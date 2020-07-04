«Есть ли в команде коронавирус? Не очень понимаю вопрос». Подпалый – после победы над «Динамо»

В 26-м туре РПЛ «Арсенал» победил на выезде «Динамо» (1:0) благодаря голу Евгения Луценко. Туляки прервали пятиматчевую серию поражений, после которой был уволен Игорь Черевченко. Его функции и исполняет Подпалый, до этого работавший с дублем «Арсенала».

- Мы очень довольны этой победой. Команда попала в непростую ситуцию, но проявила характер и добилась заслуженного результата. Наверное, в предыдущих играх этих бойцовских качеств немного и не хватило.

- С середины первого тайма «Арсенал» играл в меньшинстве. Какие слова нашли для футболистов в перерыве?

- Объяснил, как нужно перестроиться. Мы же потеряли защитника - Кирилла Комбарова. Решили опустить ниже крайних полузащитников. Схема преобразовалась в 5-3-1. В целом план на второй тайм был реализован. Неплохо на замену вышла молодежь.

- Почему в заявке отсутствовали Гиа Григалава и Горан Чаушич?

- У Григалавы опух голеностоп. Надеюсь, через тур – два он вернется. Чаушич в прошлом матче получил травму. Сам попросил не брать его на этот выезд. В какой-то степени это позволило понять, что в центральной зоне у нас есть конкуренция. А Чаушич обязательно поможет, когда будет готов на сто процентов.

- Перед 26-м туром пошли разговоры о том, что в «Арсенале» выявлено заражение коронавирусом. Все ли сейчас здоровы?

- Не совсем понимаю вопрос. У нас все игроки сдали отрицательные тесты. Не знаю, откуда берутся такие разговоры. Лучше обсуждать футбол, а не вот такие вещи. Команда здорова. А игроки, которые не приехали в Москву, выбыли из-за травм. Никакого коронавируса в «Арсенале» нет.