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«Есть ли в команде коронавирус? Не очень понимаю вопрос». Подпалый – после победы над «Динамо»
04 июля 20:01
автор: Юлия Григорьевская

«Есть ли в команде коронавирус? Не очень понимаю вопрос». Подпалый – после победы над «Динамо»

Исполняющий обязанности главного тренера «Арсенала» Сергей Подпалый прокомментировал свой успешный дебют в новом статусе.

В 26-м туре РПЛ «Арсенал» победил на выезде «Динамо» (1:0) благодаря голу Евгения Луценко. Туляки прервали пятиматчевую серию поражений, после которой был уволен Игорь Черевченко. Его функции и исполняет Подпалый, до этого работавший с дублем «Арсенала».

- Мы очень довольны этой победой. Команда попала в непростую ситуцию, но проявила характер и добилась заслуженного результата. Наверное, в предыдущих играх этих бойцовских качеств немного и не хватило.

- С середины первого тайма «Арсенал» играл в меньшинстве. Какие слова нашли для футболистов в перерыве?
- Объяснил, как нужно перестроиться. Мы же потеряли защитника - Кирилла Комбарова. Решили опустить ниже крайних полузащитников. Схема преобразовалась в 5-3-1. В целом план на второй тайм был реализован. Неплохо на замену вышла молодежь.

- Почему в заявке отсутствовали Гиа Григалава и Горан Чаушич?
- У Григалавы опух голеностоп. Надеюсь, через тур – два он вернется. Чаушич в прошлом матче получил травму. Сам попросил не брать его на этот выезд. В какой-то степени это позволило понять, что в центральной зоне у нас есть конкуренция. А Чаушич обязательно поможет, когда будет готов на сто процентов.

- Перед 26-м туром пошли разговоры о том, что в «Арсенале» выявлено заражение коронавирусом. Все ли сейчас здоровы?
- Не совсем понимаю вопрос. У нас все игроки сдали отрицательные тесты. Не знаю, откуда берутся такие разговоры. Лучше обсуждать футбол, а не вот такие вещи. Команда здорова. А игроки, которые не приехали в Москву, выбыли из-за травм. Никакого коронавируса в «Арсенале» нет.

Первый после Дзюбы. Луценко забил за «Арсенал» в четвертом матче подряд (видео)

- Не хочу искать оправданий, - констатировал главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков. - Мы готовы не хуже, чем другие команды. Просто пока после возобновления сезона все время чего-то не хватает. Считаю, шансы побороться за путевку в Лигу по-прежнему есть. Плотность в таблице высокая.

- Каково состояние подхвативших коронавирус Клинтона Нжи, Шарля Каборе и Сеьастьяна Шиманьски?
- Шиманьски уже выписан из больницы. Каборе вернется на днях. Все трое будут тренироваиться индивидуально. Но они слишком много пропустили, скорее всего, в этом сезоне нам эти футболисты уже не помогут.

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