронавирусной заразы. Игроки «Оренбурга», особенно те, у кого накануне диагностировали двустороннее воспаление лёгких, вам это подтвердят. И тут возникает главный вопрос: а нужен ли нам такой футбол? С такими рисками? Если нужен, то для чего? Ради эмоций и накала страстей? Я вас умоляю... Назовите хоть один матч из прошедших с этими составляющими. Тогда зачем? Кому и что мы пытаемся доказать или показать? Пока налицо только тотальная профнепригодность, вы ведь даже не в состоянии заставить тренеров носить маски, не говоря уж про социальную дистанцию и прочую сопутствующую чепуху. Почему самый дорогой коуч мира не считает зазорным всю игру провести в маске, а некоторые из наших даже выйти к полю в ней не в состоянии? И какой пример они, спрашивается, подают своим болельщикам? С этой болезнью шутки плохи и за браваду придётся дорого заплатить. Если не с качественным футболом, то хотя бы с этой миссией, с этим посылом выйдете в народ. Но что для РПЛ и РФС репутационные риски, когда на кону все те же вышеупомянутые сферы влияния? Бороться с «короной» не так интересно, как играть в «интриги, скандалы, расследования» — и именно в это и превратился наш футбол. Кого-то кризис очищает, а кого-то вводит в зону повышенной турбулентности. Главное, чтобы у нас остался хотя бы небольшой шанс из неё выйти. А надежда умирает последней, как известно.

источник: «Советский спорт»
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