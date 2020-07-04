«Тема бесед с Федуном – секрет», «Не обращал на немца внимания». Тренеры объяснили фиаско «Спартака»

- Разочарован результатом, надо было забивать второй мяч до перерыва, тогда бы все могло сложиться иначе, - посетовал главный тренер спартаковцев Тедеско. - Во втором тайме насовершали глупых ошибок. Пропустили гол со штрафного, потом с пенальти... Три мяча от «Тамбова» на своем поле – это, конечно, очень больно.

Константин Рыбин/РПЛ

- Как оцениваете работу арбитра Владимира Москалева? В отсутствие системы VAR его решения были истиной в последней инстанции...

- Я очень устал говорить о судьях. И не хочу сейчас этого делать. Давайте лучше о футболе.

- Почему вы убрали Джордана Ларссона почти сразу после его гола? Да и уход Зелимхана Бакаева негативно сказался на атакующем потенциале «Спартака».

- Я понимаю вопрос, потому что у вас нет полной информации о физическом состоянии того или иного футболиста, об ограничениях, которые предъявляет медицинский штаб. У Ларссона всю неделю были проблемы с мышцами. Я не хотел рисковать его здоровьем. Он нам нужен в следующих играх. Я планировал заменить его еще до гола, но немного выждал. И не считаю, что Эсекиэль Понсе плохо вышел. Аргентинец отработал качественно свой отрезок.

- Что творится с обороной «Спартака»? Почему пропускается так много голов и зарабатывается столько необязательных карточек?

- По карточкам - согласен. Если мы получаем три за матч, уже считаем это успехом... Теперь вот Самюэль Жиго пропустит следующий тур... Что касается обороны, то я бы не говорил о какой-то тенеденции. С «Уфой» мы не пропустили. С ЦСКА тоже ошибок практически не было. Нам не хватает баланса между защитой и нападением. Вот это считаю проблемой.