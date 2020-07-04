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«Тема бесед с Федуном – секрет», «Не обращал на немца внимания». Тренеры объяснили фиаско «Спартака»
04 июля 22:10
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: Константин Рыбин/РПЛ

«Тема бесед с Федуном – секрет», «Не обращал на немца внимания». Тренеры объяснили фиаско «Спартака»

Доменико Тедеско и Сергей Первушин подвели итоги матча 26-го тура РПЛ, в котором «Спартак» уступил на своем поле «Тамбову» – 2:3.

- Разочарован результатом, надо было забивать второй мяч до перерыва, тогда бы все могло сложиться иначе, - посетовал главный тренер спартаковцев Тедеско. - Во втором тайме насовершали глупых ошибок. Пропустили гол со штрафного, потом с пенальти... Три мяча от «Тамбова» на своем поле – это, конечно, очень больно.

Константин Рыбин/РПЛ

- Как оцениваете работу арбитра Владимира Москалева? В отсутствие системы VAR его решения были истиной в последней инстанции...
- Я очень устал говорить о судьях. И не хочу сейчас этого делать. Давайте лучше о футболе.

- Почему вы убрали Джордана Ларссона почти сразу после его гола? Да и уход Зелимхана Бакаева негативно сказался на атакующем потенциале «Спартака».
- Я понимаю вопрос, потому что у вас нет полной информации о физическом состоянии того или иного футболиста, об ограничениях, которые предъявляет медицинский штаб. У Ларссона всю неделю были проблемы с мышцами. Я не хотел рисковать его здоровьем. Он нам нужен в следующих играх. Я планировал заменить его еще до гола, но немного выждал. И не считаю, что Эсекиэль Понсе плохо вышел. Аргентинец отработал качественно свой отрезок.

- Что творится с обороной «Спартака»? Почему пропускается так много голов и зарабатывается столько необязательных карточек?
- По карточкам - согласен. Если мы получаем три за матч, уже считаем это успехом... Теперь вот Самюэль Жиго пропустит следующий тур... Что касается обороны, то я бы не говорил о какой-то тенеденции. С «Уфой» мы не пропустили. С ЦСКА тоже ошибок практически не было. Нам не хватает баланса между защитой и нападением. Вот это считаю проблемой.

- Болельщики уже настроены против вас. Пошли разговоры о необходимости поменять тренера. Как вернуть их доверие?
- Я понимаю наших фанатов. Сам бы на их месте был недоволен. Но я верю в свою команду. Я думаю о ней 20 часов в сутки. Этот сезон получаеся непростым. Но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы подняться как можно выше и создать задел для прогресса в следующем чемпионате.

- Когда последний раз общались с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном и о чем шла речь?
- Не собираюсь отвечать на провокационные вопроы. Наши беседы с президентом и генеральным директором останутся только между нами.

«Тренер «Динамо» Новиков — никакой». А Тедеско разве лучше?

- Понятно было, что игра была тяжелая, - констатировал главный тренер «Тамбова» Первушин. - Соперник достойный, красивый стадион, здесь всегда приятно играть... Нам отступать после трех поражений было некуда.

- Тедеско считается одним из самых прогрессивных тренеров, но тактически вы «Спартак» переиграли. Это ответ российской тренерской школы?
- Так и есть. Мы в России сто процентов недооцениваем своих специалистов.

- Тедеско, как показалось, предъявлял вам претензии по поводу того, что «Тамбов» затягивает игру...
- Не обращал на него внимания. Мне было важно, что мои футболисты делают на поле. А то, что говорил Тедеско, не имело значения.

- Чем объясните такую нестабильность «Спартака»?
- Почему нестабильность? У «Спартака» вполне понятная игра. И ясно, что нужно сделать, чтобы ее разрушить. Необходимо лишить красно-белых пространства. Это мы и попытались сделать. Получилось удачно.

VAR убрали – стало только хуже. «Спартак» проиграл «Тамбову» второй матч из двух (видео)

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